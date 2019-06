Lewis Hamilton je v Montrealu dosegel že 78. zmago v karieri. Foto: Reuters

Vettel je bil na dobri poti, da v Montrealu zmaga še drugo leto zapored. Na štartu je zadržal vodilni položaj, dirkal je hitro in suvereno, nato pa krepko v drugi polovici dirke storil napako, ki ga je stala najvišje stopničke.

Sebastian Vettel je dobro štartal, hitro je zaprl pot Lewisu Hamiltonu in prvi zapeljal v uvodni zavoj, a v nadaljevanju dirke se nikakor ni uspel odlepiti od Britanca. Foto: AP

Nemški dirkač je za hip zapeljal na travo, potem ko mu je odneslo zadnji del dirkalnika, na njo se je vrnil v Hamiltonovo dirkaško linijo, malo je manjkalo, pa bi prišlo do trka. Komisarji Fie so ocenili, da je bil manever vreden pribitka petih sekund h končnemu rezultatu, kar je bilo dovolj za Britančevo zmago v Quebecu.

Hamilton se je tako po številu zmag na kanadskih dirkah na vrhu izenačil z legendarnim Michaelom Schumacherjem. Oba dirkača sta v Kanadi zmagala po sedemkrat.

Vettel šolsko zaprl Hamiltona

Štart kanadske dirke v ospredju ni postregel s kakšnim presenečenjem. Vettel je štartal odlilčno, hitro je zaprl pot Hamiltonu in v uvodni zavoj zapeljal kot prvi. Tam je Britanca napadel še Leclerc, a je aktualni svetovni prvak zadržal svoj položaj. Slabše se je odrezal njegov moštveni kolega Bottas, ki je izgubil boj z Nicom Hülkenbergom in padel na sedmo mesto. Največ sta na začetku dirke izgubila Alexander Albon (Toro Rosso) in Romain Grosjean (Haas). Prvi je moral na prisilni postanek, kjer so mu po trku z alfo romeom Kimija Räikkönena zamenjali celotni sprednji del dirkalnika, drugi je izgubil štiri mesta, potem ko se mu je za varnostni sistem Halo zataknil karbonski delec Albonovega sprednjega krilca.

MMC-jev dirkač v Kanadi: Lance Stroll (Racing Point) - Resda ni najboljši dirkač v karavani formule ena in da je del elite le zaradi svojega očeta, lastnika moštva Racing Point. Toda 20-letni Kanadčan je na domači dirki prikazal predstavo sezone. Kvalifikacije je sklenil na skromnem 18. mestu, dirko pa je po odličnih prehitevalnih manevrih končal celo na 9. mestu! Za nameček je moštveni kolega Sergio Perez ostal brez točk.Foto: AP

Norrisu se je snela zadnja desna guma

Dirka se je nato nadaljevala relativno mirno, za odstop je v 9. krogu sicer poskrbel Lando Norris, ki je svojega mclarna parkiral ob koncu izvoza iz boksov. Na Britančevem dirkalniku se je med dirkanjem snela zadnja desna guma. Dirkači, ki so dirko začeli na najmehkejši različici gum, so hitro zavili v bokse, drugi so postanek opravili nekoliko pozneje. Vettel je po najtršo različico gum odšel v 27. krogu, kmalu zatem so postanek opravili še ostali. Krog po polovici dirke je vodil Vettel pred Hamiltonom in Leclercom. Verstappen, ki še ni opravil postanka, je bil četrti, za peto mesto sta se bojevala Ricciardo in Bottas.

Hamilton dočakal Vettlovo napako

Medtem je Hamilton pridno topil Vettlovo prednost, od prvega dirkača Ferrarija je bil hitrejši predvsem v prvih dveh sektorjih proge, nato pa je večkrat skoraj izničil svoje delo z blokirano sprednjo desno gumo pri zaviranju v 10. zavoju, zavoju L'Epingle. Ni mu preostalo drugega kot tesno sledenje tekmecu in čakanje na njegovo napako. Dočakal jo je v 48. krogu, ko je Vettel zapeljal na travo in se na stezo sicer vrnil pred Hamiltona, a na nevaren način, obenem je izgubil dobro sekundo prednosti. Manever nemškega dirkača so komisarji Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) vzeli pod drobnogled in vse skupaj kaznovali s pribitkom petih sekund.

Hamilton je imel do konca dirke le eno nalogo. Vettla mu dejansko ni bilo potrebno prehiteti, na koncu je moral za njim zaostali le manj kot pet sekund, kar mu je tudi uspelo za 78. zmago v karieri.

Dirka za VN Kanade, Montreal

# Dirkač Moštvo Čas 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:29:07,084 2 Sebastian Vettel Ferrari +3,658 3 Charles Leclerc Ferrari 4,696 4 Valtteri Bottas Mercedes 51,043 5 Max Verstappen Red Bull 57,655 6 Daniel Ricciardo Renault 1 krog 7 Nico Hülkenberg Renault 1 krog 8 Pierre Gasly Red Bull 1 krog 9 Lance Stroll Racing Point 1 krog 10 Daniil Kvjat Toro Rosso 1 krog 11 Carlos Sainz ml. McLaren 1 krog 12 Sergio Perez Racing Point 1 krog 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 krog 14 Romain Grosjean Haas 1 krog 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1 krog 16 George Russell Williams 2 kroga 17 Kevin Magnussen Haas 2 kroga 18 Robert Kubica Williams 3 krogi Odstop: Lando Norris (McLaren), Alexander Albon (Toro Rosso) Najhitrejši krog: Valtteri Bottas (1:13,078) Opomba: Vettel je bil kaznovan s 5 sekundami pribitka (kazen upoštevana na lestvici)

Skupni vrstni red 2019, dirkači (7/21):

# Dirkač Moštvo Točke 1 Lewis Hamilton Mercedes 162 (1) 2 Valtteri Bottas Mercedes 133 (2) 3 Sebastian Vettel Ferrari 100 4 Max Verstappen Red Bull 88 5 Charles Leclerc Ferrari 72 (2) 6 Pierre Gasly Red Bull 36 (2) 7 Carlos Sainz McLaren 18 8 Daniel Ricciardo Renault 16 9 Kevin Magnussen Haas 14 10 Sergio Perez Racing Point 13 11 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 13 12 Lando Norris McLaren 12 13 Nico Hülkenberg Renault 12 14 Daniil Kvjat Toro Rosso 10 15 Alexander Albon Toro Rosso 7 16 Lance Stroll Racing Point 6 17 Romain Grosjean Haas 2 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 0 19 George Russell Williams 0 20 Robert Kubica Williams 0

Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.

Skupni vrstni red 2019, konstruktorji (7/21):