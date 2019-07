Najboljši dirkači na dirki za VN Nemčije 2019 v Hockenheimu (z leve proti desni): Sebastian Vettel, Max Verstappen in Daniil Kvjat. Foto: EPA

Nizozemec, ki je letos že dobil dirko za VN Avstrije v Spielbergu, je izkoristil vse, kar je lahko, da se je dokopal do prvega mesta. Spremenljive vremenske razmere, (virtualni) varnsotni avtomobil in predvsem napake tekmecev.

Dirka se je začela na razmočeni stezi, najbolje sta jo začela mercedesa. Foto: EPA

V soboto si je v kvalifikacijah zagotovil prvo štartno vrsto, nedeljsko dirko pa je začel zelo slabo. Kolesa so se zavrtela v prazno, z drugega je hitro padel na peto mesto, a po spletu okoliščin je na polovici dirke prevzel vodstvo.

Vseeno do konca nemške preizkušnje ni imel lahkega dela, vselej se je ugibalo, ali se bodo padavine nadaljevale ali ne, v zaključku dirke so se moštva vendarle odločila za zadnji postanek, na dirkalnike so namestili gume za suho stezo, s katerimi so dirkači odpeljali do konca.

Verstappen, ki je na dirki opravil kar pet postankov, je začel nizati najhitrejše kroge, hitro si je privozil več kot deset sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem, dvomov o novi zmagi ni bilo več.

Charles Leclerc je takole uničil svoj ferrari v 28. krogu nemške dirke. Monačan je dirko začel z desetega štartnega položaja, bil je na dobri poti, da se uvrsti na oder za zmagovalce oziroma celo zmaga. Na koncu je Hockenheimring zapustil sklonjene glave. To je bil sicer zanj drugi odstop v letošnji sezoni, predtem je odstopil v Monaku. Foto: EPA

Vettel pridobil kar 18 mest

Drugi je ciljno črto prečkal Sebastian Vettel, ki je po spodletelih kvalifikacijah, ko je izpadel že v prvem delu brez postavljenega časa, dirko začel z zadnjega štartnega položaja. Že v uvodnem krogu je prehitel šest dirkačev, vselej se je prebijal v ospredje, v zadnjih krogih se je uspešlo mimo Lanca Strolla prebil na oder za zmagovalce, na koncu je pridobil še 18. položaj na dirki in se zavihtel tik pod vrh. Zaključek, ki ga Heppenheimčan na domači dirki zagotovo ni pričakoval. Vseeno imajo pri Ferrariju grenak priokus, saj dirke po veliki napaki ni končal Charles Leclerc, ki je bil na Hockenheimringu zrel za zmago. Monačan je zdrvel v zaščitno ogrado in sklenil nemško preizkušnjo v 28. krogu.

Kvjat po letu 2016 spet na stopničkah

Za zelo lepo zgodbo je poskrbel še Daniil Kvjat, ki se je prvič po dirki za VN Kitajske leta 2016 uvrstil na oder za zmagovalce. Novopečeni očka - hčerka se mu je rodila v soboto - je v Šanghaju slavil z red bullom, tokrat s toro rossom. Moštvo iz Faenze se je šele drugič v zgodovini uvrstilo na oder za zmagovalce po krstni Vettlovi zmagi leta 2008 v Monzi.

Lewis Hamilton si je obetal dokaj lahko zmago po odličnem štartu in hitrem pobegu na čelu kolone, a zagodle so mu jo spremenljive vremenske razmere, točkovno ničlo pa gre pripisati predvsem njegovim napakam, ki jih je v Nemčiji kar mrgolelo. To je daleč najslabša Hamiltonova uvrstitev v dobi turbomotorjev. slabša uvrstitev ima že kar dolgo brado - dosegel jo je na dirki za VN Španije leta 2013, ko je zasedel 12. mesto. Foto: EPA

Mercedes je že obupal nad Hamiltonom, nemško moštvo s sedežem v Brackleyju je vse upe položilo v Valtterija Bottasa, ki pa je takole v zaključku dirke razbil svoj dirkalnik in poskrbel za izjemno slabo voljo vodje moštva Tota Wolffa in druščine. Foto: EPA

Redke napake Hamiltona

Da je v zadnjih petih sezonah štirikrat osvojil naslov svetovnega prvaka, gre pripisati predvsem brezhibnemu dirkanju in zelo malo napakam na nedeljskih preizkušnjah. Toda Lewis Hamilton si je na Hockenheimringu privoščil dve napaki, ki sta ga stali verjetne zmage. Potem ko je dirko začel odlično in brez večjih težav zadržal vodilni položaj in si v naslednjih krogih privozil že lepo prednost, je v 30. krogu storil napako, si poškodoval sprednje krilce, obenem je nepravilno zapeljal na uvoz v bokse, s čimer ga je doletela še petsekundna kazen. Britančev postanek je bil izjemno dolg, med mehaniki je zavladala panika, kar nekaj časa so potrebovali, da so zamenjali nos dirkalnika, dirkač se je na stezo vrnil na peto mesto. Tudi pozneje je storil še eno veliko napako, ko ga je obrnilo v uvodnem zavoju kroga, uničil si je gume, padel je na zadnje mesto.

Katastrofa za Mercedes!

Mercedes je na Hockenheimringu letos praznoval 125. leto v motošportu, na dirki pa doživel pravi polom. Hamilton je končal na zadnjem mestu, za točkovno ničlo moštva iz Brackleyja pa je v zaključku dirke poskrbel še Valtteri Bottas, ki je zletel iz prvega zavoja in končal v zaščitni ogradi. To je bila za Mercedes prva točkovna ničla po lanski avstrijski dirki, ko sta oba dirkača odstopila.

Časa za počitek moštva v kraljici motošporta nimajo, že prihodnji konec tedna bo na sporedu še zadnja dirka pred poletnim premorom - dirka za VN Madžarske na Hungaroringu v Budimpešti.

Dirka za VN Nemčije, Hockenheim

# Dirkač Moštvo Čas 1 Max Verstappen Red Bull 1:44:31,275 2 Sebastian Vettel Ferrari +7,333 3 Daniil Kvjat Toro Rosso 8,305 4 Lance Stroll Racing Point 8,966 5 Carlos Sainz McLaren 9,583 6 Alexander Albon Toro Rosso 10,052 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 12,214 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 13,849 9 Romain Grosjean Haas 16,838 10 Kevin Magnussen Haas 18,765 11 Lewis Hamilton Mercedes 19,667 12 Robert Kubica Williams 24,987 13 George Russell Williams 26,404 14 Pierre Gasly Red Bull 1 krog Odstop: Sergio Perez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Nico Hülkenberg (Renault), Valtteri Bottas (Mercedes) Najhitrejši krog: Max Verstappen (1:16,645)

Skupni vrstni red 2019, dirkači (11/21):

# Dirkač Moštvo Točke 1 Lewis Hamilton Mercedes 223 (2) 2 Valtteri Bottas Mercedes 184 (2) 3 Max Verstappen Red Bull 162 (2) 4 Sebastian Vettel Ferrari 141 (1) 5 Charles Leclerc Ferrari 120 (2) 6 Pierre Gasly Red Bull 55 (2) 7 Carlos Sainz McLaren 48 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 31 9 Daniil Kvjat Toro Rosso 27 10 Lando Norris McLaren 22 11 Daniel Ricciardo Renault 22 12 Lance Stroll Racing Point 18 13 Nico Hülkenberg Renault 17 14 Kevin Magnussen Haas 15 15 Alexaner Albon Toro Rosso 15 16 Sergio Perez Racing Point 13 17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 5 18 Romain Grosjean Haas 4 19 Robert Kubica Williams 0 20 George Russell Williams 0

Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.

Skupni vrstni red 2019, konstruktorji (11/21):