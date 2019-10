St. Louis je lani dobil prav vse 4 divizijske obračune s Coloradom, zdaj pa se je niz nadaljeval tudi v novi sezoni. Foto: Reuters

St. Louis se je predtem ubadal s šampionskim mačkom, saj je doživel štiri poraze zapored. Velik dolžnik je bil zlasti prvi strelec Vladimir Tarasenko in ravno Rus je bil osrednji lik obračuna z vročim Coloradom. Tarasenko je bil vpleten v vse tri gole, za prva dva je podal, zadnjega pa dosegel sam. Predtem sta zadela njegova partnerja v napadu Brayden Schenn in veteran David Perron, sicer letos najboljši noti.

Poškodba prvega strelca Colorada

Avalanche je kot zadnji klub v Ligi NHL doživel poraz v rednih 60 minutah, predtem je dobil 7 od uvodnih 8 tekem in še ob porazu osvojili tolažilno točko. A večji udarec kot prvi čisti poraz sezone, je poškodba najučinkovitejšega Denverčana Mikka Rantanena (5 golov in 7 podaj na 9 tekmah), ki je zaradi poškodbe zapustil srečanje sredi 2. tretjine. 22-letni Finec je predtem sicer dosegel edini gol Colorada.

Pavelski s prvencem prinesel zmago Dallasu

Najbolj napeto je bilo v Torontu, kjer je odločal podaljšek. Gostujoči Columbus je z uspešno izvedenim kazenskim strelom v 62. minuti osrečil Gustav Nyquist.

Največ golov je padlo v Filadelfiji, kjer so Letalci končali svoj niz 4 porazov proti razigranemu Vegasu. Za Philadelphio, ki je štiri zadetke dosegla v drugi tretjini, se je z dvema goloma in podajo izkazal Michael Raffl, gol in podajo je prispeval Oskar Lindbloom.

V obračunu dveh ekip z dna lestvic je Dallas ugnal Ottawo z 2:1 ugnal Ottawo, mož odločitve je bil Joe Pavelski, ki je dosegel svoj prvi gol za Zvezde, katerih član je postal poleti.

LIGA NHL

TEKME 21. OKTOBRA

TORONTO - COLUMBUS * 3:4 - v podaljšku

PHILADELPHIA - VEGAS 6:2

ST. LOUIS - COLORADO 3:1

Schenn 11., Perron 26., Tarasenko 36.; MacKinnon 13.

DALLAS - OTTAWA 2:1

Vrhunci ponedeljkovega večera v Ligi NHL

TEKME 22. OKTOBRA

BOSTON - TORONTO

BUFFALO - SAN JOSE

FLORIDA - PITTSBURGH

NY RANGERS - ARIZONA

DETROIT - VANCOUVER

NASHVILLE - ANAHEIM

MINNESOTA - EDMONTON

WINNIPEG - LOS ANGELES (Kopitar)

CHICAGO - VEGAS

CALGARY - WASHINGTON



Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Buffalo Sabres 9 7 1 1 15 Washington Capitals 10 6 2 2 14 Boston Bruins 8 5 1 2 12 Pittsburgh Penguins 9 6 3 0 12 Carolina Hurricanes 9 6 3 0 12 Toronto Maple Leafs 10 5 3 2 12 New York Islanders 8 5 3 0 10 Montreal Canadiens 9 4 3 2 10 Columbus Blue Jackets 9 4 3 2 10 Tampa Bay Lightning 8 4 3 1 9 Florida Panthers 8 3 2 3 9 Philadelphia Flyers 7 3 3 1 7 Detroit Red Wings 8 3 5 0 6 New Jersey Devils 8 2 4 2 6 New York Rangers 6 2 4 0 4 Ottawa Senators 8 1 6 1 3