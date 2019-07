"Lažje je bilo, ko sem pred zadnjim metom že vedel, da sem zmagal. In prav ta zadnji met mi je zelo uspel, najbolje doslej v karieri. A tudi prvi met je bil pomemben, tedaj sem že vedel, da imam medaljo, da pa jo lahko spremenim v zlato. In se je zgodilo potem v peti seriji, da sem prevzel vodstvo, ter še dolg zadnji met nato ob koncu," je dejal Čeh na sprejemu na sedežu Atletske zveze Slovenije (AZS) v Ljubljani.

Kristjan Čeh je zagrizel v zlato medaljo. Foto: Twitter AZS

Čeh je slavil zmago z novim državnim rekordom za to kategorijo, ki je obenem tudi najboljši letošnji dosežek sezone na svetu do 23 let (63,82 m). Na prvenstvu je bil drugi Clemens Prüfer iz Nemčije (62,35 m), ki je vodil do pete serije in je bil vidno jezen, ker je ostal brez zlata. "Sploh ga nisem gledal, kaj počne. Osredotočal sem se nase, na svoj nastop in na svoj zadnji met. Osredotočen sem bil na tehniko, da dosežem čim večjo daljavo."

Študent agronomije želi po športni karieri delati v kmetijstvu

Čeh je študent prvega letnika agronomije na mariborski kmetijski fakulteti. Živi na kmetiji v Podvincih, približno pet kilometrov od Ptuja. "Študij poteka zelo dobro, lepo mi gre. Profesorji se mi prilagodijo. Uživam tudi v študiju. Kmetijstvo me navdušuje in me veseli, to si želim delati po športni karieri," je dolgoročne cilje predstavil Ptujčan.

"Ne vem, ali sem imel kdaj toliko treme, ko sem sam tekmoval, imel sem jo tudi, ko sem treniral Nino Kolarič. A bilo je tokrat drugače. Najprej trema, potem pa smo bili vsi veseli in zadovoljni. To je nagrada za ves trud in vloženo delo," je bil vesel tudi Čehov trener Gorazd Rajher.

Ima veliko željo, da bi nastopil v Dohi

Čeh se je zelo približal tudi normi (65 m) za člansko svetovno prvenstvo v Dohi. Tudi slovenski članski rekord zdaj ni več daleč, 64,79 m je Igor Primc vrgel 10. septembra 1999 v Novem mestu. "Norma za SP je dosegljiva, veliko željo imam, da bi nastopil v Dohi. Tam bo elita sveta. Če mi ne bo uspelo, pa tudi ne bo konec sveta, letos sem že naredil tisto, kar je bilo dosegljivo in možno."

Vzornik Nemec Robert Harting

Njegov vzornik je Nemec Robert Harting, olimpijski zmagovalec leta 2012 in trikratni svetovni ter dvakratni evropski prvak. "A je lani končal kariero, tako da se z njim ne bom mogel pomeriti. Si ga pa zelo želim spoznati. Najbolj mi je všeč tehnika, metal je 70 metrov, in mislim, da lahko čez nekaj let posežem po takih daljavah."

Bilo je, kot bi tekmoval na Ptuju

Na prejšnjih dveh mladinskih tekmovanjih, ko je bil tudi v vlogi favorita, je povsem razočaral. Julija lani se na svetovnem prvenstvu za starejše mladince v Tampereju na Finskem ni uvrstil v finale (15. mesto). Julija 2017 pa je na evropskem prvenstvu za starejše mladince (do 20 let) v italijanskem Grossetu Čeh s tremi neveljavnimi meti končal brez izida v metu diska. "Spremenil sem se, bolj sem pripravljen, delali smo tudi na psihološki plati mojega nastopa. Tu sem naredil velik korak naprej, in to se je poznalo že na tej tekmi. Bolj sproščeno sem nastopal, bilo je, kot da bi tekmoval doma, na Ptuju."

Zupinova peta, Mesec Košir osmi

Izmed preostalih slovenskih predstavnikov v Gavleju je bila najbližje zmagovalnim stopničkam Agata Zupin, ki je v finalu na 400 m ovire zasedla peto mesto s časom 56,97 sekunde in je za normo za SP zaostala natanko 97 stotink sekunde (56,00). Tretji posamični slovenski finalist Lovro Mesec Košir je bil osmi na 400 m, tekel je 47,32.