Brad Marchand je v seriji proti Torontu na sedmih tekmah dosegel pet zadetkov. Na treh proti Columbusu se še ni vpisal med strelce. Foto: Reuters

Brad Marchand in Patrice Bergeron nikakor ne najdeta poti mimo razpoloženega vratarja Sergeja Bobrovskega. Tudi David Pastrnak, ki je sicer dosegel zadetek na drugi tekmi, ni imel svojega večera.

Zato pa sta bila na drugi strani učinkovita Boone Jenner in Matt Duchene, dva zadetka pa sta bila dovolj za zmago nad nerazpoloženimi šestkratnimi zmagovalci Stanleyjevega pokala.

Jake DeBrusk je takole premagal Columbusovega vratarja Sergeja Bobrovskega. Foto: Reuters

Edini zadetek v prvi tretjini je dosegel Jenner, ki je lepo vdrsal pred vrata nasprotnika in z diagonalnim strelom iz zapestja zadel na lovilko vratarja Tuukke Raska. Sredi druge tretjine je vodstvo gostiteljev podvojil Duchene v igri z igralcem več, potem ko je bil zaradi previsoke palice za dve minuti izključen Marchand. 28-letni Duchene je plošček iz bližine zbezal v mrežo po odbitem strelu z razdalje.

Nekaj upanja je Bostončanom še pred koncem druge tretjine vlil Jake DeBrusk, ki je zadel po prodoru z leve strani. Bobrovsky je plošček sicer ujel, a šele za golovo črto. Po ogledu posnetka so sodniki zadetek priznali.

V zadnji tretjini so si Bostončani na vse kriplje prizadevali izid izenačiti, a zaman. Najbližji izenačenju je bil Noel Acciari, ki je s strelom iz zapestja zadel desno vratarjevo vratnico.

San Jose slavi junaka srečanja v Denverju, Logana Coutura (igralec s številko 39). Foto: Reuters

Couture mož odločitve v Denverju

V Denverju so hokejisti San Joseja premagali Colorado s 4:2. Gostom je po prvi tretjini kazalo odlično, z zadetkoma Logana Coutura in Tima Meierja so povedli z 2:0, a so se gostitelji vrnili. Najprej je prednost nasprotnika prepolovil Nathan MacKinnon, sredi zadnje tretjine je izenačil Matt Nieto. A veselje domačih navijačev ni trajalo dolgo, že dobro minuto pozneje je Couture s silovitim strelom iz zapestja z desne strani zadel za 3:2. Plošček se je v mrežo odbil od leve vratarjeve vratnice. 30-letni veteran San Joseja se je pol minute pred koncem obračuna s strelom v prazno mrežo med strelce vpisal še tretjič.

Liga NHL, končnica, polfinale

Vzhod, tretja tekma:

COLUMBUS - BOSTON 2:1

2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Jenner 19., Duchene 33.; DeBrusk 40.

Obrambe: Bobrovski 36; Rask 32.

Sreda:

CAROLINA - NY ISLANDERS 2:0

Zahod, tretja tekma:

COLORADO - SAN JOSE 1:2

2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

MacKinnon 36., Nieto 52.; Couture 16., 53., 60., Meier 19.

Obrambe: Grubauer 27; Jones 25.

Sreda:

DALLAS - ST. LOUIS 1:2

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.