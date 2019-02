Jeseničani so imeli pred 600 gledalci občutno premoč, o čemer priča tudi končno razmerje strelov – 42:19.

Eric Pance se je izkazal z dvema goloma. Foto: www.alesfevzer.com

Mrežo tekmecev so prvič zatresli v 16. minuti, ko je Erik Pance zadel po podaji Andreja Tavžlja in Nika Pema. Pance je štiri minute pozneje povišal na 2:0, kar je bil izid uvodne tretjine. Gostje so v 24. minuti prek Matthiasa Mantingerja znižali zaostanek.

Jeseničani so nato dolgo napadali za zadetek, ki bi dokončno strl odpor gostov. Nazadnje so ga dočakali v 51. minuti, ko je bil uspešen Erik Svetina. Piko na i domači zmagi pa je postavil Gašper Glavič.

Olimpija vse bližje drugega mesta

Ljubljančani že tri mesece igrajo odličen hokej in v Dornbirnu so dosegli že osmo zaporedno zmago. Ta teden so osvojili maksimalnih devet točk na treh gostovanjih (v torek so zmagali na Jesenicah s 5:3, v četrtek pa v Renonu s 5:1). Od 17. novembra so izgubili le enkrat in drugo mesto so si skoraj že zagotovili. To pomeni prednost domačega ledu vse do finala.

Zmaji so vse rešili tako rekoč že v drugi tretjini, ko so po golih Nejca Brusa, Žige Pešuta in Nika Simšiča povedli s 3:0. Gostitelji so v srednjem delu sicer znižali, Gregor Koblar in Žan Jezovšek pa sta v zadnjem delu potrdila zmago z vodstvom 5:1. Bregenzerwaldu je uspelo le še ublažiti poraz. Razmerje strelov je bilo 34:24 za zmaje.

40. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - VIPITENO

4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

559; Pance 16., 20., Svetina 51., Glavič 54.; Mantinger 24.

BREGENZERWALD - SŽ OLIMPIJA

2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

951; Järvinen 30., Ban 49.; Brus 18., Pešut 23., Simšič 25., Koblar 43., Jezovšek 47.

SALZBURG MLADI - MILANO 7:4

FELDKIRCH - FASSA 6:5

PUSTERTAL - CORTINA 3:2

LUSTENAU - ASIAGO 3:5

RITTEN - GARDENA 4:2