Zanimivo dejstvo: Lewis Hamilton bi bil v konstruktorskem seštevku uvrščen na tretje mesto, le dve točki za Ferrarijem. Foto: EPA

Hamiltonu je v nedeljo v Monte Carlu uspelo odbiti vse napade hitrejšega Verstappna, ki mu je praktično vso dirko dihal za vrat in ga skušal prisiliti v napako. Toda veteran, kakršen je, je Britanec monaško preizkušnjo na zelo načetih srednje-trdih gumah odpeljal tako rekoč brezhibno in prvi prečkal ciljno črto.

To je bila definitivno moja najtežja dirka v karieri, a boril sem se z Nikijevim duhom. Bil je velik del našega kolektiva. Skušal sem ostati zbran in mu biti v ponos. To je bil moj cilj ves konec tedna, res ga zelo pogrešam. Lewis Hamilton

Med dirko se je aktualni svetovni prvak sicer večkrat potožil moštvu in izrazil dvom glede izbire gum, a na koncu se je za Mercedesovega dirkača vse izšlo po načrtu. V kneževini je tretjič stopil na najvišjo stopničko, to je bila sicer njegova 77. zmaga v karieri formule ena.

Verstappnov pritisk je bil ogromen

"Ne vem, kako zadovoljen sem v tem trenutku, vse skupaj je bilo zelo stresno, morda je bila to celo moja najbolj stresna dirka doslej. Nisem jezen, dirkanje mora biti takšno, toda težko je dirkati, ko na enem kompletu gum vztrajaš tako dolgo. Na koncu je bilo vse odvisno zgolj od mene," je po dirki dejal olajšani Hamilton in nadaljeval: "Raven stresa je bila zelo visoka, v vsakem trenutku bi lahko storil napako pod pritiskom. Storil sem vse, da se mi kaj takšnega ne zgodi. Če izgubiš glavo, je s tabo konec. K sreči sem mentalno zelo zrel. Max je bil danes fantastičen, zaradi njegovega konstantnega dihanja za ovratnik sem vsaj 30-krat skoraj pristal v zaščitni ogradi, a k sreči nisem. Je pa res, da sem se je nekajkrat dotaknil."

Hamilton je s šampanjcem po bulevarju Alberta I. najprej lovil nekdanjega moštvenega tekmeca Nica Rosberga, na koncu je takole zalil vodjo moštva Mercedes Tota Wolffa. Foto: EPA

Max Verstappen je skoraj vso dirko tesno zasledoval vodilnega Hamiltona in ga skušal prisiliti v napako. V izdihljajih dirke sta dirkača sicer rahlo trčila, a brez resnejših posledic. Foto: EPA

Ta zmaga je bila za Nikija!

34-letni veteran je zmago v Monte Carlu posvetil Nikiju Laudi, čigar smrt ga je zelo prizadela. "To je bila definitivno moja najtežja dirka v karieri, a boril sem se z Nikijevim duhom. Bil je velik del našega kolektiva. Skušal sem ostati zbran in mu biti v ponos. To je bil moj cilj ves konec tedna, res ga zelo pogrešam," je še povedal Hamilton in priznal: "S tako načetimi gumami nisem dirkal vse od leta 2009, ko so me pri McLarnu v Šanghaju zelo dolgo pustili na staremu kompletu. Izbira gum je bila napačna."

Pritoževanje kot sprostitveni ventil

Vodja moštva Mercedes Toto Wolff je bil nad razpletom dirke, razumljivo, navdušen. Malce manj nad pritoževanjem vodilnega dirkača po radijski zvezi, a tudi to je del športa. "Dirkač mora najti nek način sproščanja. Pritoževanje po radijski zvezi je bil zanj nekakšen sprostitveni ventil. Tudi, če se srdito dere na nas, mu moramo stati ob strani. Zamočili smo pri izbiri gum, a vendarle je to napaka, ki jo zelo redko storimo. Na koncu je dirkač naredil razliko," je dejal Avstrijec.

Sebastian Vettel je po Verstappnovi kazni stopil na drugo najvišjo stopničko. Slasti zmage ni okusil že vse od lanske VN Belgije, torej 26. avgusta 2018. Foto: EPA

Verstappen ves čas v turbulenci

Morda je bil še največji osmoljenec dirke MMC-jev dirkač dneva Max Verstappen, ki je ves čas dirkal na pragu zmage, na koncu pa je zaradi petsekundnega pribitka ostal celo brez odra za zmagovalce. Kazen, ki jo je ob postanku, ko je dirkača spustilo nazaj na stezo naravnost v Bottasa, zakrivilo njegovo moštvo, ne on. "Škoda za kazen, a danes sem dal res vse od sebe. Vedel sem, da ima Hamilton nameščeno mehkejšo različico gum in da jih bo skušal čim bolj obvarovati, zato sem ves čas pritiskal nanj in ga napadal. Toda po tunelu nikakor nisem mogel priti dovolj blizu, da bi ga prehitel. Celo dirko sem mu bil za petami, kar je zelo težko zaradi turbulentnega zraka. Užival sem in škoda, da mi ni uspelo stopiti na oder za zmagovalce," je po dirki dejal Nizozemec, ki je bil v Monte Carlu sicer tihi favorit za morebitno končno zmago.

Vettel zadovoljen z rezultatom

Lep podvig je uspel tudi Sebastianu Vettlu, ki je s svojim ferrarijem in osvojenim drugim mestom končal niz dvojnih zmag Mercedesa. "V Monaku se vedno nekaj zgodi. Max je imel izjemno dober postanek, videl sem, kako je ob izvozu rahlo trčil z Bottasom. Pomislil sem, da sem v dobrem položaju in da bom lahko izkoristil morebitno predrto gumo na Bottasovem dirkalniku. Nato sem skušal obdržati stik s Verstappnom in ga kdaj tudi napasti. Imel sem nekaj težav z gumami, nikakor jih nisem mogel ogreti na želeno temperaturo," je povedal Vettel in sklenil: "Dirka je bila zapletena, končni rezultat pa odličen. Še vedno nas čaka veliko dela. Niti pod razno nismo dovolj hitri. Niki bi bil danes zelo vesel. Vedno bo del dogajanja v formuli ena, vsekakor ga pogrešamo. Je ikona iz preteklosti in to bo ostal tudi v prihodnosti."

Valtteri Bottas je bil zelo razočaran. Foto: EPA

Bottas: Kot nedeljska vožnja

Tretjeuvrščeni Valtteri Bottas je bil po dirki kar nekoliko poklapan. Razumljivo, letos ima sijajno priložnost, da se spusti v boj za naslov svetovnega prvaka, a zdaj ima že 17 točk zaostanka za moštvenim tekmecem. "Več kot očitno sem razočaran nad rezultatom. V dirkalniku sem se počutil dobro, hitrost sem imel. Včeraj so bile razlike v kvalifikacijah zelo majhne, tudi danes je bilo zelo težko. Max me je dobil v boksih, potem sem obtičal za njim, na koncu je vse skupaj izgledalo kot nedeljska vožnja," je dejal Finec, ob Hamiltonu edini zmagovalec dirke v letošnji sezoni.

Leclerc: Veliko sem moral tvegati

Veliko pozornosti je po dirki požel še ljubljenec domačega občinstva Charles Leclrc, ki je še na drugi domači dirki, ki jo je začel v elitnem razredu motošporta, končal brez uvrstitve. Lani so mu odpovedale zavore, letos si je uničil dirkalnik, potem ko mu je počila zadnja leva guma ob stiku z zaščitno ogrado v zavoju La Rascasse. "Bilo je težko. Točno tako, kot sem napovedal že pred dirko. Moral sem sprejeti veliko tveganih odločitev, žal se je ena izmed njih končala katastrofalno. Toda to je pač Monako, ko začneš s 15. štartnega mesta in si veliko hitrejši od dirkačev pred seboj," je povedal Monačan, ki si je od dirkaškega konca tedna v kneževini veliko obetal, končal pa s točkovno ničo.

Charlesa Leclerca je Ferrari pustil na cedilu. Zaradi lahkomiselnosti mu je moštvo pokvarilo sobotne kvalifikacije in ga postavilo v neugoden položaj na nedeljski dirki, na kateri je moral ogromno tvegati - to pa ga je na koncu tudi stalo uvrstitve. Foto: EPA

Sezona formule ena se bo nadaljevala z dirkaškim koncem tedna v Montrealu, kjer je 9. junija na sporedu dirka za VN Kanade. Dogajanje se začne že 7. junija s prvim prostim treningom. Lani je dirko dobil Vettel pred Bottasom in Verstappnom.

Hamilton se je v Monaku bojeval kot Lauda

