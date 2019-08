Dirka za VN Španije sicer redko postreže z zares zanimivim dogajanjem. Dejstvo je, da moštva v formuli ena progo zaradi zimskih testiranj poznajo do potankosti, prav tako se lahko tedaj pripravijo na katere koli razmere, ki utegnejo nastopiti v času španskega dirkaškega konca tedna. Problematična sta tudi oblika in zaporedje zavojev, zaradi katerih je dirkanje na nož oziroma sledenje dirkalniku pred seboj skoraj nemogoče. Foto: EPA

"Odločitev, da ohranimo dirko za VN Španije na koledarju formule ena, je del naše strategije ohranjanja evropskih korenin tega športa v času, ko se širimo na nove trge," je v izjavi za javnost zapisal izvršni direktor formule ena Chase Carey.

Dirka za VN Španije je pomembna za naše okolje, saj ima le-to gospodarsko korist, zlasti na področju turizma, kot tudi v avtomobilski ter zabavni industriji. Quim Torra, predsednik katalonske vlade

Pogodba z dirkališčem v Montmelu se je iztekla letos, vodstvo formule ena je ni podaljšalo, na koledar je namesto nje za prihodnjo sezono uvrstilo dirko za VN Nizozemske v Zandvoortu.

163 milijonov evrov gospodarske koristi

Letošnjo špansko preizkušnjo v Kataloniji je dobil Lewis Hamilton (Mercedes) pred moštvenim kolegom Valtterijem Bottasom in Maxom Verstappnom (Red Bull). Po podatkih organizatorja dirke si je proste treninge, kvalifikacije in dirko skupaj v treh dneh ogledalo 160.428 gledalcev. Po njihovih podatkih dirka ustvari za približno 163 milijonov evrov gospodarske koristi. "Dirka za VN Španije je pomembna za naše okolje, saj ima le-to gospodarsko korist, zlasti na področju turizma, kot tudi v avtomobilski ter zabavni industriji," je povedal predsednik katalonske vlade Quim Torra in dodal: "Za nameček nam daje priložnost, da svetu pokažemo, kakšni smo Katalonci, kako delujemo in kakšna je naša država."

Bo VN Nemčije odpadla s koledarja?

Že predtem je vodstvo formule ena potrdilo sklenjen dogovor za podaljšanje pogodbe z dirkališčem v Ciudad de Mexicu, ki bo dirko za VN Mehike gostilo naslednja tri leta. Vprašanje je, kakšna bo prihodnost dirke za VN Nemčije v Hockenheimu, novo pogodbo morajo podpisati tudi v Monzi.

Se pa na koledar, kot že rečeno, vrača VN Nizozemske, naslednjo sezono je na sporedu tudi krstna dirka za VN Vietnama v Hanoju. Ekipe formule ena so se že pred časom dogovorile za razširitev koledarja na 22 dirk.