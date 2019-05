Semenya, ki je ta teden izgubila pritožbo na krovno razsodišče Cas v Lozani glede novega pravila Mednarodne atletske zveze, ki določa maksimalno količino testosterona za tekačice na srednje proge, je na stezi gladko zmagala. V teku na 800 metrov je namreč s časom 1:54,98 premagala Francine Niyonsaba iz Burundija, tretja je bila Američanka Ajee Wilson.

Caster Semenya je gladko zmagala na 800 m. Po novih pravilih Mednarodne atletske zveze (Iaaf), ki začnejo veljati 8. maja, bi morala jemati hormonska sredstva za znižanje ravni testosterona v krvi, a je že napovedala, da tega ne bo storila. Foto: Reuters

Nov pravilnik začne veljati 8. maja

A ta zmaga bi lahko bila njena zadnja pred spremembo pravil oziroma uveljavitvijo novih krovne zveze Iaaf, zaradi katerih se je tudi pritožila na Cas. Novost o dovoljeni vsebnosti hormona testosterona na liter krvi za tekačice na srednje razdalje bo začela veljati 8. maja.

Semenya ne namerava jemati hormonskih sredstev

"Dejanja so glasnejša od besed. Če si prvak, se razdajaš in jaz se razdajam ljudem, ki verjamejo vame in mi pomagajo," je po zmagi dejala dvakratna olimpijska zmagovalka in dodala, da ne namerava jemati hormonskih sredstev, s katerimi bi lahko zadostila novim zahtevam krovne zveze.

Stahl pred Weisshaidingerjem

V moški konkurenci je v metu diska Stahl slavil s 70,56 metra pred Avstrijcem Lukasom Weisshaidingerjem (66,90 m); Šved je s tem postavil nov rekord mitingov Diamantne lige, doslej ga je imel Poljak Piotr Malachowski, ki pa je bil danes le šesti.

Daniel Stahl je slavil zmago v metu diska. Foto: Reuters

V teku na 200 metrov je bil najhitrejši Turek Ramil Guliyev (19,99), preizkušnjo na 800 metrov je dobil Nijel Amos iz Bocvane (1:44,29), na 3000 metrov z zaprekami pa Maročan Soufiane El Bakkali (8:07,22).

Krogla: Crouser in Walsh čez 22 metrov

V skoku s palico je bil prvi Američan Sam Kendricks s 5,80 metra, premagal je Brazilca Thiaga Braza (5,71 m). V suvanju krogle sta le Američan Ryan Crouser in Novozelandec Tomas Walsh presegla 22 metrov, prvi je bil Crouser z 22,13 metra. Izid sezone je postavil tudi Kenijec Elijah Manangoi, ki je 1500 metrov pretekel v 3:32,21, drugi pa je bil njegov rojak Timothy Cheruiyot.

V ženski konkurenci je sprintersko preizkušnjo dobila Jamajčanka Danielle Williams z 12,66 sekunde, na 400 m ovire je zmagala Američanka Dalilah Muhammad (53,61), v skoku v daljino pa Kolumbijka Catherine Ibargüen s 6,76 m. Preizkušnjo na 200 metrov je z najboljšim letošnjim izidom 22,26 dobila Britanka Dina Asher-Smith.

Višina: Zmaga za 17-letno Ukrajinko

Skok v višino je dobila Ukrajinka Jaroslava Mahučik z 1,96 metra, pri čemer je 17-letnica postavila tudi starostni rekord za zmagovalke tega tekmovanja, saj doslej še nikoli ni zmagala mlajša atletinja. Drugo mesto pa so si razdelile Hrvatica Ana Šimić, Bolgarka Mirela Demireva in Švedinja Erika Kinsey (1,91).

Hellen Obiri je navdušila na 3000 metrov z zaprekami; Kenijka je do zmage prišla v zadnjih 200 metrih in postavila najboljši letošnji izid na svetu z 8:25,60, Etiopijka Genzebe Dibaba pa je ostala druga z 8:26,20.

Slovenskih atletov v Dohi ni bilo. Naslednja postaja Diamantne lige bo Šanghaj, kjer se bo atletska elita zbrala čez 14 dni.