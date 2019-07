Na tekmah svetovnega pokala ima Nejc Dežman dve uvrstitvi na zmagovalni oder na ekipnih tekmah, najboljšo posamično uvrstitev kariere pa je dosegel v sicer okrnjeni konkurenci na tekmah svetovnega pokala v Saporu leta 2014, ko je bil sedmi in deveti. Foto: www.alesfevzer.com

Če gledamo po letih, mi do Noriakija Kasaija še veliko manjka, po drugi strani pa sem dal veliko čez. Odločitve o koncu nisem sprejel na hitro in mislim, da sem se na koncu odločil pravilno. Ves čas sem govoril, da je hrbet v redu. Res je tako, a v vrhunskem športu se takoj pozna, da nekaj ni v redu. Enostavno je tako. Če nisi v svetovnem pokalu med najboljšimi 20, težko preživiš, glede na to, da sva z dekletom (nekdanja skakalka Katja Požun, op. a.) v svojem stanovanju, to predstavlja neke stroške. Ona dela in če jaz domov ne prinesem nič denarja, me grdo gleda.

Prvi slovenski smučarski skakalec z naslovom mladinskega svetovnega prvaka, Nejc Dežman, je v petek na tekmi celinskega pokala v Kranju opravil še zadnji skok v karieri. Vir: STA