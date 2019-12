Če grem na Tour, je več časa za pripravo in manj stresno. Na Dirko po Franciji grem z enakimi občutki kot na Dirko po Španiji. Skušal sem bom naučiti čim več. Če se bo Aru počutil zelo dobro, bomo šli na rumeno majico in ga bom 100-odstotno podprl.

Všeč mi je takšna vloga, da nimam veliko pritiska ali stresa. Izid ni pomemben. Bomo videli, kako bo, s pogledom na prihodnost. Lahko se sprostim in se naučim o tritedenskih avanturah, kot je Tour.

Lahko bi imel vodilno vlogo na Giru, a vseeno ne bi bilo enako kot na Vuelti. Na Vuelti je vse prišlo spotoma in naravno. Če bi me postavili v kapetansko vlogo, bi bilo več pritiskov. Še vedno sem mlad in se moram naučiti o kapetanski vlogi. Mislim, da potrebujem še nekaj časa.

A moji cilji so zdaj jasnejši – zagotovo želim zmagati na Grand Touru – zmagati na Touru, Giru ali Vuelti. Želim se samo izboljševati do točke, ko ne bi mogel več napredovati. Naredil bom vse, da bi bil najboljši, kot sem lahko, in bomo videli, kam me to pelje.

Tadej Pogačar je uradno predstavljen kot prosti strelec in morebitni pomočnik Fabia Aruja, če se bo Italijan na Touru 2020 dobro počutil in vozil. A po drugi strani je bil "gorenjski volk" najbolj oblegan na medijskem dnevu UAE Team Emirates v Benidormu v Španiji. Nenazadnje je še uradna objava programa "emiratov" na prvem mestu izpostavila Pogačarjev krst na Dirki po Franciji. Foto: Twitter/@TeamUAEAbuDhabi

V daljšem pogovoru za Cyclingnews je Tadej Pogačar bolj obrazložil ozadje odločitve, da gre fant s Klanca drugo leto raje na Dirko po Franciji, kjer bo imel precej proste roke. Ekipa UAE Emirates bo sicer na Tour 2020 kot uradnega kapetana poslala Fabia Aruja, četudi nekdanjega prvaka Vuelte zadnji dve leti mučijo zdravstvene težave.

Pogačar adut UAE-ja na francoski pentlji

A v identični vlogi je šel Tamau Pogi že na letošnjo Dirko po Španiji in nato povsem zasenčil Italijana ter večino kolesarjev s skupnim 3. mestom in belo majico za najboljšega mladega kolesarja, pri čemer je bil takrat 20-letni Komendčan prav najmlajši v celotnem pelotonu. Dolgo se je omenjalo, da bo šel Pogačar po španskem uspehu na italijanski krog kot prvi adut napol italijanskega moštva, a stvari so spremenile predstavitve tras Gira in Toura. Francoska pentlja deluje kot nekakšna Vuelta s krajšimi, eksplozivnejšimi etapami, kjer ni ekstremno dolgih vzponov v višavah nad 2.000 metrov.

Na drugi strani je prihajajoča Dirka po Italiji klasično sestavljena s peklenskim zadnjim tednom in kopico prek 200 km dolgih etap, sočasno je tudi veliko več potovanja, saj je štart na Madžarskem, od koder se brez dneva premora leti na Sicilijo in nato po celotnem Apeninskem polotoku navzgor proti Alpam. Na koncu gre za logično odločitev – raje na Tour, ki je precej bolj podoben minuli Vuelti kot neznanka z opisanimi lastnostmi Gira.

