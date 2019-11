Pogovor kapetanov Aleksandra Ovečkina in Sheaa Webra. Foto: Reuters

Za zmago nad najboljšo ekipo v ligi, ki pa je na zadnjih treh tekmah drugič klonila, je gol in tri podaje prispeval Tomaš Tarat, ki je po tekmi povedal: "Odigrali smo dobro tekmo in veseli smo teh dveh točk. Washington je močna ekipa in rezultat je posledica dela vseh štirih napadov." Slovaški hokejist je s štirimi točkami na eni tekmi postavil osebni rekord v NHL-u.



Za tretji zaporednih zmago Montreala, ki je na zadnjih devetih tekmah kar sedemkrat slavil, je Philiip Danault dosegel gol in dve podaji, Shea Weber pa je ob zadetku vpisal še eno podajo. Canadiensi so odigrali izvrstno drugo tretjino, v kateri so kar štirikrat zadeli. Mrežo je v 27. minuti načel Danault, dobrih osem minut kasneje pa je bilo že 4:0. Rusa Aleksander Ovečkin in Jevgenij Kuznecov sta približala na 4:2. Ostale so še dobre štiri minute, a je dve minuti in pol pred koncem kakršne koli dvome razblinil Tatar.



Boston Bruinsi so na gostovanju v Torontu prekinili niz štirih porazov zapored. V 44. minuti je bil izid izenačen na 2:2, dobro minuto pozneje pa so gostje še tretjič povedli, ko je drugič v tretji tretjini zadel Brad Marchand. Končni izid za 12. zmago Bostona na 19 tekmah je minuto in pol pred koncem z golom v prazno mrežo postavil Zdeno Chara.

Tekme 15. novembra:

TORONTO - BOSTON 2:4

NEW JERSEY - PITTSBURGH 2:1

WASHINGTON - MONTREAL 2:5

OTTAWA - PHILADELPHIA 2:1

COLUMBUS - ST. LOUIS 3:2 - v podaljšku

Tekme 16. novembra:

MINNESOTA - CAROLINA

LOS ANGELES - VEGAS

EDMONTON - DALLAS

ARIZONA - CALGARY

TAMPA BAY - WINNIPEG

BOSTON - WASHINGTON

BUFFALO - OTTAWA

MONTREAL - NEW JERSEY

FLORIDA - NY RANGERS

PHILADELPHIA - NY ISLANDERS

PITTSBURGH - TORONTO

ST. LOUIS - ANAHEIM

NASHVILLE - CHICAGO

VANCOUVER - COLORADO

SAN JOSE - DETROIT

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 21 14 3 4 32 Boston Bruins 19 12 3 4 28 New York Islanders 17 13 3 1 27 Montreal Canadiens 19 11 5 3 25 Carolina Hurricanes 19 11 7 1 23 Philadelphia Flyers 19 10 6 3 23 Florida Panthers 19 9 5 5 23 Pittsburgh Penguins 19 10 7 2 22 Toronto Maple Leafs 21 9 8 4 22 Buffalo Sabres 18 9 6 3 21 Tampa Bay Lightning 16 9 5 2 20 New York Rangers 17 8 7 2 18 Columbus Blue Jackets 19 7 8 4 18 Ottawa Senators 19 8 10 1 17 New Jersey Devils 18 6 8 4 16 Detroit Red Wings 21 7 12 2 16