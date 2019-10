Sašo Rajsar je v 39. minuti izenačil na 1:1. Foto: www.alesfevzer.com

Domači so povedli že po 28 sekundah, ko je zadel Ryan Obuchowski. Olimpija je izenačila v 39. minuti, strelec pa je bil Sašo Rajsar iz bližine. Zmaji, ki so marca izločili Ritten v četrtfinalu Alpske lige s 4:2 v zmagah, so imeli več priložnosti, a niso bili učinkoviti. Žan Jezovšek je v 41. minuti zadel vratnico.

Le Mark Čepon zadel pri kazenskih strelih

Ker v rednem delu in podaljšku ni bilo zmagovalca, so odločali kazenski streli. Pri Ljubljančanih je zadel le Mark Čepon v četrti seriji, medtem ko so bili Miha Logar, Aleš Mušič, Žan Jezovšek in Gal Koren neuspešni. Na drugi strani sta za Ritten zadela Simon Kostner v prvi seriji in Matthew Lane v četrti seriji. Pri Rittnu je bil junak vratar Kevin Lindskoug.

Na drugi tekmi je madžarski Ferencvaros s 6:0 porazil San Sebastian. Olimpija se bo s Ferencvarosom pomerila v soboto.

Polončič: Razočaranje je veliko

"Škoda. Gol smo prejeli v prvi menjavi. Lahko bi zmagali z 1:0. Tekmo smo imeli pod nadzorom in razočaranje je veliko. Zdaj se bo treba hitro regenerirati in premagati Ferencvaros. To bo pravi test. Take stavri nas bodo čakale tudi v končnici Alpske lige. Z zmago v soboto bi nato čakali na čudež," je pojasnil trener Gregor Polončič.

Rajsar: Zadeli smo le enkrat iz lepih priložnosti

"Prevladovali smo vso tekmo. Po prejetem zadetku smo se hitro pobrali in izenačili, a nismo bili učinkoviti. Zadeli smo le enkrat iz lepih priložnosti. Ritten se je le branil in imel več sreče pri kazenskih strelih. Zdaj moramo nujno premagati Ferencvaros, če hočemo še kaj iskati na tem turnirju," je dodal Rajsar.

V Vojens potuje le zmagovalec

V Rittnu igrajo v skupini D drugega kroga tega drugoligaškega evropskega klubskega tekmovanja. Prvo mesto vodi naprej, na turnir tretjega kroga. Ta bo na sporedu med 15. in 17. novembrom, zmagovalec iz Rittna se bo pridružil skupini v Vojensu, kjer so že domači klub, britanski Nottingham in francoski Amiens.

Celinski pokal, 2. krog, Ritten:

SŽ OLIMPIJA - RITTEN

* 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)

Rajsar 29.; Obuchowski 1.

* - po kazenskih strelih

FERENCVAROS - TXURI URDIN SAN SEBASTIAN

6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Sobota ob 16.00:

FERENCVAROS - SŽ OLIMPIJA

Ob 20.00:

RITTEN - TXURI URDIN SAN SEBASTIAN

Nedelja ob 14.00:

TXURI URDIN SAN SEBASTIAN - SŽ OLIMPIJA

Ob 18.00:

RITTEN - FERENCVAROS