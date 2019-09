Prizor, ki smo se ga v letošnji sezoni dobro nagledali: Mercedes v svoji garaži slavi dvojno zmago po dirki formule ena. Lewis Hamilton in Valtteri Bottas sta moštvu iz Brackleyja letos privozila kar osem dvojnih zmag. Foto: Reuters

Ferrari je bil na dobri poti, da s četrto zaporedno zmago izenači dosežek Felipeja Masse in Kimija Räikkönena iz sezone 2008, a upi po zmagi v Rusiji so zbledeli v 28. krogu, ko je odstopil Vettel in s parkiranim dirkalnikom v izletnem območju 15. zavoja poskrbel za virtualni varnostni avtomobil.

Ne vem točno, kaj se je zgodilo. Imeli smo dogovor, s Charlesom sem se o tem pogovarjal še pred začetkom dirke, vse je bilo kristalno jasno. Ne vem, očitno nečesa nisem razumel. Sebastian Vettel

V času slednjega so morali dirkači upočasniti vožnjo po stezi, kar je bila voda na mlin Hamiltona. Ta je opravil postanek, s tem pridobil več kot deset sekund, zapeljal v vodstvo in ga zadržal do konca za 82. zmago v karieri.

Mercedes je tako prekinil Ferrarijev zmagoviti niz in poskrbel, da v Sočiju ostaja neporažen, saj je dobil prav vseh šest dirk formule ena. Za veliko veselje v garaži in v tovarni v Brackleyju je z drugim mestom poskrbel še Bottas. Mercedesova dirkača sta letos že osemkrat dosegla dvojno zmago.

Vettel: Očitno nečesa nisem razumel

Po dirki vzdušje pri Ferrariju, razumljivo, ni bilo dobro. Od dobrih obetov so se morali zadovoljiti s tretjim mestom Leclerca, ki je dirko začel s 'pola', a je še pred prvim zavojem predal vodilni položaj moštvenemu kolegu Sebastianu Vettlu. Bojda naj bi bil to del dogovora, a Nemec nato usluge po moštvenem ukazu ni vrnil in Monačana ni spustil predse. "Ne vem točno, kaj se je zgodilo. Imeli smo dogovor, s Charlesom sem se o tem pogovarjal še pred začetkom dirke, vse je bilo kristalno jasno. Ne vem, očitno nečesa nisem razumel. Zagotovo se bomo o tem še pogovorili," je za Sky Sports povedal Vettel, ki je nato z okvaro pogonskega sklopa končal rusko preizkušnjo.

Charles Leclerc se je po dirki v Sočiju takole prijel za glavo. Monačan je letos šestkrat osvojil 'pole position', v zmago mu je na nedeljski dirki uspelo pretopiti zgolj dva. Foto: Reuters

Vedno bom zaupal svojemu moštvu. Taktična zamisel je bila sledeča: Sebu moram ponuditi zavetrje, tako da v prvi zavoj zavijeva na prvem in drugem mestu. Ne vem, kaj se je potem zgodilo. Moram se pogovoriti z moštvom in dobiti nekaj informacij. Charles Leclerc

Leclerc: Vse se je začelo pregrevati

Razočaran je bil tudi Charles Leclerc, ki pa - resnici na ljubo - v zaključku dirke ni pokazal dovolj za morebitni boj za zmago. Obtičal je za Bottasom, ki je suvereno zadržal drugo mesto. "Vesel sem, da mi je uspelo znova stopiti na oder za zmagovalce, škoda da ga ne delim še z drugim dirkačem Ferrarija. Dirka je bila še kar v redu. Mercedes je izjemno hiter na dirki, ne tako v kvalifikacijah. To moramo še popraviti," je povedal v pogovoru za F1TV takoj po dirki, o taktični zamisli moštva iz Maranella je še dodal: "Vedno bom zaupal svojemu moštvu. Taktična zamisel je bila sledeča: Sebu moram ponuditi zavetrje, tako da v prvi zavoj zavijeva na prvem in drugem mestu. Ne vem, kaj se je potem zgodilo. Moram se pogovoriti z moštvom in dobiti nekaj informacij. V zaključku dirke je bilo težko slediti Valtteriju. Vsakič, ko sem se mu približal, se je začelo vse pregrevati. Mislim, da boljše uvrstitve ne bi mogli doseči."

A win against the odds for @MercedesAMGF1 and @LewisHamilton in Sochi

Here's the story of how they got the better of Ferrari at the #RussianGP #F1 pic.twitter.com/YeJOsBiYwe — Formula 1 (@F1) 29. september 2019

Hamilton: Nikoli nismo obupali

Precej manj odgovorov pa od svojega moštva zahteva zmagovalec Lewis Hamilton, ki si najbrž ni obetal zmage, a je s poljubom sreče dosegel prav to. Štirikrat je slavil v Sočiju, s čimer je le še potrdil status najuspešnejšega dirkača v zgodovini dirk formule ena za VN Rusije. Obenem je naredil še en velik korak proti novemu naslovu svetovnega prvaka. "Če sem povsem iskren, ne razmišljam veliko o svetovnem prvenstvu. Grem iz ene dirke v drugo. Vsi ostali počnemo enako, iz sezone v sezono je težje. Korak za korakom moramo dosegati dobre rezultate, prepričan sem, da bo vodstvo moštva z današnjim razpletom zelo zadovoljno," je za F1TV povedal britanski serijski zmagovalec, ki pa je moral na novo zmago v formuli ena čakati skoraj dva meseca. "Slediti ferrarijema je bilo zelo težko. Nikoli nismo obupali in to se nam je na koncu obrestovalo. Dirkalnik je bil fantastičen," je še dodal 34-letnik iz Stevenaga, ki ima v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena na vrhu 73 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem.

Bottas: Ni slabo, ne zame ne za ekipo

S četrtega štartnega položaja je dirko začel Valtteri Bottas, končal pa jo je tik pod vrhom. Finec ni imel pretirano razburljive dirke, le zaključek je moral odpeljati izjemno natančno, če je želel za seboj zadržati Leclerca. To mu je naposled tudi uspelo. "Začeti dirko s četrtega položaja, končati pa na drugem mestu vsekakor ni slabo. Ne zame ne za ekipo. Ni zmaga, a še vedno je v redu. Imel sem dobro dirko, po opravljenem postanku sem dirkal zelo dobro," je za F1TV dejal Bottas in sklenil: "Vedeli smo, da lahko razvijemo dovolj visoko hitrost. Za kvalifikacije nas čaka veliko dela, a na dirkah smo zelo hitri."

Sezona formule ena se bo nadaljevala v Suzuki, kjer je 13. oktobra na sporedu dirka za VN Japonske. Mercedes je v deželi vzhajajočega sonca neporažen že na petih zaporednih dirkah, štiri od teh je dobil Hamilton.

Hamilton s poljubom sreče slavil v Sočiju

Zmagovalci vseh dirk za VN Rusije: