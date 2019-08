Ljubljančanka (Kladivar Celje) je svoj prejšnji rekord na prostem dosegla 17. julija letos, ko je v nemškem kraju Jockgrim palico preskočila 4,63 m. Ima že normo za letošnje svetovno prvenstvo v Dohi, absolutni slovenski rekord, 4,71 m, pa je postavila 2. januarja 2014 v dvorani v Moskvi.

30-letna nekdanja mladinska svetovna podprvakinja je prvi skok v hudi pripeki opravila dve uri po začetku tekmovanja, ker so bile preostale tekmice praktično izven njene konkurence in so začele že na zelo nizkih višinah. Takoj je preskočila 4,25 m in že zmagala, saj so ostale končale že na 4,05 m ali še prej.

Nato je Ljubljančanka, ki zaradi treningov pri Milanu Kranjcu v zadnjih sezonah živi v Celju, v prvem poskusu zmogla še 4,45 m, v drugem pa 4,65 m. Na 4,70 m je prek letvice skočila v drugem poskusu, potem pa navdušeno skakala po blazini, saj se je že uvrstila med potnike za OI prihodnje leto. Na 4,73 m je dvakrat neuspešno skočila, tretjega skoka pa nato ni opravila.

Šutejeva je osvojila 12 točk za slovensko atletsko reprezentanco. Ta je v Varaždin prispela z vsemi najboljšimi atletinjami in atleti, njen cilj pa je napredovanje v prvo ligo. Od te je višja le superliga.

Prve točke, 11 njih, je Sloveniji priborila Barbara Špiler, varovanka olimpijskega in svetovnega prvaka Primoža Kozmusa - v metu kladiva je bila druga s 64,85 metra. Agata Zupin je s časom 58,36 osvojila drugo mesto v teku na 400 metrov z ovirami in Sloveniji pritekla 11 točk. Druga je bila v teku na 100 m tudi Maja Mihalinec (11,56).

Evropska atletska zveza bo spremenila število ekip za naslednje tekmovanje leta 2021. Kar pet reprezentanc iz superlige bo letos izpadlo v prvo, saj jih bo čez dve leti v skupinah le po osem. V višjo ligo bodo tako tudi iz prve in druge ter tretje napredovale le zmagovalke. Tudi iz prve in druge lige bo v nižjo izpadlo po pet zadnjeuvrščenih ekip.

Slovenija v Varaždinu tekmuje z Avstrijo, Bolgarijo, Hrvaško, Ciprom, Dansko, Estonijo, Gruzijo, Izraelom, Latvijo, Luksemburgom in Malto.