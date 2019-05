Dirkalniki formule ena bodo naslednjo sezono prvič po letu 1985 spet hrumeli v nizozemskem letovišču Zandvoortu. Foto: Pixabay

Kot vse kaže, bo dirka na koledarju formule ena 2020 zamenjala VN Španije, ki jo nepretrgoma od leta 1991 gosti dirkališče v Montmelu pri Barceloni. Katalonsko dirkališče je eno izmed petih, ki se mu bo ob koncu letošnje sezone iztekla pogodba s formulo ena. Druga so v Silverstonu, Hockenheimu, Monzi in Ciudad de Mexicu.

Dirkališče ima eno dolgo ravnino, kjer bo mogoče uporabljati sistem DRS, hkrati ima tudi nekaj legendarnih delov. Gre za zares lepo dirkališče. Charlie Whiting

Dirka za VN Španije je pred kratkim izgubila podporo lokalne vlade, ob odsotnosti španskega junaka Fernanda Alonsa pa v Kataloniji ne vidijo več smisla v organiziranju dirke, ki bi jim skoraj zagotovo prinesla zgolj rdeče številke.

Whiting lani pregledal dirkališče

Glede na to, da Zandvoort vse od leta 1985 ni gostil dirke elitnega razreda motošporta, bo treba dirkališče do začetka naslednje sezone korenito izboljšati. Že lani ga je v imenu Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) pregledal pokojni Charlie Whiting, ki je sicer priznal, da je treba določene stvari izboljšati, a hkrati izrazil navdušenje nad optimizmom nizozemskih ljubiteljev formule ena, ki bi storili vse, da se njihov ljubljenec Max Verstappen bojuje za točke svetovnega prvenstva pred domačim občinstvom. "Dirkališče ima eno dolgo ravnino, kjer bo mogoče uporabljati sistem DRS, hkrati ima tudi nekaj legendarnih delov. Gre za zares lepo dirkališče," je lani za Autosport dejal Whiting, ki je umrl tik pred začetkom letošnje sezone.

Škot Jim Clark je najuspešnejši dirkač v zgodovini dirk za VN Nizozemske. Takole ga je 18. julija 1965 po zmagi v Zandvoortu obkrožila skupina oboževalcev in oboževalk, med katerimi je bila tudi filmska igralka Monica Vitti (levo). Foto: AP

Clark slavil trikrat zapored

Mestece Zandvoort leži ob obali Severnega morja, zahodno od Amsterdama. Prvič je dirko za svetovno prvenstvo v formuli ena gostilo davnega leta 1952, ko je slast zmage okusil Alberto Ascari s ferrarijem. Italijan je naslednjo sezono vajo ponovil. Do danes so organizirali 34 dirk, zadnjo je 25. avgusta 1985 dobil Avstrijec Niki Lauda (McLaren) pred moštvenim kolegom, Francozom Alainom Prostom (McLaren), in Brazilcem Ayrtonom Senno (Lotus). Najuspešnejši dirkač na dirkah v deželi tulipanov je sicer Britanec Jim Clark, ki je slavil v letih 1963, 1964, 1965 in 1967. Drugo mesto si s po tremi zmagami delita Clarkov rojak Jackie Stewart (1968, 1969 in 1973) in Lauda (1974, 1977 in 1985). Med konstruktorji je z osmimi zmagami najuspešnejši Ferrari (1952, 1953, 1961, 1971, 1974, 1977, 1982 in 1983), dve zmagi manj ima Lotus (1963, 1964, 1965, 1967, 1970 in 1978).

