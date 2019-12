Kitajska je kot gostiteljica olimpijskih iger uvrščena v Peking 2022, na podlagi IIHF-lestvice se je kvalificiralo tudi osem najboljših reprezentanc sveta, med katerimi pa ni Slovaške. Za preostala 3 olimpijska mesta potekajo štiristopenjski kvalifikacije, pri čemer so Jesenice ena izmed treh predzadnjih stopnic. Foto: EPA

Minuli konec tedna je bil na sporedu decembrski reprezentančni premor, ki ga Slovenija sicer ponovno ni izkoristila. Ob tradicionalnem pokalu evropskih velesil v Rusiji (Pokal Channel One je osvojila Švedska) je bilo najbolj napeto na treh kvalifikacijskih turnirjih 2. predkroga za Peking 2022.

Ob Prešernovem dnevu v Podmežaklo

Slovenija z Jesenicami med 6. in 9. februarjem gosti turnir 3. predkroga, a se še vedno ne ve, kdo je ob Japonski in Litvi četrtI udeleženec bojev za prihodnje zimske olimpijske igre. V igri za igranje v Podmežakli sta Hrvaška in Španija, ki pa ni mogla dokončati odločilne tekme s sicer favorizirano Nizozemsko.

Mikulić v Sisku odločil v 58. minuti

Želja prirediteljev je bržkone Hrvaška, ki je v Sisku v novi ledeni dvorani Zibel na odločilni nedeljski tekmi tesno premagala Srbijo z 2:1. Odločitev na izredno izenačenem sosedskem derbiju je padla šele v 58. minuti, ko je tretjič na turnirju zadel Luka Mikulić (razmerje strelov 31:29). Hrvati so se Srbom oddolžili za aprilski poraz v Beogradu, ko so si takratni gostitelji prvenstva s sosedsko zmago priigrali napredovanje v tretji razred svetovnih prvenstev.

Odpovedana tekma pri 0:0 po 1. tretjini

A razvrstitev po februarskih turnirjih je odvisna tudi od lestvice IIHF-a in v primeru, da Španija osvoji svoj kvalifikacijski turnir, bi na Jesenicah namesto Hrvatov igrali Španci. Vendar v Barceloni niso mogli odigrati ključne tekme z Nizozemsko. Med 1. tretjino je v desnem krogu španske obrambne tretjine nastala večja luknja, ki jo kljub daljši prekinitvi nikakor niso zmogli zapolniti z novim ledom. Začetek 2. tretjine so prestavili celo na 23. uro, a luknja niso uspeli popraviti.

Po posvetu z reprezentancama so tekmo, katere izid po prvih 20 minutah je bil 0:0 (razmerje strelov 10:4 za Nizozemsko), odpovedali. Večina igralcev so namreč v ponedeljek čakale normalne službene obveznosti in klubske dolžnosti, pri Špancih prevladujejo polprofesionalci.

Na potezi IIHF

Odločitev, kdaj in kje se bo odigrala tekma Španija - Nizozemska, bo Mednarodna hokejska zveza (IIHF) sporočila v prihodnjih dneh. Če zmagajo Nizozemci, bodo na Jesenicah igrali Hrvati, v nasprotnem primeru pa Španci. V zadnjem primeru Hrvate čaka Nusultan s Kazahstanom, Poljsko in Ukrajino. Na tretjem decembrskem kvalifikacijskem turnirju je slavila Romunija in gre februarja v Nottingham, kjer jih čakajo Velika Britanija, Madžarska in Estonija.

Cilj risov - konec avgusta na Norveško

Če februarski turnir v Podmežakli osvojijo izbranci Matjaža Kopitarja, bi Slovenija napredovala na zadnji olimpijski turnir na Norveškem, kjer se bodo konec avgusta 2020 za eno olimpijsko vstopnico potegovala še Danska in Južna Koreja. Risi so bili presenetljivi udeleženci zadnjih dveh olimpijskih iger v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018, obakrat pa so na odločilni tekmi ugnali Belorusijo.