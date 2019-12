Zmaji o leteli po ledu Podmežakle in se veselili najvišje zmage v gorenjskem hokejskem hramu v zadnjih 23 letih. Foto: www.alesfevzer.com

Ni veliko manjkalo, pa bi Ljubljančani prišli do najvišje zmage v Podmežakli v samostojni Sloveniji. 8. marca 1996 so na četrti tekmi finala državnega prvenstva zmagali kar z 9:0.

Takrat je imela Olimpija zares sanjsko zasedbo, ki pa je tretjo finalno tekmo v Tivoliju izgubila po kazenskih strelih, Jeseničani so znižali na 2:1 v zmagah in sledil je sestanek, kjer je trener Pavle Kavčič našel prave besede.

Na četrti tekmi so zmaji bruhali ogenj pred 5.000 gledalci v Podmežakli. David Haas in Ed Kastelic sta zadela po dvakrat, Kraig Nienhuis, Nik Zupančič, Dejan Kontrec, Ivo Jan in Andrej Brodnik pa po enkrat. Ob vseh teh imenih se poznavalcem hokeja kar cedijo sline po starih časih ... Vratar Oleg Brataš se je počutil podobno nemočno kot Antoine Bonvalot v petek zvečer.

V napornem ritmu tekem ni časa za evforijo

Olimpija ima na vrhu lestvice Alpske lige že 50 točk in v naslednjih tednih si bo zagotovila preboj v končnico. Direktor Tomaž Vnuk po tekmi ni bil evforičen, saj se je zavedal, da so zmaji nadigrali popolnoma razglašene tekmece. Precej večji test bo že sobotna tekma proti Asiagu, v nadaljevanju sezone pa se obetajo še številni obračuni z močnimi italijanskimi tekmeci.

Mitja Šivic, ki je zadnje desetletje preživel v Franciji, je bil besen na klopi železarjev. Foto: www.alesfevzer.com

Šivic komaj sestavil tri napade

Trener železarjev Mitja Šivic se je v imenu kluba opravičeval navijačem po tekmi. Zavedal se je, da se porazi med seboj razlikujejo. Polom na derbiju je še posebej grenek, ker je gostovanje Olimpije na Ledarski 4 vedno praznični dogodek.

Zelo se je poznalo, da so poškodovani Jaka Ankerst, Gašper Korošec in Žan Primožič. Šivic je komaj zakrpal tri peterke. Igralski kader železarjev je preozek in težko držijo ritem najboljših ekip v Alpski ligi.

Posledice torkovega poraza proti Salzburgu s 3:4 po podaljšku so bile opazne. Že šestkrat so železarji iz rok izpustili dobljeno tekmo. Rdeči biki so v zadnji minuti zaigrali brez vratarja in izenačili deset sekund pred koncem, v podaljšku pa nato dosegli zmagoviti gol.

Mlada ekipa se je ujela v začaranem krogu

Vzdušje pred garderobo Jesenic je bilo klavrno. To je bil poraz, ki bo pustil posledice. "Ne bom iskal izgovorov, da smo imeli poškodovane igralce. V torek smo proti Salzburgu izgubili na zelo nesrečen način. Nimamo samozavesti. Tokrat nismo imeli nobene energije, v 60 minutah nismo imeli nobene možnosti za zmago. Olimpija je igrala na derbiju, mi pa smo bili le udeleženci. Zdaj bo treba pokazati pravi karakter, treba je ostati pozitiven. Malo derbijev sem odigral, ko smo doživeli tak polom," je poudaril Andrej Tavželj.

"Imamo neizkušeno ekipo in ujeli smo se v začaranem krogu, Ko dobro igramo, izgubimo tik pred koncem. To se nam je zgodilo prevečkat. V garderobi nato vseskozi govorimo le o teh porazih. V Tivoliju smo odigrali odlično na derbiju, tokrat pa smo odpovedali vsi na celi črti. Treba bo prevzeti odgovornost za ta poraz," je še dodal kapetan železarjev.

Šivic: Znova smo se podelali v hlače

"Kratka klop nam absolutno ne pomaga. Nimamo individualne kakovosti posameznikov. Imel sem občutek, da se fantje bojijo neuspeha. Nerazumljivo so bili pod pritiskom. Vse dvoboje smo izgubljali. Odpovedala je glava, pa nato tudi roke in noge. V lepo polni dvorani je vedno užitek igrati, a ni bilo tako. Znova smo se podelali v hlače. Tako je bilo že na finalu Pokala Slovenije v Kranju," je bil jezen Šivic.

"Ne vem, kaj se je pletlo po glavah fantov. Verjetno še zadnji poraz proti Salzburgu in tudi vsi porazi v zadnjih trenutkih tekem, v podaljšku ali kazenskih strelih. V profesionalnem športu moraš biti tudi robot. Porazi in zmage si sledijo, pri nas pa so čustva premočna. Najeli smo že ljudi za psihološko pripravo, ki so imeli predavanja. Kmalu bomo imeli še eno tako predavanje," je zaključil Šivic.

Olimpija v Podmežakli slavila s kar 7:0

Polončič: Vsilili smo jim naš ritem igre

Gregor Polončič je imel na voljo kompleten kader. Že poleti je Jure Vnuk sestavil peklenske priprave s štirimi treningi na dan. V zadnjih dveh tednih, ko je bil na sporedu tekmovalni premor, so zmaji opravili krajše bazične priprave in njihov napredek je bil v petek hitro opazen.

Najboljši vratar Alpske lige Žan Us je ostal nepremegan na derbiju. Foto: www.alesfevzer.com

"Fantje so postali zrela ekipa. Obrisi garaškega dela med premorom so že vidni. Spremenili smo naketere stvari in zelo sem zadovoljen. Imamo boljšo ekipo od Jeseničanov in vsilili smo jim naš ritem igre. Skozi vso tekmo smo držali visok ritem, prehodi med tretjinami so bili hitri. Tekma se je prelomila na začetku druge tretjine, ko smo v 14 sekundah zadeli dvakrat in povedli s 3:0. V nadaljevanju smo stopnjevali ritem in tekmecu nismo dopustili nobene priložnosti. Končni izid je bil nato jasen. Imamo štiri napade in vsi morajo igrati. Vsem popolnoma zaupam," je kar žarel do zadovoljstva Polonćić.

Med prazniki ne bo premora in strateg zmajev bo imel še veliko dela: "Smo šele sredi sezone in nivo igre bo treba še dvigniti. Treba je takoj pozabiti na to zmago, saj si tekme v naslednjih dneh sledijo skoraj na vsaka dva dneva."

Koren: Sedem golov je velik napredek

Gal Koren je dvakrat spretno podstavil palico pred vrati. Prvi napad Olimpije je bil odličen.

"To je bila res super tekma. 60 minut smo blesteli in uspeh je zaslužen. Zdržali smo brez prejetega zadetka, kar je res pohvalno. Vsaka zmaga na derbiju je res posebna. Med premorom smo veliko trenirali in pozna se preskok v igri. Jeseničani so se borili, nam pa se je vse poklopilo v drugi tretjini. Vseeno je bila to naporna tekma. Sedem golov je velik napredek, postali smo učinkoviti. Zdaj imamo tudi prednost domačega ledu v finalu državnega prvrenstva," je pojasnil Koren.

Navijači Olimpije so z avtobusom prišli derbi. Med potjo na Ledarsko 4 si verjetno niti največji optimisti niso predstavljali, da bodo njihovi ljubljenci zmagali kar s 7:0. Foto: www.alesfevzer.com

Odlični Us zaposlen le v prvi tretjini

Žan Us je zaklenil vrata, zbral je 25 obramb. V prvi tretjini se je moral nekajkrat izkazati, v nadaljevanju pa je bil skoraj brez dela.

"Nisem pričakoval take tekme. Pričakoval sem boljšo igro Jeseničanov. Res smo vrhunsko odigrali in nismo jim dopustili veliko priložnosti. V prvi tretjini sem sicer imel kar precej dela, ko so imeli štiri minute igralca več. V drugi tretjini smo začeli prevladovati in Jeseničanov ni bilo več nikjer. Opravili smo tudi nekaj bazičnih priprav med dolgim premorom, saj je koledar nenavaden. Zdaj nas čakajo tudi dolga potovanja z avtobusom, a gremo zanesljivo v končnico," je optimističen najboljši vratar Alpske lige (93,7-odstotka obranjenih strelov).

Bo naslednji derbi šele aprila?

2.500 gledalcev je tudi dokaz, da imajo derbiji še vedno posebno veljavo. Na naslednjega bo morda treba počakati vse do aprila, ko se bo začela finalna serija državnega prvenstva.