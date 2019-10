Gregor Polončič se je hitro znašel v vlogi glavnega trenerja. Foto: www.alesfevzer.com

Zelo verjetno bo ključna tekma že v petek ob 20.00, ko bo na sporedu ponovitev lanskega četrtfinala Alpske lige. Olimpija je marca izločila Ritten s 4:2 v zmagah na poti do naslova, potem ko so zmaji drugo tekmo na gostovanju izgubili z 0:4, četrto pa kar z 0:5.

V letošnji sezoni Alpske lige je konec septembra v Tivoliju zmagala Olimpija s 3:2, potem ko je po 40 minutah zaostajala z 0:2. Glavni cilj Ljubljančanov so tri zmage in uvrstitev v naslednji krog celinskega pokala.

Zmagovalec bo novembra potoval v Vojens

Hokejisti bodo v Rittnu igrali v skupini D drugega kroga tega drugoligaškega evropskega klubskega tekmovanja. Le prvo mesto vodi naprej, na turnir tretjega kroga. Ta bo na sporedu med 15. in 17. novembrom, zmagovalec iz Rittna se bo pridružil skupini v Vojensu, kjer so že domači klub, britanski Nottingham in francoski Amiens.

Kapetan ima samo en cilj

"Pričakujem zelo izenačen turnir. Gre za dobre ekipe. Tista, ki bo najbolj disciplinirana, ki bo naredila najmanj napak, se bo veselila. Smo zelo dobro pripravljeni. Cilj je, da se uvrstimo naprej. Drugega cilja ni. To je bilo povedano na štartu sezone. Za to smo garali od prvega srečanja naprej," je pojasnil Aleš Mušič.

"Ujeli smo pravi ritem, imeli smo dovolj odmora od zadnje tekme Alpske lige. Ritten je zelo dobra ekipa. Odlično igrajo z igralcem več. Zelo dobro se poznamo, saj smo zares velikokrat igrali z njimi," je še dodal kapetan Mušič, ki se je prejšnji teden vrnil na led po poškodbi.



Zmaga v Asiagu vlila samozavest

Z opravljenim v zadnjih tednih je bil zadovoljen tudi trener Gregor Polončič. Olimpija je po uvodnih dveh porazih na štartu Alpske lige prikazala pravi obraz. Zadnje tri zmage so jo popeljale že na tretje mesto. V četrtek so Ljubljančani v Tivoliju odpravili Salzburg s 4:1, v soboto pa so z golom Žige Pešuta v zadnji minuti ugnali še Asiago s 4:3.

"Občutek je dober predvsem zaradi dobre igre v Asiagu. To je bila res zahtevna tekma, ekipa se je po zaostanku odzvala sijajno. Bila je težka tekma, ki smo jo obrnili v svojo korist. Fantje so imeli zasluženo dva dneva počitka. Samo dvigujemo raven igre s podrobnostmi, ki smo jih pripravili za tekmo z Rittnom," je povedal ljubljanski strateg, ki težav s poškodbami igralcev nima.

Prva dva velika testa za Polončiča

Že po uvodnem porazu proti drugi ekipi KAC-a v Tivoliju z 0:1 je Polončič nasledil Jureta Vnuka. Ta konec tedna ga čaka prvi velik test, naslednjo soboto pa bo v Tivoliju 500. večni derbi z Jeseničani. Če bodo zmaji uspešni, Polončič ne bo več le začasni trener. Vodstvo kluba je zelo zadovoljno z njegovim delom. Izkušeni trenerji trenutno niso prosti.

"Na tekmece smo se zelo dobro pripravili. Ritten poznamo iz Alpske lige. Skrivalnic ni. Odločala bo dnevna forma. Za Ferencvaros imamo pripravljeno podrobno analizo, a o tem po tekmi z Rittnom," je o tekmecih dejal Polončič, ki verjame, da bodo igralci v najboljši formi prav za turnir.

Pešut: Forma se je dvignila, v Asiagu se je odprl tudi "power play"

Pešut je bil junak v Asiagu, ko je odločil 27 sekund pred koncem rednega dela ob prednosti dveh igralcev več: "Zelo dobro poznamo Ritten, tudi Madžari so zelo močni, Špancev pa ne bomo podcenjevali. Če na prvi tekmi ne bomo zmagali, smo verjetno že izpadli iz boja za napredovanje. Najbolj zbrani bomo morali biti v petek zvečer. Forma se je dvignila, v Asiagu se je odprla tudi igra z igralcem več. To je na takih turnirjih odločilno."

Drugi turnir tretjega kroga bo novembra v Krakovu, poleg domače Cracovie so tam že Beibaris Atirau iz Kazahstana in beloruski Neman Grodno, zadnji udeleženec bo znan ta konec tedna po končanem turnirju drugega kroga v ukrajinskem Brovariju, kjer bodo igrali domači Donbas, Mogo Riga iz Latvije, Corona Brasov iz Romunije ter beograjska Crvena zvezda.

Zaključni turnir bo med 10. in 12. januarjem 2020, nanj pa se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi z obeh turnirjev tretjega kroga.

Celinski pokal, 2. krog, Ritten, petek ob 16.00:

FERENCVAROS - TXURI URDIN SAN SEBASTIAN

Ob 20.00:

SŽ OLIMPIJA - RITTEN

Sobota ob 16.00:

FERENCVAROS - SŽ OLIMPIJA

Ob 20.00:

RITTEN - TXURI URDIN SAN SEBASTIAN

Nedelja ob 14.00:

TXURI URDIN SAN SEBASTIAN - SŽ OLIMPIJA

Ob 18.00:

RITTEN - FERENCVAROS