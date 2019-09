Jose Luis Arrieta

Športni direktor Movistarja o burnem dogajanju na petkovi etapi Dirke po Španiji

Toledo - MMC RTV SLO

Alejandro Valverde in Primož Roglič. Foto: EPA

Če je to kolesarstvo in Mednarodna kolesarska zveza odloča, kdo bo zmagal, potem odlično. To se je v preteklosti primerilo tudi nam in niso sprejeli takšne odločitve.