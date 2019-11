Max Verstappen in Pierre Gasly sta si na odru zmagovalcev takole dala duška po izjemni dirki v Sao Paulu. Foto: Reuters

Ko je že kazalo, da bomo dirko v Interlagosu hitro pometli na smetišče zgodovine, se je Valtteriju Bottasu pokvaril mercedes. Sledil je prihod varnostnega avtomobila, ki je stopil vse zaostanke na progi, od tedaj pa je kraljica motošporta ponudila praktično vse, kar je lahko.

Drzna prehitevanja, medsebojni trk (in odstop) moštvenih tekmecev, dirkanje na nož v zadnjih krogih ter – dve krstni uvrstitvi na oder za zmagovalce. Interlagos, ki je v preteklosti poskrbel ne le za zanimive dirke, temveč tudi za izjemno razburljive zaključke sezon, znova ni razočaral!

Na koncu se je zmage veselil Max Verstappen, ki je v Sao Paulu dosegel osmo zmago v karieri in tretjo letos, s katero je poskrbel, da je to njegova daleč najuspešnejša sezona do zdaj.

Verstappen 'nadvse užival' v Braziliji

Pot do zmage si je Nizozemec začel tlakovati z dobljenimi sobotnimi kvalifikacijami, svojo misijo je nadaljeval z odličnim štartom in pogumnim dirkanjem na nedeljski dirki, na kateri je moral večkrat prehiteti šestkratnega svetovnega prvaka Hamiltona. "Lewis je bil izjemno hiter, zato niti za trenutek nisem smel popustiti. Hitro se je odločil za postanek, zato smo morali tudi mi hitro ukrepati. Dirko sem imel tudi po zaslugi manjše obrabe gum ves čas pod nadzorom. Nadvse sem užival, bilo je neverjetno, lepo je zmagati," je po dirki dejal Verstappen. Ključni trenutek je bil najverjetneje prvi umik varnostnega avtomobila, ko je v štartno-ciljni ravnini kot blisk zapeljal v Hamiltonovo zavetrje in v prvem zavoju kroga znova prevzel vodstvo ter ga zadržal do konca. "Bil sem za njim, poskrbel sem, da bom ob umiku dovolj blizu. Pritisnil sem na plin, vedel sem, da lahko razvijem zelo veliko hitrost. Vseeno gre v takšnih primerih večkrat za ugibanje ‒ in vesel sem, da se mi je vse izšlo po načrtih," je sklenil osemkratni zmagovalec dirk v elitnem razredu motošporta.

Gasly prežet z najrazličnejšimi čustvi

Za Pierrom Gaslyjem je viharna sezona. Začela se je pri Red Bullu, po moči tretjem najmočnejšem moštvu v formuli ena, a po seriji slab(š)ih rezultatov je po zadnji dirki prvega dela sezone nazadoval k Toru Rossu. Kar mu ni uspelo pri Red Bullu, mu je zdaj pri Toru Rossu. Uvrstitev na oder za zmagovalce. "To je najboljši dan v mojem življenju. Veliko je različnih čustev. To je za vse, ki so mi pomagali v karieri, rad bi se jim iskreno zahvalil. Ko sem prečkal ciljno črto, sem imel glavo polno najrazličnejših misli, bilo je zelo čustveno," je po dirki za F1tv povedal 23-letnik iz Rouena in dodal: "Zadnjih nekaj mesecev je bilo zelo težkih. Veliko se odrekaš za kariero v formuli ena. Nisem si mislil, da bom na oder za zmagovalce stopil kot dirkač Tora Rossa. Ves čas dajem vse od sebe, se trudim, in danes je bil moj trud poplačan. Takšni dnevi, kot je današnji, so naravnost prečudoviti."

Hamilton: Red Bull je opravil delo

Precej manj je bil s svojo predstavo zadovoljen Lewis Hamilton, ki je večji del dirke po radijski zvezi bentil nad moštvenimi odločitvami, na koncu je trčil še z Alexandrom Albonom, tako da ga je po dirki doletel pribitek petih sekund, zaradi katerega je s tretjega zdrsnil na sedmo mesto. "Red Bull je opravil fantastično delo. V ravninah je bil hitrejši. Max je dirkal izjemno, veliko je tvegal, kar se mu je na koncu izplačalo. Poskušali smo vse. V zavojih smo lahko držali stik, v ravninah pa nismo mogli storiti praktično ničesar," je za Sky Sports dejal Hamilton in se hkrati opravičil Albonu za trk v izdihljajih dirke, po katerem je dirkač Red Bulla ostal brez svojih prvih stopničk v formuli ena in je na koncu zasedel skromno 14. mesto.

Sainz svoje povedal na družbenih omrežjih

Prav je, da bi v soj žarometov stopil tudi Carlos Sainz, na katerega se je zaradi kaotičnih zadnjih nekaj krogov po dirki kar nekoliko pozabilo. Navsezadnje se je prvič v karieri uvrstil na oder za zmagovalce, čeprav nanj ni stopil, saj je na tretje mesto po Hamiltonovi kazni napredoval krepko po ceremoniji. Vseeno ne gre pozabiti njegove izjemne predstave v Interlagosu. Dirko je s popolnoma novim pogonskim sklopom v mclarnu začel z zadnjega mesta, končal pa jo je na tretjem! Izjemen podvig, kar pa je v letošnji sezoni ponovil že nekaj krat, a tokrat se mu je prvič izšlo za stopničke. "Stopničke! Malce čudno, da po dirki nisem stopil na oder za zmagovalce, a sem vseeno zelo vesel. Današnja dirka je bila preprosto neverjetna. Taktika enega postanka je bila zelo tvegana, a se je izplačala. Čestitam celotni ekipi," je na družbenih omrežjih zapisal Španec.

Ferrarija malo zgovorna

Popolnoma drugačne volje pa sta bila po dirki oba ferrarija, Sebastian Vettel in Charles Leclerc. V boju za četrto mesto sta omenjena dirkača trčila drug ob drugega ob koncu ravnine in dirko predčasno končala s poškodovanima dirkalnikoma. Leclerc z zlomljeno levo obeso v izletnem območju četrtega zavoja, Vettel s predrto zadnjo desno gumo nekaj zavojev pozneje. "Skušal me je stisniti na notranjo stran. Vse se je odvilo zelo hitro," je v mešani coni povedal Leclerc, ki ni želel razpredati o tem, kdo je odgovoren za odstop. Enako je storil tudi Vettel. "Mislim, da je vse jasno. Slab rezultat za moštvo. Iz tretjega zavoja sem bolje zapeljal, skušal sem ga prehiteti, nato pa je prišlo do trka," je dejal Heppenheimčan.

Zadnjo dirko sezone bodo dirkači odpeljali v Jas Marini, kjer je 1. decembra na sporedu dirka za VN Abu Dabija. Dirkaški konec tedna se bo začel s prvim prostim treningom v petek, 29. novembra, ob 10. uri.

Tretja letošnja zmaga Verstappna in polom Ferrarija v Interlagosu

