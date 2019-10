Eliud Kipchoge (na fotografiji s kolegi med spoznavanjem trase svojega dunajskega presežka) bo moral teči s povprečno hitrostjo 21 km/h, kar pomeni, da bo za 400 metrov potreboval minuto in osem sekund. Si predstavljate, 68 sekund za en stadionski krog! Rekreativni tekač bi lahko v takšnem ritmu zdržal kvečjemu krog ali največ dva, toda Kipchoge bo neutrudno vlekel razdaljo sto petih krogov! Plus 195 metrov. Sobotni podvig bo mogoče spremljati na YouTubu. Foto: Twitter

Da sta Nike in Ineos za zgodovinski projekt INEOS 1:59 Challenge izbrala 34-letnega Kipchoga, je logično. Kenijec je aktualni olimpijski prvak iz Ria in lastnik svetovnega rekorda ‒ lani je v Berlinu tekel 2:01:39. Od leta 2014 ne pozna poraza. Pred dvema letoma je že poskusil prebiti mejo dveh ur. Na dirkališču formule ena v Monzi mu je zmanjkalo le 25 sekund. Dosežek ni obveljal kot svetovni rekord, saj so se njegovi narekovalci ritma izmenjevali. Tudi na Dunaju bo tako, Kipchoge pa se s tem ne obremenjuje. "Gre za zgodovinski dogodek, ki bo navdihoval ljudi. Veliko bo pomenilo, če mi bo uspelo teči pod dvema urama." Pomagalo mu bo kar 41 vrhunskih "zajčkov", ki bodo skrbeli, da tempo ne bo padel pod 2:50 na kilometer.

Kipchoge je z 2:01:39 (seveda v Berlinu) svetovni rekorder, v "laboratorijskih" razmerah pa je že tekel pred dvema letoma v Monzi. Le 25 sekund je zmanjkalo, da bi prebil mejo dveh ur. Foto: Reuters

Sobota zjutraj. Morda že ob petih.

Kipchoge, ki svoj podvig primerja s pristankom prvega človeka na Luni, je iz svojega kenijskega kampa v torek v spremstvu trenerja Patricka Sanga in še nekaterih "sodelavcev" prispel na Dunaj s posebnim letalom, ki ga je financiral bogati prvi mož Ineosa Jim Ratcliffe. Včeraj dopoldne je treniral na trasi, kjer bo v soboto postavljal rekord. Vremenska napoved je zelo spodbudna, v avstrijski prestolnici bo sončno, ozračje mirno, jutranje temperature pa okrog 12 stopinj. Za Kipchoga naj bi bile idealne temperature od 7 do 14 stopinj, vlažnost pa 80-odstotna. Nadomestna termina (če vreme v soboto ne bi bilo pravo) sta bila nedelja in ponedeljek, a so se včeraj dokončno odločili, da bo dan D sobota. Kipchoge bo tekel med 5. in 9. uro zjutraj, o točnem štartu se bo odločil v petek popoldne. Zakaj bo tekel tako zgodaj, nam je razložil slovenski maratonec Rok Puhar.

Puhar: Škoda, da ni tekel v Berlinu z Bekelejem

"Kenijci so vajeni zgodnjih tekov, saj imajo trening že ob šestih zjutraj. Tudi sam sem letos treniral v Keniji, vsi začnejo zjutraj, pozneje so pogoji slabši, temperature se dvignejo, tudi veter začne pihati. Poleg tega je psihološko bolje, da čim prej opravi delo. Takšni laboratorijski poskusi so sicer bolj šov za ljudi. Sam bi raje videl, da bi šel Kipchoge s to formo na maraton v Berlinu (29. septembra), kjer bi se udarila z Bekelejem (ta je z izidom 2:01:41 le za dve sekundi zaostal za svetovnim rekordom). Zame pač ta podvig 1:59 ni tako relevanten kot običajen maraton. Gre vsekakor za zanimiv projekt, ki pa je zunaj atletskih pravil. Na Kipchogu bo velika odgovornost. Če v soboto ne bo pravi, je bilo vse zaman, enostavno se ne bo mogel kar ustaviti na 30. kilometru," meni Puhar, ki se te dni pripravlja na Ljubljanski maraton (42 km).

Kdo je Eliud Kipchoge? - Rojen je bil 5. novembra 1984.

- Pri 18 letih je na SP-ju v Parizu že zmagal na 5.000 metrov.

- Leta 2012 se je odločil za cestne teke in ob debiju postavil drugi najboljši čas polmaratona v zgodovini 59:25.

- Na maratonih je debitiral leta 2014 v Chicagu.

- Nastopil je na 12 maratonih, na 11 je zmagal.

- Leta 2016 je postal olimpijski prvak, ima pa še dve olimpijski medalji na 5.000 metrov, srebrno leta 2008 in bronasto 2004.

- Je lastnik svetovnega rekorda (2:01:39 lani v Berlinu).

- V Monzi je pred dvema letoma 42,195 km pretekel v času 2:00:25.

Ko si utrujen - pospeši ritem

V dunajskem parku Prater bo Kipchoge tekel v 9,6-km krogih. Težko bi našel bolj raven teren, saj ima proga le dva metra višinske razlike. Organizatorji so na nekaterih delih položili nov asfalt, na obratih pa bo proga malce nagnjena. Za razliko od poskusa v Monzi bo ob progi veliko gledalcev, kar bo dodatna

motivacija. Ritem bodo narekovali sijajni atleti, kot so olimpijski prvak na 1.500 metrov Matthew Centrowitz, pa Selemon Barega, Ronald Musagala, Bernard Lagat in norveški bratje Henrik, Filip in Jakob Ingebrigtsen. Eliud Kipchoge je bil v zadnjih mesecih popolnoma predan dogodku in naj bi bil sijajno pripravljen. Vsak teden je pretekel med 190 in 220 kilometri. Znan je po veliki fizični in psihični moči, med tekom daje videz, kot da meditira. Čeprav bo do skrajnosti preizkušal meje človeške zmogljivosti, ga bo težko kaj ustavilo. Če kdo, potem on najbolje pozna staro kenijsko tekaško modrost "ko si utrujen, pospeši ritem".