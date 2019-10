Sergej Bobrovski je spomladi v dresu Columbusa v obup spravljal najboljšo hokejsko ekipo NHL-a, a na prvi tekmi za Florido je bil nemočen proti vsej ognjeni moči, ki jo premorejo Strele. Foto: AP

Za dodaten motiv Strel je poskrbela kar prva poletna okrepitev Panterjev – vratar Sergej Bobrovski. Ruski čuvaj mreže je bil namreč najbolj zaslužen, da je Columbus spomladi s 4:0 izločil Tampo Bay, ki je predtem osvojila Predsedniški pokal s skorajda absolutno rekordnim izkupičkom točk. Kot prosti igralec je Bobrovski poleti podpisal za Florido, ki je krvavo potrebovala vratarja.

Prvi je Bobrovskega matiral njegov rojak in najboljši hokejist lanskega rednega dela sezone Nikita Kučerov. Po dveh izenačenjih mačk prek Vincenta Trochecka na 2:2 v 49. minuti sta Ondrej Palat in Pat Maroon v naslednjih 4 minutah prelomila uvodni floridski derbi. S porazom pri vnovičnem prvem favoritu vsaj za Predsedniški pokal se je tako začela zgodba Joela Quennevilla za krmilom Panterjev, kjer bo brkati trener skušal poustvariti šampionsko zgodbo s Chicagom, katerega je v minulem desetletju trikrat popeljal do Stanleyjevega pokala.

Vrhunci tekme Tampa Bay – Florida

Ogromno pozornosti je bilo usmerjeno v Manhattan, kjer so se predstavili prenovljeni in pomlajeni Rangersi. Pred letom in pol je vodstvo kluba javno nagovorilo navijače ter jim napovedalo popolno prenovo, s tem pa tudi močno znižali pričakovanja. A poletne poteze modrosrajčnikov so hitro dvignile apetite javnosti, ki se sprašuje, ali so Newyorčani že konkurenčni vsaj za končnico? Prvi odgovor od 82 je podalo soočenje Rangers - Jets, kjer so gostitelji s 6:4 nadigrali Winnipeg.

S tremi podajami je blestel branilec Jacob Trouba, ki je v menjavi prišel ravno iz vrst Jetsov. Prvi gol in podajo v novem dresu je dosegel tudi Artemi Panarin, najbolj iskani prosti igralec na NHL-ovi tržnici, ki je tako kot Bobrovski zapustil Columbus. Ruski 27-letni zvezdnik je 1. julija podpisal 7-letno pogodbo v vrednosti 81,5 milijona dolarjev. Zato pa je brez točke na debiju v NHL-u ostal finski čudežni deček Kaapo Kakko, ki so ga Rangersi poleti izbrali kot drugega na naboru.

Prvi gol Panarina v dresu Rangersov

Od preostalih tekem velja omeniti edini gostujoči zmagi. Buffalo je slavil pri Pittsburghu s 3:1, junak tekme pa je bil dvakratni strelec Conor Sheary, ki je po koncu lanske nepreveč posrečene sezone postal odvečen pri Pingvinih. Boston je z 2:1 ugnal Dallas, oba gola Bruinsov sta padla v prvih 6 minutah igre. Spodbuden začetek za ekipo, ki je junija kot favorit izgubila veliki finale Stanleyjevega pokala.

LIGA NHL

TEKME 3. OKTOBRA

TAMPA BAY - FLORIDA 5:2

NY RANGERS - WINNIPEG 6:4

PITTSBURGH - BUFFALO 1:3

CAROLINA - MONTREAL * 4:3 - po kazenskih strelih

NASHVILLE - MINNESOTA 5:2

DALLAS - BOSTON 1:2

COLORADO - CALGARY 5:2

ANAHEIM - ARIZONA 2:1



Tekme 4. oktobra:

PHILADELPHIA - CHICAGO (Praga ob 20.00)

NEW JERSEY - WINNIPEG

NY ISLANDERS - WASHINGTON

COLUMBUS - TORONTO

SAN JOSE - VEGAS

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Tampa Bay Lightning 1 1 0 0 2 New York Rangers 1 1 0 0 2 Toronto Maple Leafs 1 1 0 0 2 Buffalo Sabres 1 1 0 0 2 Boston Bruins 1 1 0 0 2 Washington Capitals 1 1 0 0 2 Carolina Hurricanes 1 1 0 0 2 Montreal Canadiens 1 0 0 1 1 Ottawa Senators 1 0 1 0 0 Pittsburgh Penguins 1 0 1 0 0 Florida Panthers 1 0 1 0 0