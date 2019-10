Andrej Hebar je zbral dve podaji, Jeseničani pa so doživeli tretji poraz v Podmežakli na zadnjih štirih srečanjih. Foto: HDD Jesenice

Gostitelji so povedli v 5. minuti. Žiga Urukalo je streljal mimo vrat, plošček pa se je od ograde odbil pred vrata, kjer je bil najspretnejši Miha Brus, ki je z bekhendom poslal plošček pod prečko.

Kar sedem golov v drugi tretjini

Izjemno razburljiva je bila druga tretjina, ko so zadetki padali ekspresno. V 25. minuti je Stefan Quinz izenačil na 1:1, potem ko je Urban Avsenik odbil strel Daniela Tudina, odbiti plošček pa je Quinz potisnil v prazno mrežo. Le 13 sekund zatem je Jaka Sodja zadel za 2:1 po podaji Jake Šturma z desne strani. V 27. minuti je Jaka Ankerst unovčil prednost igralca več in spretno iz bližine preusmeril plošček v mrežo. Le 23 sekund zatem je Matt Lane z natančnim strelom pod prečko znižal na 3:2.

Ritten je dobil zalet. Manuel Öhler je streljal od daleč, plošček pa je v gneči pred vrati presenetil Avsenika. Julian Kostner je v 34. minuti unovčil "power play" po podaji Quinza izza vrat. V 38. minuti sta morala Kostner in Andreas Lutz na kazensko klop v isti akciji, sodnik Miha Bajt je dvakrat dvignil roko. Železarji se v prvi minuti igre z dvema igralcema več niso znašli, nato pa je Aljoša Crnovič 51 sekund pred koncem druge tretjine mojstrsko poslal plošček pod prečko za 4:4.

Spinell kaznoval napako J. Sodje

V zadnji tretjini je potekal taktični boj. Oba trenerja sta se osredotočila predvsem na obrambo, saj je bilo v drugi tretjini preveč napak. Na vrsti sta bila podaljšek in igra treh proti trem. V 62. minuti je Jaka Sodja zaradi udarca s palico prejel kazen. Sodnik Christian Ofner je dvignil roko in gostje so v igro poslali četrtega igralca. Prednost je unovčil Thomas Spinell, ki je po dveh minutah in 40 sekundah podaljška zadel z diagonalnim strelom.

Žiga Pešut je odločil tekmo v Asiagu 27 sekund pred koncem. Foto: www.alesfevzer.com

Pešut odločil "generalko" za celinski pokal

Hokejisti SŽ-ja Olimpije so po hudem boju osvojili tri točke v Asiagu (3:4). Po uvodnih dveh porazih so zmaji ujeli pravi ritem in se prebili že na tretje mesto. Za vodilnim Rittnom zaostajajo le še dve točki.

Po dveh tretjinah so gostitelji vodili z 2:1. Miha Logar in Sašo Rajsar sta ob prednosti igralca več poskrbela za preobrat, Jose Antonio Magnabosco pa je devet minut pred koncem izenačil na 3:3.

Minuto in pol pred koncem je moral Steven Michele na kazensko klop, nato pa je Phil Pietroniro dobil še štiriminutno kazen zaradi udarca s komolcem. Prednost dveh igralcev več je izkoristil Pešut 27 sekund pred koncem.

Prihodnji konec celinski pokal v Rittnu

Zeleno-beli imajo zdaj v Alpski ligi premor do 24. oktobra, ko jih čaka gostovanje pri lanskih tekmecih iz finala Pustertalu. Prihodnji konec tedna nastopajo na turnirju celinskega pokala, kjer bo gostitelj Ritten, sodelujeta pa še madžarski Ferencvaros in španski Txuri Urdin.

7. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - RITTEN

* 4:5 (1:0, 3:4, 0:0)

900; Brus 5., J. Sodja 25., Ankerst 27., Crnovič 40.; Quinz 25., Lane 28., Öhler 30., J. Kostner 34., T. Spinell 63.

* - v podaljšku

ASIAGO - SŽ OLIMPIJA

3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

650; Rosa 20., Loschiavo 29., Magnabosco 51.; Jezovšek 28., Logar 47., Rajsar 51., Pešut 60.

SALZBURG MLADI - FELDKIRCH * 2:3

ZELL AM SEE - VIPITENO 5:3

BREGENZERWALD - STEEL WINGS LINZ 7:2

PUSTERTAL - KAC II 8:0

FASSA - LUSTENAU 3:2