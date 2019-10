Glavni trener Olimpije Gregor Polončič je na derbijih blestel tudi v dresu Jesenic. Leta 2008 sta mu plošček skušala odvzeti Nik Zupančič in Egon Murič. Foto: www.alesfevzer.com

Razmerje v zmagah je 236:235 v korist Jesenic in Ljubljančani lahko v soboto izenačijo skupni izid. Izenačenost je zares velika že skozi desetletja. Prvi derbi je bil na sporedu 5. novembra 1954 v Beogradu na odprtem drsališču na Tašmajdanu, ko so Jeseničani zmagali s 3:1, Cene Valentar je odločil z dvema zadetkoma.

Na začetku so bili Jeseničani razred zase. Osvojili so kar petnajst zaporednih naslovov jugoslovanskega prvaka med letoma 1957 in 1971. Ljubljančani so prekinili vladavino leta 1972. Prva zmaga Olimpije se je zgodila leta 1968 v Ljubljani, ko je bilo 5:4. Pravi spektakel je bila tekma leta 1973 v Podmežakli, ko so Jeseničani povedli s 5:1 po prvi tretjini, nato pa je Olimpija prvič zmagala v Podmežakli (6:7).

Ivo Jan je najboljši strelec derbijev. Dosegel je 72 zadetkov. Foto: Marko Kovič

Kozar, Kopitar in Rahmatullin junaki jeseniškega hat-tricka

Na Gorenjskem se še posebej radi spominjajo prvih treh sezon v samostojni Sloveniji, ko so trikrat zapored dobili sedmo finalno tekmo v Tivoliju.

Leta 1992 so železarji povedli s 3:1 v zmagah, zmaji so izenačili na 3:3, nato pa je odločilni zadetek na sedmi tekmi v 47. minuti u močnim strelom z leve strani dosegel Marjan Kozar. Končni izid je bil 3:6, saj so Ljubljančani v zadnji minuti prejeli še dva zadetka.

Leto zatem sta obe ekipi dobili vse finalne tekme na domačem ledu. Sedma tekma je bila izjemno napeta. Po 60 minutah je bilo 5:5, v podaljšku sta mreži mirovali. Po takratnih pravilih so bili na sporedu kazenski streli, kjer je odločilni zadetek dosegel zdajšnji selektor Matjaž Kopitar. Kapetan Olimpije Igor Beribak je zadel vratnico in še danes ga veliko ljudi sprašuje o tej tekmi.

Olimpija - Jesenice, sedma tekma finala DP-ja 1993

Leta 1994 se je zgodba ponovila. Olimpija je imela izvrstno ekipo, vodila je že s 3:1 v zmagah, a so žilavi Gorenjci izid izenačili na 3:3 in v Tivoliju dobili sedmo tekmo s 3:2. Odločilni zadetek je dosegel Ildar Rahmatullin.

Bojan Zajc je odigral kar 277 derbijev v zeleno-belem dresu. Foto: www.alesfevzer.com

Olimpija po finalnem preobratu končala enajstletno sušo

Vse do 26. aprila 1995 so morali Ljubljančani čakati na prvi naslov v samostojni Sloveniji. Takrat so imeli železarji v finalu že prednost z 2:0 v zmagah, potem pa je Olimpija dobila zadnje štiri tekme. Šesto tekmo v Podmežakli kar s 5:1, dva zadetka je dosegel zdajšnji direktor Tomaž Vnuk. To je bil prvi naslov Olimpije po letu 1984. Začela se je zeleno-bela serija, ki je trajala vse do leta 2004.

To so bila zares zlata leta rivalstva, vedno se je iskala vstopnica. V zadnjih letih sta se kluba po bankrotu počasi postavila na noge, derbi pa ima še vedno prav poseben naboj.

Jan najboljši strelec z 72 goli

Najboljši strelec derbijev je Ivo Jan z 72 goli. Ildar Rahmatullin je dosegel 62 zadetkov, Tomaž Vnuk 49, Dejan Kontrec pa 46.

Zajc odigral kar 277 derbijev

Največ tekem na derbijih je odigral Bojan Zajc (277 za Olimpijo), pri Jeseničanih pa Andrej Razinger 214. Oba bosta nastopila tudi na sobotni tekmi legend, ki se bo začela ob 16.00.

Tavželj, Rožič in Smolej kapetani obeh ekip

61 igralcev je igralo za obe ekipi. Andrej Tavželj, Peter Rožič in Roman Smolej so bili kapetani obeh ekip.

Rivalstvo presega slovenske okvirje

"Gre za veliko čast, več kot 65 let in prišli smo do 500. derbija. Vsi skupaj se morda premalo zavedamo, kako pomembno je to. Vsi, ki delujemo v jeseniškem hokeju, smo počaščeni in veseli, da pripomoremo k temu, da se derbiji še igrajo. Naše delo in poslanstvo se trudimo opravljati dobro, tako da bo kar nekaj derbijev še v prihodnje. Upam, da bo morda prav ta 500. derbi prinesel pozitivno energijo in zasuk na boljše za slovenski klubski hokej," je dejal predsednik železarjev Anže Pogačar.

Predsednik domačega kluba Miha Butara je vesel možnosti, da bo dvorana Tivoli gostila jubilejni derbi. "Že število zmag pokaže, da smo vedno blizu. Dosegli smo 3608 golov na vseh teh tekmah, kar je sedem golov v povprečju v 65 letih. To je zagotovilo, da bo derbi izjemno razburljiv. Ekipi sta dali ogromno hokeju, dali sta ogromno reprezentantov in dali sta rivalstvo, ki presega slovenske okvirje," je dejal Butara.

Igor Beribak je bil dolgoletni kapetan Olimpije, Toni Tišlar pa je med letoma 1985 in 1991 igral za Jesenice, nato štiri sezone za Olimpijo, leta 1997 se je nato vrnil na Jesenice. Foto: www.alesfevzer.com

Tavželj pred osmimi leti zadel s polovice

Na novinarski konferenci v Tivoliju smo akterje 500. derbija vparašali o najlepšem spominu na derbi.

Kapetan železarjev Andrej Tavželj se je takoj spomnil svojega najljubšega derbija. 26. decembra 2011 je v Podmežakli s strelom s polovice igrišča presenetil Jeana-Phillipa Lamoureuxa v vratih Olimpije in Jesenice so bile na koncu boljše s 5:4.

Pogačar nikoli ne bo pozabil naslova leta 2015

"Najbolj sem si zapomnil našo prvo sezono 2014/15, ko smo z amatersko ekipo v finalu državnega prvenstva premagali Olimpijo s 3:1 v zmagah. Takrat so Ljubljančani še igrali v Ligi Ebel. Ekipa je bila zares povezana. Pričakovanja ni bilo nobenega, na koncu pa smo osvojili naslov. Ta trenutek si bom zapomnil za vse življenje," se je dogodkov iz aprila 2015 spomnil predsednik Jesenic Pogačar.

Peter Rožič (na tleh poleg Aleša Mušiča) je bil kapetan obeh večnih tekmecev. Foto: www.alesfevzer.com

Butara: Vrsta za vstopnice segala do Celovške

Predsednik Olimpije Miha Butara ima seveda zelo sveže spomine, saj je Olimpija v pretekli sezoni osvojila trojno krono. "Nepozaben spomin na derbi je bil, ko me je oče pripeljal v Tivoli. Nepopisna gneča ljudi, ki so čakali na vstopnice, se mi je vtisnila v spomin. Vrsta je segala vse do Celovške ceste. V vlogi predsednika je bila prav posebna aprilska finalna tekma v Tivoliju, ko so fantje v zadnji tretjini uprizorili velik zasuk in iz sebe iztisnili zadnje atome moči."

Mušič: Včasih na derbiju sploh nisi smel na stranišče

"Ko sem bil otrok, sem s tribune spremljal derbije. Niti koščka prostora ni bilo. Sploh nisi smel na stranišče, saj bi izgubil prostor. Polno je bilo tudi na stopnicah. Bilo je precej drugače, kot je zdaj. Zraven sem res že dolga leta, igral sem tudi na derbiju, ko smo desetič zapored osvojili naslov državnega prvaka. Izpostavil bi aprilski naslov v Tivoliju. Po dveh tretjinah smo bili v zaostanku, a nam je uspel preobrat," je dodal dolgoletni kapetan Olimpije Aleš Mušič.