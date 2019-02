21-letni Charles Leclerc je letos dobil priložnost pri Ferrariju. Foto: Reuters

21-letni dirkač iz Monte Carla je v prejšnji sezoni navdušil z nekaj zares odličnimi predstavami v nekonkurenčnem sauberju, desetkrat se je dokopal do točk za svetovno prvenstvo, njegova najboljša uvrstitev je 6. mesto iz Bakuja.

Tudi sicer je prejšnjo sezono sklenil v stilu, na zadnjih treh dirkah v Mehiki, Braziliji in Abu Dabiju je vselej osvojil točke, trikrat je bil sedmi. Zato niti ne čudi dejstvo, da je postal član slovitega moštva iz Maranella, najuspešnejšega konstruktorja v zgodovini športa.

Sebastian Vettel se je lani odlično boril za naslov svetovnega prvaka, potem pa se mu je sezona prelomila v Hockenheimu, kjer je po veliki napaki dirko končal v zaščitni ogradi. Odtlej je storil odločno preveč napak, Lewis Hamilton pa je relativno mirno oddirkal do svojega petega naslova. Foto: Reuters

Hitro se je navadil na ferrari SF90

Leclerc je že takoj opozoril nase. Monačan namreč blesti na zimskem testiranju v Barceloni, drugi dan testiranj je odpeljal 157 krogov, odpeljal je tudi najhitrejšega. "Vesel sem, kako se vse skupaj odvija. Čeprav je bilo testiranje nekajkrat prekinjeno, smo še vedno uspeli odpeljati 157 krogov, s čimer smo pridobili veliko uporabnih podatkov. Kar se pa tiče občutkov, lahko povem, da sem se hitro navadil na novi ferrari SF90. Če sem povsem odkrit, moram reči, da zelo uživam," je po drugem dnevu testiranj dejal Leclerc in dodal: "Vedno gre za zelo čustveno izkušnjo, ko sedeš v ferrari, a tokrat sem moral čustva malce potlačiti, saj sem moral na stezi še vedno opraviti zadano nalogo. Upam, da bodo testiranja še naprej uspešna. Pomembno je, da izkoristimo ta čas v Barceloni in pridobimo karseda veliko podatkov o dirkalniku."

V teoriji ima Vettel prednost, toda včasih se ti stvari zalomijo in niti sam ne veš, zakaj. To zna imeti psihološke posledice. Sebastian se zaveda, da v primeru slabših predstav, prihodnost pri Ferrariju ne bo njegova, temveč Charlesova. Jacques Villeneuve

Villeneuve: Vettel lahko izgubi vse

Soliden začetek pri Ferrariju ne preseneča nekdanjega dirkača in svetovnega prvaka iz leta 1997 Jacquesa Villeneuva. Ta je prepričan, da bo letos v italijanskem moštvu še zelo pestro. Pri Ferrariju so sicer dejali, da bo Vettel prvi dirkač ekipe, a Kanadčan meni, da utegne Leclerc premešati karte. "Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Če bo imel močan začetek sezone, bo v ekipi ustvaril manjši nered, še posebej pri Vettlu. Utegne se ponoviti zgodovina. Ne pozabimo, da je bil Ricciardo pri Red Bullu boljši od Vettla pred nekaj sezonami," je povedal Villeneuve in nadaljeval: "V teoriji ima Vettel prednost, toda včasih se ti stvari zalomijo in niti sam ne veš, zakaj. To zna imeti psihološke posledice. Sebastian se zaveda, da v primeru slabših predstav prihodnost pri Ferrariju ne bo njegova, temveč Charlesova."

Sklenil je: "Če je kdo pri Ferrariju pod velikim pritiskom, je to Vettel. On lahko izgubi vse, Leclerc pa praktično ničesar."