Dave Brailsford

Chris Froome je utrpel hude poškodbe

Pariz - MMC RTV SLO

Chris Froome je dobil vse tri največje dirke na svetu. Foto: EPA

Froome ni v dobrem stanju. So padci in so hudi padci. Ta je bil hud. Na spustu je nakazal, da si bo očistil nos. Roko je dal s krmila, takrat pa mu je veter spodnesel sprednje kolo. Trčil je v steno hiše. Hitrost je bila 54 km/h.