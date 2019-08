Leclerc je izid dneva postavil na drugem prostem treningu, ko je slavil pred moštvenim kolegom Nemcem Sebastianom Vettlom in obema Mercedesoma Fincem Valtterijem Bottasom in Britancem Lewisom Hamiltonom, svetovnim prvakom in vodilnim v svetovnem prvenstvu.

Monačan Charles Leclerc med prostim treningom v Spaju. Foto: Reuters

Na dopoldanskem treningu je Vettel ugnal Leclerca in Nizozemca Maxa Verstappna. Bottas in Hamilton sta končala na petem oziroma šestem mestu.

Kvalifikacije bodo v soboto ob 15.00, dirka pa v nedeljo ob 15.10. Lansko zmago brani Vettel.

FORMULA ENA SVETOVNO PRVENSTVO VN BELGIJE, Spa Francorchamps Drugi prosti trening: 1. C. LECLERC Ferrari 1:44,123 2. S. VETTEL Ferrari +0,630 3. V. BOTTAS Mercedes 0,846 4. L. HAMILTON Mercedes 0,892 5. S. PEREZ Racing Point 0,994 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 1,271 7. K. RÄIKKÖNEN Alfa Romeo 1,585 8. L. STROLL Racing Point 1,609 9. D. RICCIARDO Renault 1,612 10. A. ALBON Red Bull 1,648