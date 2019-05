Caster Semenya (levo) s svojim odvetnikom Gregoryjem Nottom ob prihodu na zaslišanje v Lozani. Južnoafričanka ima po razsodbi CAS-a možnost, da se v 30 dneh pritoži. Foto: EPA

28-letna atletinja je na CAS-u tožila IAAF in pravilo Mednarodne atletske zveze, ki določa maksimalno količino testosterona za tekačice na srednje proge. To določa, da ženske na tekmi lahko nastopijo na srednjih progah le, če v krvi ni več kot pet nanogramov testosterona na liter krvi. Obenem pravilo atletinjam nalaga, da morajo v določenem obdobju, gre za najmanj pol leta, znižati vrednost, denimo z jemanjem hormonskih kontracepcijskih sredstev.

CAS: Diskriminacija je nujna zaradi ohranjanja integritete ženske atletike

Atletinja pa na sodišču ni bila uspešna, CAS je sicer pravilo o hiperandragonizmu označil za diskriminatorno, a dodal, da je glede na predložene dokaze taka diskriminacija nujna, smiselna in sorazmerna, saj pomaga IAAF-u pri ohranjanju integritete ženske atletike na tekmovanjih, deljenih glede na spol.

Odločitev CAS-a me ne bo ustavila

"IAAF me že deset let skuša upočasniti, a to me je le okrepilo. Odločitev CAS-a me ne bo zaustavila. Znova se bom dvignila in nadaljevala z navdihovanjem številnih mladih žensk v Južni Afriki in drugje po svetu," je v izjavi zapisala Semenya.

IAAF zahteval test spola

Semenya je postala trikratna svetovna (2009, 2011, 2017) in dvakratna (2012, 2016) olimpijska prvakinja na 800 m. Po vrsti odličnih izidov pa je IAAF zahteval, da Južnoafričanka opravil test spola in vrsto pregledov pri različnih specialistih: ginekologu, endokrinologu, psihologu, specialistu interne medicine in specialistu za spol.

Deformacija v spolnem razvoju: Namesto jajčnikov testisi

Zaradi številnih nejasnosti je bila pozneje za 11 mesecev suspendirana. Leta 2010 pa se je vrnila na atletske steze, potem ko je bilo potrjeno, da so njeni dopinški testi naravnega izvora, saj gre pri atletinji za svojevrstno deformacijo in ima namesto jajčnikov testise, torej gre za določeno stopnjo dvospolnosti oziroma hermafroditizma.

Po odločitvi CAS-a morajo Semenya in drugi atleti z deformacijami v spolnem razvoju začeti jemati zdravila za znižanje testosterona ali pa začeti nastopati na razdaljah, daljših od ene milje.