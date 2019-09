Potem ko je kazalo, da bo izpustil prvo veliko tekmovanje v zadnjih petih letih, je Luka Janežič, slovenski rekorder na 400 metrov, dobil vabilo Mednarodne atletske zveze in bo odpotoval v Doho. Foto: www.alesfevzer.com

Evropski prvak do 23 let je dobil povabilo Mednarodne atletske zveze, prav tako tudi Kristjan Čeh v metu diska. Iaaf je naknadno povabil kar 130 tekmovalcev!

Na najpomembnejšo tekmo sezone – z dopusta!

"Težko je vse skupaj zame psihično, saj je vse dolgo trajalo in sem si sprva najprej obetal nastop, potem pa so na začetku tedna sporočili, da me ni na seznamu, na katerem bi sicer bil glede na dosežke v letošnji sezoni. Sem že končal sezono in sem šel na dopust, trenutno sem v Italiji. Tu sem naknadno, dober teden pred SP-jem, izvedel, da sem potrjen. Kar čudna sta ta odločitev in postopek Iaaf-ja," je povedal Janežič.

Presežka ne gre pričakovati

Težko je pričakovati, da bo v Dohi vrhunsko pripravljen. "Šel bom domov in skušal v naslednjih 10 dnevih še kaj postoriti. Predvsem se moram v glavi pripraviti, da ni konec sezone. Iskreno pa ta čas ne morem napovedati vrhunskega nastopa v Dohi. Tja grem zaradi sponzorskih pogodb, to je prvi razlog, da sem nastop potrdil, bom pa storil vse, da bom čim boljši na stezi."

Prenosi na TV Slovenija

Na prvenstvu v katarski prestolnici bo tako med 27. septembrom in 6. oktobrom nastopila sedmerica Slovenk in dva slovenska atleta. Poleg Janežiča in Čeha bodo tekmovale še Tina Šutej v skoku s palico, Martina Ratej v metu kopja, Maruša Mišmaš na 3000 m z zaprekami in na 1500 m, Maja Mihalinec na 100 in 200 m, Anita Horvat na 400 m, Barbara Špiler v metu kladiva in Maruša Černjul v skoku v višino.

Prenos prvenstva s tradicionalno dvojico Andrej Stare in Peter Kavčič bo na TV Slovenija 2.