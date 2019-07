Hokejisti Olimpije so se zbrali v Tivoliju. Manjkal je še kapetan Aleš Mušič, ki se bo kmalu pridružil pripravam. Foto: MMC RTV SLO

V prihajajoči sezoni bodo ljubljanski hokejisti nastopili na štirih tekmovanjih, na treh bodo branili lovorike.

Trener Jure Vnuk je imel na voljo že večino igralcev. Poleti je ostal brez Kristjana Čepona Gregorja Koblarja, Luke Vidmarja in junaka finala Alpske lige in državnega prvenstva Mihe Zajca.

"Imamo visoke cilje. Zato že danes začenjamo peklenske priprave, ki bodo še kanček težje kot lani. Zelo sem zadovoljen z ekipo. Imamo ogromno možnosti za dobre napade in se že veselim dela s fanti. Zdaj so bazične priprave, ko še ne bomo razmišljali o taktiki, v tretjem tednu pa bosta že prva dva močna tekmeca," je poudaril Vnuk.

"Zame je to nekaj posebnega. Prvo leto, ko sem bil trener, smo s fanti osvojili vse. Lani sem naredil nekaj napak, ki jih bom letos popravil in upam na še eno dobro sezono. Videl sem, da ima Asiago veliko novih igralcev, pričakujem dobre avstrijske ekipe. Težko bo ponoviti takšno sezono, a k temu bomo težili. Lani je bilo vse na robu fanatičnega boja, upam, da lahko to ponovimo," je razlagal Vnuk.

Jure Vnuk je bil v lanski sezoni večkrat nasmejan. Po dopustu na jadrnici si ni ogledal posnetkov finalnih tekem pretekle sezone, saj je vse misli usmeril naprej. Foto: www.alesfevzer.com

Bili so blizu vstopa v Ligo Ebel

Vodstvo Lige Ebel je želelo še 12. ekipo za novo sezono. Potekali so pogovori z vodstvom Olimpije, ki pa se je odločilo, da še ni pravi trenutek za velik korak naprej.

"Bili smo blizu Ligi Ebel, a najprej je treba imeti močno konstrukcijo. Za zdaj še nismo tam, ostajamo na realnih tleh, je pa to želja za dokazovanje. Danes že začenjamo razmišljati o tem, da Liga Ebel v Ljubljani nekoč bo," je še dodal Vnuk.

"Z Ligo Ebel smo imeli skupen interes, da bi Ljubljana spet vstopila vanjo. Po tehtnem premisleku smo se odločili za še eno sezono v AHL, ki bo letos tudi zelo zahtevna. Ta bo za zdaj ljubljanskemu občinstvu ponudila maksimum. V naslednji sezoni pa bomo šli verjetno razred višje, a ne nujno v Ligi Ebel," o prihodnosti kluba pravi predsednik Miha Butara. Poudarja, da so cilji ob približno enakem proračunu kot lani enaki kot v prejšnji sezoni, želja pa osvojiti čim več lovorik.

Celinski pokal v Rittnu nov velik izziv

Alpska liga, državno prvenstvo in Pokal Slovenije so tekmovanja, v katerih bodo Ljubljančani branili lanske zmage. Novost pa bo celinski pokal, kamor so se uvrstili kot slovenski prvaki, prvi nastop jih čaka na turnirju drugega kroga sredi oktobra v Rittnu.

Ropret: Ekipa je kakovostna in sposobna, da lahko to ponovimo

"Lani je Olimpija osvojila vse, kar se je dalo. To je velik izziv za letos. Ekipa je kakovostna in sposobna, da lahko to ponovimo. Po treh letih v tujini sem tehtal možnosti. Imel sem ponudbe še za kam drugam, a je bilo finančno podobno kot pri Olimpiji, tako da sem se odločil za Ljubljano. Cilji mislim, da bodo enaki, ekipa je večinoma enaka, tako da bi morala biti dobra sezona," je pojasnil povratnik v Tivoli Ropret, ki bo po treh sezonah v tujini znova eden izmed nosilcev igre.

Logar finančno ni na slabšem, v Franciji ne bi dobil nič več

24-letni Logar je aprila 2016 osvojil naslov državnega prvaka z Olimpijo, v naslednjih dveh sezonah pa je bil najboljši še z Jeseničani. V lanski sezoni je igral za Strasbourg.

"Slišal sem same dobre stvari o Olimpiji. Večino soigralcev že poznam. Nekaterih mladih še ne. Res smo že prava klapa. Vesel sem, da sem se vrnil iz tujine, saj je doma vedno najlepše. Čaka nas veliko tekem, ritem bo hud, saj bomo igrali v štirih tekmovanjih," je povedal odlični branilec.

Na Celovški 25 so po dolgih letih težav uredili razmere: "Lanska sezona je bila za Olimpijo zelo uspešna. če jo uspemo ponoviti, bo še toliko bolje. Imel sem možnost, da ostanem. Malce me je dajalo domotožje. Želel sem več časa preživeti s sinom. Zelo dobre pogoje mi je ponudila Olimpija in nisem imeli več kaj razmišljati. Finančno nisem na slabšem, v Franciji ne bi dobil nič več."

"Slišal sem govorice, da je vodstvo Lige Ebel želelo še 12 ekip, saj niso hoteli začeti rekmovanja z enajstimi ekipami. Tomaž Vnuk mi je pojasnil, da je želja najprej nekaj sezon igrati dobro v Alpski ligi. Finančno je treba speljati sezone, saj vsi vemo, kakšna je preteklost. Mislim, da je bila odločitev pravilna. Liga Ebel je precej močnejše tekmovanje. Če bi želeli igrati le s Slovenci, bi morali imeti še nekaj reprezentanov, ki si želi še igrati za slovensko reprezentanco," je še dodal Logar.

Trenutni kader SŽ Olimpije:

Vratarji: Tilen Spreitzer, Žan Us, Nal Kavčič.

Branilci: Uroš Batič, Nejc Brus, Mark Čepon, Aleš Kranjc, Miha Logar, David Planko, Žiga Svete, Luka Zorko.

Napadalci: Martin Bohinc, Aljaž Chvatal, Žan Jezovšek, Gal Koren, Anej Kujavec, Aleš Mušič, Janez Orehek, Žiga Pešut, Sašo Rajsar, Anže Ropret, Mark Sever, Nik Simšič, Luka Ulamec; Enes Gorše je na preizkušnji.

Glavni trener: Jure Vnuk

Pomočnik trenerja: Gregor Polončič

Miha Brus je bil dve leti tudi kapetan železarjev. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi Brus ostaja na Jesenicah, priprave se začenjajo v četrtek

V četrtek bodo priprave začeli tudi na Jesenicah. 32-letni napadalec Miha Brus, ki je že celotno kariero član železarjev, ostaja v Podmežakli. Lanska sezona je bila zanj točkovno najbolj uspešna odkar igra v Alpski ligi. Na 51 tekmah je dosegel 37 točk in je bil v rednem delu četrti strelec ekipe. V sezonah 2015/16 in 2016/17 je bil tudi kapetan ekipe.

“Vesel sem, da ostajam na Jesenicah in komaj čakam, da se sezona prične. Ekipi je priključenih kar nekaj mladih igralcev, zato bomo na začetku prava neznanka za naše tekmece. Upam, da se bomo z novimi soigralci dobro ujeli, igrali dober in hiter hokej, ter presenetili z uspehi,” je povedal Brus.

Pogodbo z železarji so podaljšali še Urban Avsenik, Andrej Tavželj, Gašper Glavič, Nejc Stojan, Urban Sodja, Jaka Šturm, Jaka Sodja, Žiga Urukalo, Gašper Seršen, Gašper Korošec in Blaž Tomaževič. Poleg Andreja Hebarja sta prišla še Nik Grahut in Timotej Kočar.