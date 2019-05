Michael Schumacher je bil navdušeni smučar, česar se mu ni odrekel niti med dirkaško kariero. A ravno na smučišču ga je nato doletela najhujša nesreča v življenju. Foto: EPA

V filmu bodo med drugim na ogled novi posnetki, ki jih hrani Schumacherjeva družina, ne bo pa govora o v meglo zavitem zdravstvenem stanju, v katerem je sloviti dirkač že vse od nesreče, ki jo je doživel pred petimi leti na smučišču v Meribelu v Franciji.

O Schumacherju bodo v dokumentarcu spregovorili njegova družina - soproga Corinna ter otroka Gina in Mick, tudi sam uspešen dirkač, ki je trenutno v formuli 2 - Schumacherjev oče ter njegovi nekdanji kolegi in tekmeci.

Po besedah Schumacherjeve menedžerke Sabine Kehm: "Michaelova izjemna kariera po 25 letih od prvega naslova prvaka zasluži obeleženja."

Schumacher je prvi naslov prvaka osvojil leta 1994, za najbolj uspešno obdobje pa velja tisto med letoma 2000 in 2004, ko je kar petkrat bil najboljši voznik F1. Upokojil se je leta 2012 s številnimi rekordnimi dosežki, med katerimi seveda izstopa sedemkratni naslov svetovnega prvaka. Na božično-novoletnih počitnicah v Maribeli se je zgodila tragedija 29. decembra 2013, ko je med smučanjem izven urejen proge padel in z glavo trčil ob kamenje. Doživel je hudo poškodbo glave, zaradi česar je bil pol leta v umetni komi, nakar je prešel v domačo oskrbo.

Schumacherjeva družina tudi s sodnimi nalogi preži na vsako curljanje informacij ali golo špekuliranje o stanju legendarnega dirkača, sami pa le poredko izdajo uradno stanje. Leta 2016 so objavili, da "bo z nadaljno podporo in potrpljenjem bil nekega dne nazaj z nami". V enem izmed sodnih postopkov proti nemškim tabloidom so Schumacherjevi odvetniki razkrili, da ne more hoditi in se ne more sam premikati. Ob Michaelovi 50. letnici je žena Corinna podajal izjavo za javnost, v kateri pa ni bilo podanih nobenih konkretnih informacij o Schumacherjevemu stanju. "Lahko ste prepričani, da je v najboljših možnih rokah in delamo vse kar je v človeških močeh, da mu pomagamo," je 3. januarja letos zapisala Corinna Schumacher.