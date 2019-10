Hvala vodstvu košarkarske zveze za zaupanje in podporo. Pred nami so novi izzivi. Mislim, da smo v zadnjem obdobju postavili lepo osnovo in temelje za prihodnje reprezentančne akcije. Že sredi novembra začenjamo novo zgodbo. Pred nami so kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2021. Storili bomo vse, da še tretjič zapored zaigramo v družbi najboljših evropskih ekip. A gremo korak po koraku. Hočeš nočeš, se bomo prvič znašli v vlogi favoritinj skupine. To vlogo bomo morali sprejeti, a še naprej bomo ostali skromni in na igrišču kazali igro, ki nas je krasila zadnja štiri leta. Verjamem, da bo tako že na novembrskih tekmah proti Grčiji in Bolgariji in komaj čakam, da začnemo reprezentančno akcijo.

39-letni Trbovljčan Damir Grgić zadnjih pet let vodi žensko košarkarsko reprezentanco in jo bo treniral še vsaj nadaljnji dve leti. Foto: www.alesfevzer.com

Žensko člansko košarkarsko reprezentanco bo tudi v prihodnje vodil Damir Grgić. 39-letni strokovnjak, ki je med najzaslužnejšimi za preporod slovenske ženske reprezentančne košarke, se je z vodstvom Košarkarske zveze Slovenije dogovoril za novo dvoletno sodelovanje, so sporočili iz KZS-ja.

Grgić je bil na mesto selektorja imenovan decembra 2014 in je takoj po imenovanju zavihal rokave. Po odlično odigranih kvalifikacijah je 39-letni Trboveljčan, ki na klubski ravni uspešno vodi celjske košarkarice, pred dvema letoma izbrano vrsto premierno popeljal na evropsko prvenstvo. Nato je z reprezentanco do 20 let na prvenstvu stare celine osvojil srebrno medaljo, na letošnjem ženskem evropskem prvenstvu, Eurobasketu, pa je z osvojenim 10. mestom postavil nov mejnik ženske članske reprezentančne košarke.