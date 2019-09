Lewis Hamilton je v Sočiju s poljubom sreče prevzel vodstvo in ga zadržal do konca za 82. zmago v karieri. Foto: Reuters

Ferrari je bil v prvem delu dirke premočen za tekmece, Sebastian Vettel in Leclerc sta držala vodilna položaja, nato pa je Nemec odstopil, poskrbel za virtualni varnostni avtomobil, po katerem je v vodstvo zapeljal Hamilton in ga zadržal do konca ruske preizkušnje.

Sebastian Vettel je s tretjega štartnega položaja v uvodni zavoj dirke zapeljal kot prvi. Foto: Reuters

To je bila za britanskega serijskega svetovnega prvaka že deveta zmaga v sezoni, prva po poletnem premoru in 82. v karieri. Aktualni svetovni prvak je z naskokom najuspešnejši dirkač v Sočiju, dobil je štiri od šestih dirk formule ena za VN Rusije.

Vettel ni izpolnil moštvenega ukaza

Dirko je Vettel začel fantastično, takoj je prehitel Hamiltona, se postavil v Leclercovo zavetrje in v uvodni zavoj zapeljal kot prvi. Kot se je pozneje izkazalo, je bil to del taktične zamisli Ferrarija, po kateri naj bi Nemec pozneje spustil Monačana predse, a tega štirikratni svetovni prvak ni želel storiti. Dirkal je izjemno, nizal je najhitrejši krog za najhitrejšim krogom, privozil si je že več kot štiri sekunde prednosti pred moštvenim kolegom.

Vettlov odstop podaril vodstvo Hamiltonu

V 23. krogu je Leclerc opravil postanek, tri kroge pozneje je v bokse zavil še Vettel, ki je z obrabljenimi gumami izgubil kar nekaj časa, na stezo se je vrnil za Leclerca. Potem pa se je odvila prava drama! Zaradi odpovedi komponente pogonskega sklopa je Heppenheimčan svoj ferrari parkiral v izletnem območju 15. zavoja in poskrbel za virtualni varnostni avtomobil, v času katerega je vodstvo prevzel Hamilton. Namreč, opravil je postanek in se na stezo vrnil na čelu kolone, saj je moral Leclerc krog odpeljati s precej zmanjšano hitrostjo.

Vettel je bil na stezi izjemno hiter, po postanku je izgubil vodstvo, zapeljal je za moštvenim kolegom Charlesom Leclercom, nato pa odstopil, poskrbel za virtualni varnostni avtomobil in uničil vse možnosti za Ferrarijevo zmago v Sočiju. Na čelo kolone sta zapeljala mercedesa in položaj zadržala do ciljne črte. Foto: Reuters

Bottas z odliko opravil svoje delo za Mercedes

Neverjeten razplet, ki je moštvu iz Maranella odvzel dvojno vodstvo, v ospredje pa porinil največjega tekmeca. Vseeno je Ferrari ujel drobec sreče, ko je v zaščitni ogradi hip zatem pristal williams Georgea Russlla, zaradi katerega je na stezo zapeljal varnostni avtomobil. Hamiltonova prednost je bila izničena, Leclerc je varnostni avtomobil izkoristil za še drugi postanek, s katerim se je na progo vrnil z najmehkejšo različico gum, a tudi za Valtterija Bottasa. Slednjemu je po umiku varnostnega avtomobila ves čas sledil, a poti - pričakovano - mimo njega ni uspel najti. Finec je Monačana zadrževal za seboj, Hamilton pa si je medtem s serijo najhitrejših krogov privozil lepo prednost za novo zmago, sploh prvo po poletnem premoru.

Leclerc je v samem zaključku dirke opustil misel na morebitno drugo mesto, zato je v zadnjem krogu 'napadel' najhitrejši krog, a brez uspeha. Dodatna točka je romala na Hamiltonov račun (1:35,761).

Varnostni avtomobil že v uvodnem krogu

Že ob koncu prvega kroga je na stezo sicer prvič zapeljal varnostni avtomobil, potem ko je haas Romaina Grosjeana končal v zaščitni ogradi četrtega zavoja. Francoz, ki je pred kratkim podaljšal sodelovanje z ameriškim moštvom, je potegnil najkrajšo v troboju med njim, Antoniom Giovinazzijem (Alfa Romeo) in Danielom Ricciardom (Renault). Prišlo je do trka z gumami, po katerem je Grosjeanov dirkalnik katapultiralo v zrak, skupil jo je tudi Ricciardo, ki je moral zaradi predrte zadnje leve gume na prisilni postanek. V 26. krogu je odstopil še Ricciardo.

Dirka za VN Rusije, Soči

# Dirkač Moštvo Čas 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:33:38,992 2 Valtteri Bottas Mercedes +3,829 3 Charles Leclerc Ferrari 5,212 4 Max Verstappen Red Bull 14,210 5 Alexander Albon Red Bull 38,348 6 Carlos Sainz ml. McLaren 45,889 7 Sergio Perez Racing Point 48,728 8 Kevin Magnussen Haas 57,749 9 Lando Norris McLaren 58,779 10 Nico Hülkenberg Renault 59,841 11 Lance Stroll Racing Point 1:00,821 12 Daniil Kvjat Toro Rosso 1:02,496 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:08,910 14 Pierre Gasly Toro Rosso 1:10,076 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:13,346 Odstop: Romain Grosjean (Haas), Daniel Ricciardo (Renault), Sebastian Vettel (Ferrari), George Russell (Williams), Robert Kubica (Williams) Najhitrejši krog: Lewis Hamilton (1:35,761)

Skupni vrstni red 2019, dirkači (16/21):

# Dirkač Moštvo Točke 1 Lewis Hamilton Mercedes 322 (4) 2 Valtteri Bottas Mercedes 249 (2) 3 Charles Leclerc Ferrari 215 (3) 4 Max Verstappen Red Bull 212 (2) 5 Sebastian Vettel Ferrari 194 (2) 6 Pierre Gasly Toro Rosso (Red Bull) 69 (2) 7 Carlos Sainz McLaren 66 8 Alexander Albon Red Bull (Toro Rosso) 52 9 Lando Norris McLaren 35 10 Daniel Ricciardo Renault 34 11 Nico Hülkenberg Renault 34 12 Daniil Kvjat Toro Rosso 33 13 Sergio Perez Racing Point 33 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 31 15 Kevin Magnussen Haas 20 16 Lance Stroll Racing Point 19 17 Romain Grosjean Haas 8 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 4 19 Robert Kubica Williams 1 20 George Russell Williams 0

Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.

Skupni vrstni red 2019, konstruktorji (16/21):