Nič posebnega se ni zgodilo. Spodrsnilo mi je na levi roki in to je bilo to. Nič drugega. Tudi to se je moralo enkrat zgoditi. Upam pa, da sem ta bonus pokurila zdaj na tej tekmi. Bolje zdaj kot pa na svetovnem prvenstvu avgusta v Tokiu, ko se bodo delile olimpijske vstopnice.

Janja Garnbret je najbolj vsestranska športna plezalka na svetu. Foto: EPA

Druga tekma svetovnega pokala v težavnosti se ni razpletla po pričakovanjih slovenskega tabora. Trikratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v tej disciplini. Janja Garnbret je na devetem mestu prvič v članski karieri ostala brez finala, a 19-letna plezalka, ki jo je pol giba ločilo od najboljše osmerice, po tekmi ni bila pretirano razočarana in je misli že usmerila k novim tekmam. Najboljši slovenski dosežek je bilo sedmo mesto Lučke Rakovec. Vir: STA