David Pastrnak in Brad Marchand skupaj s svojim centrom Patricom Bergeronom sestavljata najbolj vroč napad Lige NHL. Foto: Reuters

Boston je namreč prišel do šeste zaporedne zmage, točkovni niz pa podaljšal že na 10 tekem, ko je kar 8-krat slavil, še dvakrat pa se zadovoljil s tolažilno točko. Sočasno je Marchand nadaljeval tudi impresivni osebni niz, saj je vsaj po točko prispeval prav na vseh 13 tekmah sezone 2019/20.

Pastrnak in Marchand na vrhu lestvic

Z 10 goli in kar 18 podajami za skupno 28 točk sicer Brad Marchand sicer še vedno zaostaja za soigralcem v napadu. Svoj delež z golom in podajo je namreč dodal tudi David Pastrnak, ki je s 14 goli in 29 točkami na vrhu strelskih lestvic NHL-a, zato pa je Marchand prvi podajalec lige in ima s +15 najboljši plus/minus razmerje. Mladi Čeh je sicer brez točke ostal na uvodni tekmi, zato pa je vsaj točko dodal za uspehe Bruinsov na nadaljnjih 12 tekmah.

Važno je samo, da zmagaš

"Uspelo nam je odnesti to tekmo. Bilo nam je preveč udobno. Povedli smo s 3:0, videli smo menjavo vratarja in se preveč zadovoljili. A smo dobro moštvo, zbrali smo se in v zadnji tretjini dokončali delo. Na koncu dneva je to le redni del sezone. Ni važno, kako zmagaš, važno, da zmagaš," je razigrani Marchand povzel potek nenavadne tekme s Pingvini, ki so po 0:3 prišli do vodstva s 4:3, ko je vsega tri sekunde pred iztekom 2. tretjine zadel John Marino. A nato je stvari na svoje mesto postavil ravno Marchand, ki je v 59. minuti tudi dosegel na koncu zmagoviti gol, ko je prehitel Sidneyja Crosbyja.

Vodilni klub Zahoda Edmonton je doma doživel poraz proti Arizoni, a šele v podaljšku, ki ga je odločil Derek Stepan. Osma zmaga Kojotov na zadnjih 10 tekmah. Za tolažilno točko Naftarjev je s prvim golom v NHL-u poskrbel Švicar Gaetan Haas, ki je izenačil v 56. minuti.

LIGA NHL

TEKME 4. NOVEMBRA

BOSTON - PITTSBURGH 6:4

DeBrusk 6., Marchand 14., 59. Pastrnak 25. , Krug 49., Bergeron 60.; Kahun 26., Bjugstad 30., Rust 36., Marino 40.

NEW YORK - OTTAWA 2:6

DETROIT - NASHVILLE 1:6

EDMONTON - ARIZONA * 2:3 - v podaljšku

TEKME 5. NOVEMBRA

NY ISLANDERS - OTTAWA

PHILADELPHIA - CAROLINA

COLUMBUS - VEGAS

MONTREAL - BOSTON

TORONTO - LOS ANGELES

WINNIPEG - NEW JERSEY

DALLAS - COLORADO

CALGARY - ARIZONA

VANCOUVER - ST. LOUIS

ANAHEIM - MINNESOTA

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 16 11 2 3 25 Boston Bruins 14 11 1 2 24 New York Islanders 13 10 3 0 20 Buffalo Sabres 15 9 4 2 20 Carolina Hurricanes 14 9 4 1 19 Florida Panthers 14 7 3 4 18 Pittsburgh Penguins 15 8 6 1 17 Toronto Maple Leafs 15 7 5 3 17 Montreal Canadiens 14 7 5 2 16 Philadelphia Flyers 13 6 5 2 14 Tampa Bay Lightning 13 6 5 2 14 Columbus Blue Jackets 14 5 6 3 13 New York Rangers 12 5 6 1 11 New Jersey Devils 12 3 5 4 10 Detroit Red Wings 16 4 11 1 9 Ottawa Senators 13 4 8 1 9