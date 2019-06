Hokejisti St. Louisa so na vrhu hokejskega sveta. Foto: Reuters

Blues je na odločilni tekmi v gosteh premagal Boston s 4:1. Odločilni trenutki so prišli ob koncu uvodne tretjine, ko sta Ryan O'Reilly in Alex Pietrangelo zadela za vodstvo 2:0, ki nikoli ni bilo več ogroženo.

Binnington spet blestel

Razlog za to je bil izjemni novinec Jordan Binnington, ki je zaustavil kar 32 strelov. Premagan je bil le v 58. minuti, ko je bilo vse odločeno.

"Ne morem verjeti, kaj nam je uspelo. Občutek je neverjeten. Sploh ne morem dočakati, da se vrnemo domov in praznujemo s celim mestom," je po tekmi povedal vratar Binnington in dodal, da je bil zmagovalni pokal, ki sicer tehta 15,5 kg, veliko težji, ko ga je dvignil nad glavo, kot pa si je to mislil. "Že dolgo nisem delal fitnesa za zgornji del telesa. Zdaj bom zanesljivo s pokalom naredil še nekaj vaj," je v šali še dodal 25-letnik.

Nagrado Conn Smythe za najkoristnejšega igralca finala je prejel O'Reilly, ki je zadel na štirih zaporednih tekmah.

Ryan O'Reilly je prejel nagrado za najkoristnejšega igralca končnice. Foto: Reuters

3. januarja najslabši v ligi

Za St. Louisom je res neverjetna pot, ki spominja na tisto neverjetno Los Angelesa, ki se je večkrat iz prepada rešil in osvojil naslov. Blues je bil namreč 3. januarja na dnu lestvice NHL in nanj nihče ni resno računal, da bi se sploh prebil v končnico.

Izgubili vseh 12 tekem finala

"Stanleyjev pokal bomo prinesli v naše mesto. To je noro, sploh ne najdem besed. Ključni so bili navijači, dolgo so čakali na ta dosežek. Zdaj se bomo res zabavali," je bil navdušen napadalec Jaden Schwartz. Klub je prve tri sezone igral v finalu (1968-1970), a je tam izgubil vseh 12 tekem. Lani se niso uvrstili v končnico, zdaj pa so ... na strehi hokejskega sveta.

Finale Lige NHL, sedma tekma:

Boston - ST. LOUIS 3:4

1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Grzelcyk 58.; O'Reilly 17., Pietrangelo 20., Schenn 52., Sanford 56.

Obrambe: Rask 16; Binnington 32.