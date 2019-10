Andrej Hebar je dosegel dva zadetka za gladko zmago Jeseničanov. Teden dni pred derbijem v Tivoliju so železarji v pravi formi. Foto: HDD Jesenice

Izbranci Mitje Šivica so odločno začeli srečanje. V 6. minuti je Nejc Stojan z močnim strelom z modre črte z desne strani matiral Alexa Caffija. Minuto in sedem sekund zatem je Blaž Tomaževič sijajno zaposlil Andreja Hebarja, ki je krenil sam proti vratom in z bekhendom povišal na 2:0. Razmerje v strelih na vrata v uvodnih 20 minutah je bilo kar 20:7.

Avsenik zaklenil vrata

V vratih Jeseničanov je bil tokrat Urban Avsenik, rezervni čuvaj mreže pa je bil Bolgar Ivan Stoybox, Žiga Kogovšek je dobil počitek. Največ dela je imel Avsenik v drugi tretjini, ko je imel Feldkirch trikrat igralca več, a prednosti ni unovčil.

Svetina potrdil zmago

Odločitev je nato padla v 52. minuti, ko je Urban Sodja z leve strani podal pred vrata, kjer je Erik Svetina z močnim strelom poslal plošček med nogama Caffija v mrežo. Gostje so že pet minut in 17 sekund pred koncem poskusili brez vratarja. Končni izid je postavil razigrani Hebar, ki je prek celotnega igrišča poslal plošček v prazno mrežo, Philipp Koczera je bil dovolj hiter, a ni uspel izbiti ploščka pred golovo črto.

Cortina bo "generalka" za derbi v Tivoliju

Razmerje v strelih na vrata je bilo 42:22. V četrtek v Podmežaklo prihaja Cortina, naslednjo soboto ob 17.30 pa bo na sporedu 500. večni derbi v dvorani Tivoli.

9. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - FELDKIRCH

4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

850; Stojan 6., Hebar 7., 58. Svetina 52.

VIENNA CAPITALS SILVER - STEEL WINGS LINZ 3:1

BREGENZERWALD - ZELL AM SEE

VIPITENO - ASIAGO

LUSTENAU - KITUBÜHEL

PUSTERTAL - SALZBURG MLADI

GARDENA - KAC II

Nedelja:

CORTINA - FASSA