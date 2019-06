Maja Mihalinec lovi normi za svetovno prvenstvo v Dohi. Foto: www.alesfevzer.com

Na 100 m je bila druga Joni Tomičić Prezelj (11,67), nato pa je ta atletinja Olimpije tekla še na 100 m ovire in s 13,18 sekunde zmagala ter se približala tudi normi za SP (12,98).

"Zadovoljna sem in tudi ne. Z rezultati sem, predvsem na 100 m, kjer me je le stotinka ločila od osebnega rekorda. Tudi na 200 m sem bila hitra, a tu sem si res želela, da bi dosegla normo za SP že danes. Pogoji, kar se vetra tiče, so v Mariboru običajno zelo dobri. Obakrat sem tekla v mejah dovoljene pomoči vetra. Mogoče bi lahko, če bi tekla v kakšni skupini prej, ko je bilo malce več vetra, tudi čas še izboljšala," je menila Mihalinčeva.

Priznala je tudi, da ni bi le veter tisti, ki bi ji pomagal, da bi lahko tekla hitreje. "Obakrat bi lahko tudi malo bolje startala. Na 100 m sem naredila napako v prvih korakih. V drugi tekmi bi lahko bolj agresivno šla v prvih 10 m. Steza pred mano je bila prosta in nisem mogla slediti tekmovalki na sosednji progi kot običajno. Zaključek pa je bil dober, a nisem imela konkurence, da bi iztisnila še malo več iz sebe."

Kristjan Čeh (Ptuj) je v metu diska slavil z 62,08 m ter dobre tri metre zaostal za normo za SP (65 m). Če bo želel oditi v katarsko prestolnico, bo moral izboljšati slovenski rekord (64,79 m), ki ga je Igor Primc dosegel 10. septembra 1999 v Novem mestu.

Nejc Pleško (Olimpija) je bil v v metu kladiva blizu norme za največji atletski dogodek leta (76 m). Tokrat je slavil s 73,68 m. Najboljši slovenski atletinji v tej disciplini sta precej oddaljeni od SP (norma je 71 m). Claudia Štravs (Olimpija) je tokrat s 64,79 m dobila dvoboj s slovensko rekorderko Barbaro Špiler (Brežice), ki je vrgla 63,80 m. S tem je precej zaostala za svojo rekordno znamko (71,25 m), ki pa ima že dolgo brado, saj je iz leta 2012.

V memorialni disciplini Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m je bil Jan Petrač (Mass) s 3:47,53 dobrih pet sekund v cilju pred Janom Kokaljem (Kladivar, 3:52,63), Petrač je v začetku meseca v Lahtiju dosegel osebni rekord (3:42,01). Na visokih ovirah sta nastopila le dva tekača, avstrijskega tekmeca je ugnal Filip Jakob Demšar s 14,27, norma za SP pa je 13,46.

Sedmerobojka Dadiceva tretja na ovirah in druga v suvanju krogle

Na visokih ovirah je bila tretja Ivona Dadic (13,98). Avstrijka sodi v vrh svetovnega sedmeroboja. Srebrna z dvoranskega svetovnega prvenstva lani v Birminghamu, druga pa je bila tudi na dvoranskem EP-ju pred dvema letoma v Beogradu, je bila nato v suvanju krogle druga.

Moški, 100 m: 1. N. KOČEVAR NEM 10,57 2. J. GRKMAN Kam 10,64 3. S. REINDL AVT 10,67 200 m: 1. M. ŠUŠTARŠIČ Krk 21,66 2. M. LINDIČ Kro 21,79 3. M. MÜNZKER AVT 21,85 400 m: 1. M. RUŽIĆ HRV 46,92 2. R. FERLAN Tri 48,05 3. G. STOJANOVIĆ HRV 48,25 800 m: 1. T. ŠIMENKO LALIČ PMb 1:50,97 2. R. MARKELJ Tri 1:51,50 3. I. KATIĆ HRV 1:52,69 1500 m: 1. J. PETRAČ Mass 3:47.53 2. J. KOKALJ Kla 3:52,63 3. D. BABIĆ BIH 3:53,16 110 m ovire: 1. F. J. DEMŠAK Mass 14,27 2. P. MULTERER AVT 15,24 400 m ovire: 1. R. MALKOČEVIĆ BiH 51,51 2. P. HRIBARŠEK Vel 52,07 3. S. GAUGL AVT 52,37 Višina: 1. A. LUXA Mass 2,02 2. J. SMOLE Kro 1,96 Daljina: 1. S. ŠIMIĆ HRV 7,95 2. D. PERVAN HRV 7,80 3. I. VUJEVIĆ HRV 7,65 ... 7. Ž. VIHER Ptu 7,07 Disk: 1. K. ČEH Ptu 62,08 2. S. TODOROVIĆ HRV 44,96 3. T. JANEŽIČ Tri 38,55 Kladivo: 1. N. PLEŠKO Oli 73,68 2. M. GREGURIČ HRV 66,26 3. J. KORPIČ LESJAK Ptu 58,23