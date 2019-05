Lewis Hamilton je kot dirkač formule ena v Monte Carlu zmagal tretjič. Predtem je slavil v sezonah 2008 in 2016. Foto: Reuters

Najboljši trije (z leve proti desni): Vettel, Hamilton, Bottas. Foto: Reuters

Hamilton je vodil od štarta do cilja, a za zmago se je moral kljub vsemu pošteno potruditi. Ves čas se je pritoževal nad obrabljenimi gumami, za ovratnik mu je nenehno dihal Verstappen, ki je bil večkrat precej hitrejši, a mimo Britanca na ulicah Monte Carla ni mogel.

Na koncu se je moral ob petsekundni kazni, ki jo je prejel zaradi nevarnega izvoza iz boksa, zadovoljiti s četrtim mestom. Ferrarijevo čast je z drugim mestom rešil Vettel, potem ko je bil Charles Leclerc po moštveni blamaži v sobotnih kvalifikacijah edini dirkač, ki najprestižnejše dirke v svetu motošporta ni končal.

V skupnem seštevku je Hamilton še povečal prednost pred najbližjim zasledovalcem, moštvenim kolegom Bottasom. Ta zdaj znaša 17 točk, Vettel je na tretjem mestu zamenjal Verstappna. Ločijo ju štiri točke. Leclerc za Nizozemcem na petem mestu zaostaja že za 21 točk.

Lewis Hamilton je na štartu brez težav zadržal vodilni položaj, malce več težav je imel za njim Valtteri Bottas, ki pa je v uvodnem zavoju le uspel odbiti napad Maxa Verstappna. Foto: Reuters

Hamilton zlahka zadržal vodstvo

Hamiltonu, ki je imel letos kar nekaj težav z začetki dirk, je uspel odličen štart, zlahka je ubranil vodstvo, malce več težav je imel z zadrževanjem položaja Bottas, ki pa je vseeno v uvodnem zavoju odbil Verstappnov napad. Dober začetek je uspel tudi Danielu Ricciardu, lanskemu zmagovalcu monaške preizkušnje, ki je po zunanji strani zavoja Sainte Devote hitro švignil mimo Kevina Magnussena (Haas) in se zapeljal na peto mesto.

Leclercova smola se je nadaljevala, odstop v 18. krogu

Velik osmoljenec sobotnih kvalifikacij Charles Leclerc, ki je dirko začel s 16. mesta, je v prvih treh krogih nadoknadil tri mesta, nekaj krogov pozneje je v šikani Nouvelle že napadel Romaina Grosjeana (Haas) za 12. mesto, mimo Francoza je uspel zapeljati v predzadnjem zavoju 7. kroga. Že krog pozneje se je z enakim prehitevalnim manevrom lotil še Nica Hülkenberga (Renault), a ga je pri tem zavrtelo, hkrati je predrl tudi zadnjo levo gumo, zaradi česar je moran na prisilni postanek. Ves trud z uvoda dirke je bil izničen, padel je na zadnje mesto in poskrbel za prihod varnostnega avtomobila, saj je Monačan delčke gume in karbonske delce svojega ferrarija razresel po celi stezi. Pozneje je v 18. krogu zapeljal v garažo in neslavno končal domačo dirko.

Charles Leclerc je edini, ki dirke v Monaku ni končal. Domačin je na dveh dirkah po ulicah Monte Carla, ki jih je odpeljal v formuli ena, še brez uvrstitve. Letos je končal v 18. krogu, lani so mu na sauberju odpovedale zavore pri izvozu iz tunela. Foto: Reuters

MMC-jev dirkač dneva: Max Verstappen (Red Bull) - Ni skrivnost, da je bil Red Bullov dirkač tihi favorit na monaški dirki, s kančkom sreče bi lahko tudi zmagal, vendar nikakor ni našel poti mimo vodilnega Hamiltona, ki je s precej načetimi gumami zadržal vodstvo in dobil 77. dirko v karieri. Verstappen si za trud, hrabro in brezkompromisno dirkanje zasluži vse pohvale. Foto: Reuters

Nelegalna poteza Verstappna, kazen petih sekund

Na prvih postankih so mercedesoma namestili srednje-trde gume, Vettel in Verstappen sta dobila najtršo različico gum, velik zmagovalec postankov pa je bil Nizozemec, ki se je na stezo vrnil pred Bottasa na drugo mesto, med mercedesa se je vrinil še Vettel. Ob koncu 14. kroga se je varnostni avtomobil umaknil, dirka pa nadaljevala. Pri prehitevalnem manevru Verstappna nad Bottasom je zadišalo po nelegalni potezi, komisarji Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) so dogodek vzeli pod drobnogled in dirkača Red Bulla kaznovali s petimi sekundami pribitka.

Max Verstappen si je na vse kriplje prizadeval ugnati Hamiltona, a nikakor ni našel primernega mesta za prehitevalni manever. Njun boj je spominjal na dirko iz leta 1992, ko sta se podobno udarila Ayrton Senna in Nigel Mansell. Foto: Reuters

Lewis zaskrbljen nad obrabo gum

Hamilton je dvomil v odločitev svojega moštva, ki mu je med postankom na mercedes namestilo srednje-trde gume, prepričan je bil, da ne bodo zdržale do konca dirke. Verstappen in Vettel sta za njim dirkala z najtršo različico gum in bi brez večjih težav dirko končala brez drugega postanka, zato je Britanec upal, da se bo nad kneževino odprlo nebo, ki bi poskrbelo za menjavo gum. Malce je že rosilo, a ne dovolj, da bi razmočilo stezo.

Verstappnovi napadi neuspešni

V drugi polovici dirke se je aktualni svetovni prvak po radijski zvezi ves čas pritoževal svojemu moštvu nad obrabljenimi gumami, še posebej ga je skrbela sprednja leva guma, ki je bila že zelo načeta, a so mu v moštvu zatrjevali, da bo vse v redu. Do konca dirke je bilo najbolj vroče predvsem v boju za prvo mesto. Verstappen je šel na vse ali nič, moral je prehiteti Hamiltona, če je zavoljo petsekundne kazni želel stopiti na oder za zmagovalce, a mu to ni uspelo. Prostora za prehitevalni manever ni našel, največkrat je poskusil na najpočasnejšem delu steze pri Grand Hotelu, vendar neuspešno. Na koncu sta omenjena dirkača pred šikano Nouvelle celo trčila med seboj, a na njuno srečo brez resnejših posledic.

Dirka za VN Monaka, Monte Carlo

# Dirkač Moštvo Čas 1 Lewis Hamilton Mercedes

2 Sebastian Vettel Ferrari +2,602 3 Valtteri Bottas Mercedes 3,162 4 Max Verstappen Red Bull 5,537 5 Pierre Gasly Red Bull 9,946 6 Carlos Sainz McLaren 53,454 7 Daniil Kvjat Toro Rosso 54,574 8 Alexander Albon Toro Rosso 55,200 9 Daniel Ricciardo Renault 1:00,894 10 Romain Grosjean Haas 1:01,034 11 Lando Norris McLaren 1:06,801 12 Kevin Magnussen Haas 1 krog 13 Sergio Perez Racing Point 1 krog 14 Nico Hülkenberg Renault 1 krog 15 George Russell Williams 1 krog 16 Lance Stroll Racing Point 1 krog 17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1 krog 18 Robert Kubica Williams 1 krog 19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2 kroga Odstop: Charles Leclerc (Ferrari) Najhitrejši krog: Pierre Gasly (1:14,279) Opombe: Verstappen je bil kaznovan s petimi sekundami pribitka (kazen upoštevana na lestvici)

Grosjean je bil kaznovan s petimi sekundami pribitka (kazen upoštevana na lestvici)

Giovinazzi je bil kaznovan z 10 sekundami pribitka

Skupni vrstni red 2019, dirkači (6/21):

# Dirkač Moštvo Točke 1 Lewis Hamilton Mercedes 137 (1) 2 Valtteri Bottas Mercedes 120 (1) 3 Sebastian Vettel Ferrari 82 4 Max Verstappen Red Bull 78 5 Charles Leclerc Ferrari 57 (2) 6 Pierre Gasly Red Bull 32 (2) 7 Carlos Sainz McLaren 18 8 Kevin Magnussen Haas 14 9 Sergio Perez Racing Point 13 10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 13 11 Lando Norris McLaren 12 12 Daniil Kvjat Toro Rosso 9 13 Daniel Ricciardo Renault 8 14 Alexander Albon Toro Rosso 7 15 Nico Hülkenberg Renault 6 16 Lance Stroll Racing Point 4 17 Romain Grosjean Haas 2 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 0 19 George Russell Williams 0 20 Robert Kubica Williams 0

Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.

Skupni vrstni red 2019, konstruktorji (6/21):