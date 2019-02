Po zgolj letu dni sodelovanja s Sauberjem je Alfa Romeo prevzel polno pravico do imenovanja ekipe. Namesto Sauberja se bo za konstruktorski naslov potegovalo moštvo Alfa Romeo Racing. Prav to moštvo je v Montmelu kot zadnje predstavilo svoj dirkalnik za novo sezono v formuli ena. Alfo Romeo C38. Foto: Reuters

Portal F1 na MMC Zgodovina

Od začetkov SP-ja leta 1950 do danes.



Moštva in dirkači

Kdo dirka za koga?



Prizorišča

Podroben pregled dirkališč in zgodovine posameznik dirk.



Spored

Kdaj je na sporedu določena dirka?



Izidi

Izidi kvalifikacij in dirk.

Prvi so v Londonu dirkalnik VF-19 7. februarja predstavili pri Haasu, ki bo letos zaradi novega glavnega pokrovitelja popolnoma črn. Štiri dni pozneje sta dirkalnika predstavila še Williams in Toro Rosso. Pri Williamsu so dirkalnik FW42 predstavili na sedežu moštva v Grovu, Toro Rosso je dirkalnik STR14 predstavil na spletu.

V naslednjih treh dneh je dirkalnik predstavilo še šest moštev. Renault je 12. februarja na sedežu moštva v Enstonu predstavil dirkalnik R.S.19, dan pozneje so to storili še Racing Point (RP19), Mercedes (F1 W10 EQ Power+) in Red Bull (RB15). Kot zadnji sta dirkalnika predstavili italijanski moštvi Ferrari in Alfa Romeo. Moštvo iz Maranella je svoj dirkalnik poimenovalo SF90, Alfa Romeo pa C38.

Dirkaški del sezone se bo 15. marca tradicionalno začel v Melbournu, kjer se bodo dirkači tisti konec tedna pomerili za VN Avstralije. Predtem jih čaka zimsko testiranje. Prvo med 18. in 21. februarjem, drugo med 26. februarjem in 1. marcem. Oba na dirkališču Circuit de Barcelona-Catalunya v Montmelu.

Širša sprednja in zadnja krilca V novi sezoni bomo videli tudi nekaj novosti na dirkalnikih. Z novimi predpisi imajo med drugim za 200 milimetrov širša sprednja krilca, ki so v želji po zmanjšanju turbulence in nestabilnosti tudi nekoliko poenostavljena. Prav tako bodo imeli dirkalniki poenostavljen sprednji zavorni sistem in širše ter globlje zadnje krilo, zaradi česar vozilo ustvarja večji podtlak, boljši pretok zraka in je tudi stabilnejše v zavojih. Za nameček so lahko zadnja krila opemljena z višjo loputo, kar lahko poveča moč sistema DRS (Drag Reduction System) v ravninah za približno 25 odstotkov.

Alfa Romeo (Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi)

Kimi Räikkönen se je vrnil v moštvo, kjer je začel dolgoletno kariero v formuli ena ‒ k Sauberju, ki pa se je za sezono 2019 preimenoval v Alfa Romeo Racing. Zamenjal je Charlesa Leclerca, ki je dobil svojo veliko priložnost pri Ferrariju, medtem ko je Marcusa Ericssona nadomestil Antonio Giovinazzi. S tem pri Sauberju upajo na boljše čase, v ekipi pa bodo upi položeni v zimzelenega svetovnega prvaka iz leta 2007. "Za nami je nekaj dobrih mesecev. Občutki v dirkalniku so dobri, v Fioranu sem se lahko prepričal, s kakšnim dirkalnikom bom vozil. Nekaj podrobnosti moramo še urediti. Upam, da bom dirkalnik v Barceloni spoznal še nekoliko bolje," je bil pred začetkom testiranj previdno optimističen Räikkönen.

Ferrari (Sebastian Vettel, Charles Leclerc)

Foto: EPA

Za številne ljubitelje elitnega razreda motošporta še vedno najlepši dirkalnik v formuli ena. Klasična rdeča barva s črnimi detajli in kultnim poskočnim konjičkom. Gre za najuspešnejše moštvo v kraljici motošporta, ki pa že dolga leta ni več to, kar je bilo v zlati preteklosti. Zadnji dirkaški naslov so osvojili z Räikkönenom leta 2007, konstruktorski naslov pa leto pozneje. V moštvu izstopata predvsem dve zamenjavi: vodja moštva Mattia Binotto, ki je zamenjal Maurizia Arrivabeneja, in dirkač Charles Leclerc, ki je nadomestil Räikkönena.

Haas (Romain Grosjean, Kevin Magnussen)

Največja sprememba pri Haasu sta menjava glavnega pokrovitelja (Rich Energy) in barve dirkalnika, ki bo v novi sezoni popolnoma črn z zlatimi detajli. Haas je zgolj ena izmed dveh ekip, ki je ohranila lansko dirkaško zasedbo, Romain Grosjean in Kevin Magnussen bosta za ameriško moštvo dirkala še tretjo sezono zapored. Pri Haasu upajo, da bosta omenjena dirkača še izboljšala najboljši izid ekipe, ki je 4. Grosjeanovo mesto na lanski dirki za VN Avstrije v Spielbergu.

McLaren (Lando Norris, Carlos Sainz ml.)

Kultno moštvo, ki pa že dolga leta životari. Pravzaprav se je McLarnova krivulja obrnila strmo navzdol pred leti, ko je pred začetkom sezone 2015 začela eksperiment s Hondo, ki se ni izšel po načrtih. Japonski proizvajalec pogonskih sklopov ni izpolnil pričakovanj, sledile so sušne sezone številnih odstopov in uvrstitev zunaj deseteric. Moštvo iz Wokinga, ki je popolnoma prenovilo dirkaško zasedbo (Carlos Sainz ml. in Lando Norris), upa, da se bodo Renaultovi motorji v novi sezoni obnesli bolje kot lani. Na dirkaški naslov svetovnega prvaka pri McLarnu čakajo že vse od leta 2008 (Lewis Hamilton), na konstruktorskega pa še deset let več (Mika Häkkinen in David Coulthard).

Mercedes (Lewis Hamilton, Valtteri Bottas)

Najdominantnejše moštvo v najnovejši dobi turbomotorjev podobne izide pričakuje tudi v novi sezoni. Moštvo iz Brackleyja je predstavilo novi mercedes F1 W10 EQ Power+ v Silverstonu, na sloviti progi sta ga že preizkusila aktualni svetovni prvak Lewis Hamilton in moštveni kolega Valtteri Bottas. "Sezona 2018 je bila odlična, a mislim, da je lahko letošnja sezona še boljša," je v Silverstonu dejal štirikratni prvak Hamilton. Mercedes lahko v letošnji sezoni postane prva ekipa v zgodovini, ki bi naslov konstruktorskega in dirkaškega svetovnega prvaka v formuli ena osvojila šestič zapored.

Racing Point (Sergio Perez, Lance Stroll)

Force India je dobila novega lastnika, Lawrencea Strolla, ki je tako rešil moštvo pred propadom. Ekipa je na dirkalniku ohranila prepoznavno rožnato barvo, menjava pa je nastala tudi na položaju dirkačev ‒ Estebana Ocona je zamenjal milijarderjev sin Lance Stroll, ki se pri Williamsu sicer ni pretirano izkazal. Racing Point, kot so preimenovali ekipo Force India, je bila v preteklosti precej uspešna ekipa, v moštvu upajo, da bodo v konstruktorskem seštevku osvojili četrto mesto. Visoki in ambiciozni cilji, ni kaj.

Red Bull (Max Verstappen, Pierre Gasly)

Po odhodu Daniela Ricciarda je zdaj znano, da bo prvi dirkač Red Bulla mladi Max Verstappen. Kako uspešen bo Nizozemec v novi sezoni svetovnega prvenstva, bo odvisno od Hondinega pogonskega sklopa. Vseeno je 21-letnik iz Hasselta z dirkalnikom, ki ga je prvič preizkusil že v Silverstonu, zelo zadovoljen. "Po prvih nekaj krogih sem se lahko le smehljal. Zelo sem zadovoljen z obnašanjem dirkalnika na progi, tudi z motorjem," je dejal. Družbo mu bo na moštvenih dogodkih, testiranjih in na dirkah delal Pierre Gasly, ki si je prislužil napredovanje iz Toro Rossa. Grafična podoba novega dirkalnika naj bi bila sicer le začasna, čeprav so številni ljubitelji tega športa prepričani, da je moštvo pionirja energijskih pijač Dietricha Mateschitza z videzom zadelo žebljico na glavico.

Renault (Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg)

Renaultu je uspel velik podvig, potem ko si je sredi prejšnje sezone zagotovil usluge Daniela Ricciarda za novo sezono. Avstralec je dirkač, ki je v Enstone prinesel veliko izkušenj, predvsem pa gre za dirkača, ki je povsod ‒ ne le v moštvu ‒ zmožen dvigniti razpoloženje. V francoskem moštvu ne skrivajo svojih ambicij, želijo biti pravi konkurenti za naslov konstruktorskega prvaka, a pot do vrha bo še dolga. Ricciardo ‒ ob njem bo dirkal Nico Hülkenberg, ki še vedno čaka na svoje prve stopničke v kraljici motošporta ‒ je povedal, da je čutil veliko večji pritisk pri Red Bullu, kot ga čuti pri novem moštvu. Vseeno nihče v Enstonu v novi sezoni ne pričakuje čudežev, ekipa želi le izboljšati dosežek iz prejšnje sezone, ko je za najboljšo uvrstitev v Azerbajdžanu in Nemčiji poskrbel Carlos Sainz ml. (5. mesto).

Toro Rosso (Alexander Albon, Daniil Kvjat)

Še en dirkalnik, ki ga poganja Honda. Še eno moštvo, ki ima popolnoma prenovljeno dirkaško zasedbo. V dirkalniku moštva iz Faenze se bosta v novi sezoni preizkusila Tajec Alexander Albon in ruski 'torpedo' Daniil Kvjat, ki je v preteklosti s svojimi 'vragolijami' na stezah povzročil kar nekaj hude volje. V moštvu želijo izboljšati uvrstitev v konstruktorskem prvenstvu iz prejšnje sezone, ko so bili šele deveti. Je pa res, da je bil Toro Rosso v letu 2018 moštvo, ki je prejelo največ kazni zaradi menjav komponent dirkalnika.

Williams (George Russell, Robert Kubica)

Padli velikan. Težko je iz sezone v sezono spremljati životarjenje nekdaj vodilnega moštva v formuli ena. Zadnja zmaga sega v leto 2012, ko je dirko za VN Španije senzacionalno dobil Pastor Maldonado, naslova prvakov imata že zelo dolgo brado. Oba ‒ dirkaški (Jacques Villeneuve) in konstruktorski sta v vitrino v Grovu nazadnje romala leta 1997. Tudi v novi sezoni si pri Williamsu ne obetajo veliko. V kraljico motošporta se je sicer vrnil kultni Robert Kubica, kar pa najverjetneje ne bo dovolj za kakšno vidnejšo uvrstitev. Moštvo, ki je zamenjalo glavnega pokrovitelja, je prejšnjo sezono z zgolj sedmimi točkami končal na dnu konstruktorskega seštevka ‒ prvič v zares bogati zgodovini. "Nihče noče iti še enkrat skozi to, kar smo šli v prejšnji sezoni. Naš edini cilj mora v novi sezoni biti ‒ napredek," je bila kratka in jedrnata pomočnica vodje moštva Claire Williams.