Fotografija za anale. Max Verstappen in Pierre Gasly sta letošnjo sezono formule ena začela kot moštvena kolega pri Red Bullu. Ko je Francoz izgubil sedež zaradi neprepričljivih predstav in nazadoval k Red Bullovi sestrski ekipi Toro Rosso, najbrž nihče ni pričakoval, da se bo letos uvrstil na oder za zmagovalce. A to mu je uspelo (že) v kultnem Interlagosu. Uspeh kariere za 23-letnika iz Rouena. Foto: Reuters

Red Bull ti da krila – in avstrijsko moštvo s sedežem v britanskem Milton Keynesu jih je našlo v Interlagosu, kjer jim je v samem zaključku dirke kazalo celo na dvojno zmago (prvo po dirki za VN Malezije 2016), a je to v zadnjem krogu s trkom z Alexandrom Albonom preprečil Lewis Hamilton. Drugi dirkač Red Bulla se je moral na koncu zadovoljiti s 14. mestom.

Lewis Hamilton je že takoj po štartu napadel in po zunanji strani uvodnega zavoja dirke švignil mimo Sebastiana Vettla. Ta je moral kmalu zatem premoč priznati še Alexandru Albonu. Foto: Reuters

Vseeno so v moštvu pionirja energijskih pijač Dietricha Mateschitza lahko zadovoljni, Gasly je v dirkalniku sestrskega moštva Red Bulla osvojil drugo mesto, njegove prve stopničke v karieri. Pred brazilsko preizkušnjo je bila njegova najboljša uvrstitev četrto mesto iz Silverstona, kjer je dirkal še kot dirkač Red Bulla.

O tretjem mestu se je ugibalo še nekaj časa po dirki, saj ni bilo znano, ali bo tretjeuvrščeni Hamilton kaznovan s pribitkom petih sekund zaradi trka z Albonom v sami končnici brazilske dirke. Po njej so za zeleno mizo potrdili kazen, zaradi katere je novi stari svetovni prvak, ki se je med dirko sicer ves čas po radijski zvezi pritoževal moštvu zaradi domnevno napačne izbire gum in močjo motorja, zdrsnil na sedmo mesto, na tretje mesto pa je napredoval Carlos Sainz. Še en zgodovinski dosežek zanj in za McLaren!

Verstappen se je moral za zmago potruditi

Prva polovica dirke sicer ni obetala. Hamilton je že v uvodnem zavoju s tretjega švignil na drugo mesto, razmerje moči pa se pri vrhu dolgo ni spreminjalo. Prvič je napeto postalo ob prvih postankih pri vrhu, ko je Robert Kubica z williamsom ob koncu izvoza iz boksov skoraj trčil v Verstappna. Ta se je še v zadnjem trenutku z zaviranjem izognil Poljaku, posledično se je na stezo vrnil za Hamiltona, a ga je kmalu zatem že prehitel. Hamilton je vnovič v vodstvo zapeljal, ko se v moštvu niso odločili za postanek ob prihodu varnostnega avtomobila na stezo zaradi okvarjenega mercedesa Valtterija Bottasa. A vodstvo je bilo kratkotrajno – ko se je varnostni avtomobil umaknil ob koncu 58. kroga, ga je že v prvem zavoju Verstappen napadel in znova prehitel, vodstvo pa nato obdržal do konca.

The moment the race turned on its head #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/Y77NrJMJ0g — Formula 1 (@F1) 17. november 2019 Takole sta si šest krogov pred koncem dirko uničila ferrarija Sebastian Vettel in Charles Leclerc. Po dvojnem odstopu je krajšo potegnil Vettel, ki v boju za tretje mesto v skupnem seštevku nima več teoretičnih možnosti. Odstop je znatno zmanjšal možnosti tudi Leclercu, ki za Verstappnom zaostaja za 11 točk. To je bil za najuspešnejše moštvo v zgodovini formule ena prvi dvojni odstop po dirki za VN Singapurja 2017, ko sta že takoj po štartu trčila Vettel in Kimi Räikkönen. Prvi je dirko končal v izletnem območju uvodnega zavojaj, drugi krog pozneje. To je bila za moštvo pred nedeljsko dirko v Sao Paulu tudi zadnja točkovna ničla.

Ferrarija izločila drug drugega

Sledil je šok za vse privržence Ferrarija. V ravnini sta se za četrto mesto pomerila oba dirkača moštva iz Maranella – in trčila! Posledice so bile hude: Leclerc je z zlomljeno desno obeso končal v izletnem območju četrtega zavoja, Vettel je dirko z razcefrano zadnjo levo gumo, ki mu je dodobra uničila podvozje, sklenil nekaj zavojev pozneje. Katastrofa za italijanski kolektiv, ki je spomnila na skoraj identičen dogodek z dirke za VN Turčije leta 2010, ko je Vettel na podoben način v ravnini trčil s tedanjim moštvenim kolegom pri Red Bullu Markom Webbrom.

Mercedes odvrgel drugo mesto

Po dvojnem odstopu ferrarijev je na stezo v 67. krogu še drugič na dirki zapeljal varnostni avtomobil. Tokrat je priložnost za postanek z vrha izkoristil le Hamilton, kar pa se mu ni izplačalo. Varnostni avtomobil je na stezi vztrajal veliko dlje, kot so pri Mercedesu načrtovali, s steze se je umaknil šele dva kroga pred koncem. Hamilton je imel le dobrih 8,5 km na voljo, da se prebije na oder za zmagovalce. Že takoj je švignil mimo Gaslyja, nato pa trčil z nesrečnim Albonom, ki si je obetal drugo mesto. Na koncu je Britanec v zadnjih metrih dohiteval Gaslyja, a mu je za morebitno drugo mesto zmanjkalo metrov. Francoz je ciljno črto prečkal 62 tisočink pred Britancem.

Tudi Sainz do prvih stopničk v karieri

Toda Hamilton tretjega mesta ni zadržal. Po dirki so mu za zeleno mizo dodelili kazen pribitka petih sekund zaradi trka z Albonom, tako da je s tretjega zdrsnil na sedmo mesto. To pa je pomenilo, da se je prvič na oder za zmagovalce povzpel Sainz, ki je dirko začel z zadnjega mesta! Neverjetna predstava Španca, ki je v letošnji sezoni že večkrat opozoril nase s podobnimi predstavami, le da mu nikoli ni uspelo zares prodreti med prve tri. Tokrat je bilo drugače. To so bile sploh prve stopničke za McLaren po uvodni dirki sezone 2014 v Melbournu, ko je bil Kevin Magnussen drugi, Jenson Button pa tretji.

Vettel izpadel iz boja troboja

Dirkaški in konstruktorski naslov svetovnega prvaka sta bila že pred časom oddana. Prav tako drugo mesto v dirkaškem seštevku, vse pa je bilo pred nedeljsko dirko še odprto v boju za tretje mesto, ki pa ga je dirko pred koncem po dvojnem odstopu tekmecev iz Ferrarija dobil Verstappen. Ta ima pred četrtouvrščenim Leclercom 11 točk naskoka, Vettel je z zaostankom 30 točk že izpadel iz boja. Nad sezono 2019 bo zastor padel v Jas Marini, kjer bo 1. decembra na sporedu dirka za VN Abu Dabija.

Dirka za VN Brazilije, Sao Paulo

# Dirkač Moštvo Čas 1 Max Verstappen Red Bull 1:33:14,678 2 Pierre Gasly Toro Rosso +6,077 3 Lewis Hamilton Mercedes *6,139 4 Carlos Sainz McLaren 8,896 5 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 9,452 6 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 10,201 7 Daniel Ricciardo Renault 10,541 8 Lando Norris McLaren 11,204 9 Sergio Perez Racing Point 11,529 10 Daniil Kvjat Toro Rosso 11,931 11 Kevin Magnussen Haas 12,732 12 George Russell Williams 13,599 13 Romain Grosjean Haas 14,247 14 Alexander Albon Red Bull 14,927 15 Nico Hülkenberg Renault 18,059 16 Robert Kubica Williams 1 krog Odstop: Valtteri Bottas (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Sebastian Vettel (Ferrari), Lance Stroll (Racing Point) Najhitrejši krog: Valtteri Bottas (1:10,698) Opomba:

Lewis Hamilton je bil po dirki kaznovan s 5 sekundami pribitka, zaradi česar je zdrsnil na 7. mesto.

Skupni vrstni red, dirkači (20/21):

# Dirkač Moštvo Točke 1 Lewis Hamilton Mercedes 387 (5) 2 Valtteri Bottas Mercedes 314 (2) 3 Max Verstappen Red Bull 260 (5) 4 Charles Leclerc Ferrari 249 (2) 5 Sebastian Vettel Ferrari 230 (2) 6 Pierre Gasly Toro Rosso (Red Bull) 95 (2) 7 Carlos Sainz McLaren 95 8 Alexander Albon Red Bull (Toro Rosso) 84 9 Daniel Ricciardo Renault 54 10 Sergio Perez Racing Point 46 11 Lando Norris McLaren 45 12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 43 13 Nico Hülkenberg Renault 37 14 Daniil Kvjat Toro Rosso 35 15 Lance Stroll Racing Point 21 16 Kevin Magnussen Haas 20 17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 12 18 Romain Grosjean Haas 8 19 Robert Kubica Williams 1 20 George Russell Williams 0

Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.

Skupni vrstni red, konstruktorji (20/21):