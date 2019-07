Predsednik Miha Butara se je lani s kapetanom Alešem Mušičem veselil treh lovorik. Foto: www.alesfevzer.com

V ponedeljek zvečer so Ljubljančani začeli priprave na novo sezono. Ekipi sta se pridružila Anže Ropret in Miha Logar. Oba sta prišla, ker sta večkrat slišala, da so plače redne, razmere pa so urejene, kar v preteklem desetletju ni bila praksa na Celovški 25.

Po izjemnem uspehu v pretekli sezoni, ko so Ljubljančani osvojili Alpsko ligo po zaostanku z 1:3 v zmagah proti Pustertalu in osvojili tudi državno prvenstvo, je direktor Tomaž Vnuk najprej presenetljivo odstopil, potem ko je klub v dveh sezonah dvignil iz pepela bankrotirane predhodnice. Nekdanji sijajni hokejist se je sredi maja odločil, da ostaja v klubu, ki se je kadrovsko okrepil. V pretekli sezoni sta bila Vnuk in generalni sekretar Dušan Lepša odgovorna za preveč stvari.

Butara je v ponedeljek zagotovil, da bodo imeli več ljudi odgovornih za organizacijo tekem. Potrdil je pogovore z vodstvom Lige Ebel, a trenutni proračun ne zagotavlja nastopanja v razširjenem avstrijskem prvenstvu.



Hokejiste Olimpije čaka težko obdobje suhih treningov

Kako ste zadovoljni z igralskim kadrom na začetku priprav? Kristjan Čepon, Gregor Koblar, Luka Vidmar in Miha Zajc so odšli. Prišla sta Miha Logar in Anže Ropret.

Če primerjam trenutni kader s tistim iz začetka lanske sezone, smo morda celo malce boljši.

Vodstvo Lige Ebel si je želelo Olimpijo vzeti nazaj, saj jim manjka 12. ekipa. Kako so potekali pogovori?

Interes je obstajal na obeh straneh. Ljubljana je zanje zelo mikavno mesto. Mi smo se želeli priključiti, a smo se odločili, da je še malo prezgodaj. Če želimo vztrajati samo s slovenskimi igralci, bi morali pripeljati še dodatne okrepitve in zagotoviti višji proračun. Samo tako bi lahko bili konkurenčni. Zadnje mesto v Ligi Ebel naših navijačev ne zanima. V Alpski ligi se je izkazalo, da lahko napolnimo Tivoli. Za navijače so najzanimivejši derbiji z Jeseničani in končnica.

Navijačem je zares všeč, da vztrajate pri ekipi, sestavljeni izključno iz slovenskih igralcev. Je mogoče igrati konkurenčno v Ligi Ebel le s Slovenci? Bi vsaj en napad moral biti sestavljen s tujci?

Vse je izvedljivo. Če bi pripeljali nekaj slovenskih reprezentantov, bi lahko igrali samo s Slovenci v Ligi Ebel. Če se ne izide, bi morali razmišljati o tujih okrepitvah. Naša vizija je razvoj slovenskega hokeja in vztrajamo pri svojih načrtih.

Navijači pridejo na derbije in na tekme končnice. Redni del Alpske lige je predolg. Znova bo najprej 36 krogov, pa nato deset krogov drugega dela in šele nato končnica. Ste zadovoljni s sistemom tekmovanja?

Novi sistem nam ustreza. Mislim, da bo kar nekaj derbijev. Prvo sezono, ko smo začeli igrati v Alpski ligi, smo imeli povprečno 600 gledalcev na tekmo. Lani jih je bilo že 1.100. Podvojili smo obisk. Na finalnih tekmah Alpske lige in državnega prvenstva smo imeli skoraj popolnoma polno dvorano.

V pretekli sezoni ste zmagali v Alpski ligi, državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije. Zdaj vas čaka še nastop v celinskem pokalu v Rittnu. Težko bo ponoviti sijajne dosežke.

Se strinjam. Ubraniti želimo vse tri naslove. Naši tekmeci so se zelo okrepili. Italijanske ekipe imajo višje proračune od nas. Na celinskem pokalu želimo presenetiti.

Katera tekma iz lanske sezone vam je najbolj ostala v spominu?

Zagotovo zadnja finalna tekma Alpske lige v Brunicu. Čustveno je bila zares nabita. Ogledal sem si še posnetke s teh odločilnih tekem. Lani so imeli fantje neverjetno željo, zato so tudi prišli izidi.

Finančni vidik je bil dolga leta velik problem Olimpije. Ste lansko sezono končali pozitivno?

Končali smo jo pozitivno. Imamo enak proračun tudi v tej sezoni. Pripravljamo se za igranje na višji ravni. Ni nujno, da bomo šli takoj v Ligo Ebel. Naš cilj, je da v treh letih zagotovimo milijon in pol evrov proračuna, kar bi zadoščalo za igranje na višji ravni. Lahko bi pripeljali tudi boljše slovenske igralce. Najpomembnejši za nas je razvoj mladih hokejistov, kar je ključno za slovenski hokej.