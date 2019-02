Gregor Schlierenzauer je pričakovano ostal brez nastopa na svetovnem prvenstvu 2019. Foto: EPA

Bližnje svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Seefeldu in Innsbrucku bo minilo brez enega najboljših skakalcev vseh časov. V avstrijski reprezentanci namreč ne bo Gregorja Schlierenzauerja, ki se je februarja po desettedenskem premoru vrnil v svetovni pokal.

Odločitev o tem, da rekorderja po številu zmag v svetovnem pokalu ne bo v postavi za SP, je po tekmah svetovnega pokala v Willingenu sporočil vodja avstrijske ekipe za skoke in nordijsko kombinacijo Mario Stecher.

Schlierenzauer je sicer z avstrijsko ekipo zmagal na moštveni tekmi v Lahtiju, na posamičnih pa je bil le na mestih med 30 in 42, na današnji tekmi v Willingenu so ga zaradi napačne opreme diskvalificirali. Poleg mladega Jana Hörla bodo avstrijske barve na SP-ju 2019 branili še Stefan Kraft, Daniel Huber, Michael Hayböck, Philipp Aschenwald in Manuel Fettner.