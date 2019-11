Trojka Iafallo - Kopitar - Doughty je v sezoni že tretjič poskrbela za zmago Los Angelesa v podaljšku. Dvakrat je zadel zvezdniški branilec, zdaj pa še krilni napadalec. Foto: Reuters

V 23. sekundi dodatka je Alex Iafallo v mrežo Detroita pospravil plošček, ki se je odbil od ograje za golom, kamor ga je namerno nabil Drew Doughty, kateremu je prostor pripravil Anže Kopitar. S 3:2 je Los Angeles prišel do sedme zmage sezone, s katero pa vseeno ostajajo na zadnjem mestu tako Pacifiške skupine kot Zahodne konference. Sočasno so gostujoča Rdeča krila obstala na 27. mestu lige.

Bertuzzi za vodstvo Detroita

Kapetan Kopitar je povedel LAK v vodstvo v 6. minuti, ko se je prikradel za hrbtom Jimmyja Howarda in spravil plošček čez črto, potem ko se je predtem odbil od vratnice in vratarjeve noge. Sledil je preobrat Red Wingsov v režiji naveze Anthony Mantha - Tyler Bertuzzi, prvi je obakrat podal, drugi pa dvakrat zadel na začetku 2. in 3. tretjine.

Kempe za podaljšek v 59. minuti

Ob strelski prevladi 31:21 je domača vrsta slabi dve minuti pred iztekom rednega dela azveselila zveste navijače v Staples Centru s poznim izenačenjem, ko je odbitek v 2:2 spremenil Adrian Kempe. Tako pri izenačujočem golu kot zmagovitem je bil Kopitar sekundarni podajalec, s čimer je sklenil večer s 3 točkami.

Kopitar najnevarnejši Kralj

S 7 goli in 14 podajami na 19 tekmah je z 32-letni Hrušičan z naskokom najučinkovitejši Kralj, s po 10 točkami mu sledita Doughty in Dustin Brown. Na ligaški lestvici najbolj nevarnih strelcev si Kopitar z 21 točkami deli 13. mesto najučinkovitejših hokejistov lige NHL.

Hat-trick golov in podaj McDavida

Na samem vrhu sta se v četrtkovem večeru utrdila zvezdnika Edmontona Leon Draisaitl in Connor McDavid. Oilersi so doma s 6:2 pošteno nadigrali oslabljeni Colorado, Nemec je zdaj pri 41 točkah in ostaja na samem vrhu, a prav poseben dosežek je uspel kapetanu. McDavid je bil vpleten prav v vseh 6 zadetkov Naftarjev s 3 goli in 3 podajami ter je zdaj s 37 točkami najbližji zasledovalec svojega razigranega kolega v napadu. A za samega McDavida in severno Alberto je ključno, da je Edmonton na vrhu lestvic: vodi na Pacifiku in je točkovno poravnan s prvakom St. Louisom, ki vodi na Zahodu.

Devet golov Tampe, ki se končno dviga

Po bledem oktobru se počasi pobira lansko najboljše moštvo rednega dela Tampa Bay, ki je razbila NY Rangers s kar 9:3, lanskoletni MVP sezone Nikita Kučerov pa je prispeval štiri točke (1+3). Vseeno so Strele z izkupičkom 9-2-5 še vedno izven območja končnice, medtem ko so lani na zahodu Floride izenačili zgodovinski rekord po številu zmag.

