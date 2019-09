Tina Šutej je dva tedna pred začetkom svetovnega prvenstva v Dohi v sijajni formi. Foto: www.alesfevzer.com

30-letna članica Kladivarja iz Celja je prejšnjo nedeljo v Bechumu v Nemčiji izenačila svoj prejšnji slovenski rekord na prostem s 4,70 m, ki ga je dosegla 10. avgusta na 8. ekipnem evropskem prvenstvu v Varaždinu.

Tedaj je izpolnila tudi mednarodno normo za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu, že prej, iz zimske sezone, pa je imela normo za letošnje svetovno prvenstvo, ki bo med 27. septembrom in 6. oktobrom v Dohi.

"Zelo zadovoljna. Nova super tekma je za menoj. Nisem bila suverena na zaletu, a sem hitro preskakovala višine in rekord je hitro padel. Nisem se tako dobro počutila kot na prejšnjih tekmah. Bila sem bolj mehka, ampak sem kljub temu zelo dobro izpeljala nastop. To me zelo veseli," je dejala Šutejeva, ki je bila na 4,20 in 4,60 m uspešna prvič, na 4,40 in 4,73 pa drugič, nato je končala na 4,77 m.

"Dober občutek je, da sem po petih letih dosegla nov osebni rekord. Zelo sem zadovoljna, imam pa še rezerve. Na 4,77 m skoki niso bili dobri, malo sem se iztrošila na prejšnji višini, pa tudi pogoji niso bili ves čas stabilni in na to še čakam."

Naslednji petek bodo pripravili še miting v Celju, ki sprva ni bil v koledarju. "To pa zato, ker še vedno pričakujem nove palice. Prevoznik je njihov dovoz prestavil na poznejši datum, po prvotnem načrtu bi morale biti že pri meni, da bi danes z njimi že tekmovala. A je bilo kljub temu zelo dobro. Le pozna se, da je s temi starimi palicami prevelik preskok med posameznimi višinami. S tršimi, novejšimi, bo to bolje."

Denar za nove palice plačala sama

Ljubljančanka zadnja leta živi in trenira v Celju, kjer je njen trener Milan Kranjc. Denar za palice je šel iz njenega žepa. Zanje je sama plačala 6160 dolarjev brez davkov, vse skupaj bo po njenih navedbah verjetno prišlo okrog 7000 evrov, slovenska zveza pa naj bi pokrila nekaj stroškov.

"Vso sezono sem v zelo dobri formi, zadnje tekme skačem prek 4,70 m, kar je res zelo dobro. Zelo sem samozavestna, mirno grem na SP v Doho. Pričakujem, da bom tam zelo dobro nastopila," je povedala edina slovenska atletska finalistka na prejšnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016.

Normo za Tokio in OI prihodnje leto že ima. "To mi zelo veliko pomeni. Naslednjo sezono bom imela zelo mirno, ne bo me zanimalo, kakšno je stanje na lestvicah, ne bo tega stresa, ker imam že zagotovljen nastop. Lahko se bom v miru pripravljala na to pomembno tekmovanje," je pojasnila Šutejeva.

Zmagi za Mass in Kladivar

V ekipni konkurenci dvodnevnega DP-ja je med atleti zmagal celjski Kladivar, v ženski konkurenci pa ljubljanski Mass.