Na novinarski konferenci v Tivoliju pred 500. večnim derbijem so se zbrali vsi glavni akterji. Miha Šivic, Anže Pogačar, Miha Butara in Gregor Polončič si želijo, da bo Tivoli v soboto poln. Foto: MMC RTV SLO

Pred sobotnim 500. večnim derbijem so v Tivoliju pripravili skupno novinarsko konferenco obeh klubov, ki je bila verjetno prva takšna do zdaj. Razmerje v zmagah je 236:235 v korist Jesenic, kar zares pove veliko o zgodovini derbijev. Prvi je bil na sporedu 5. novembra 1954 v Beogradu na odprtem drsališču na Tašmajdanu, ko so Jeseničani zmagali s 3:1, Cene Valentar je odločil z dvema zadetkoma.

Velik izziv za Polončiča

Polončič je sezono začel kot pomočnik Jureta Vnuka, 20. septembra pa je začasno prevzel vodenje ekipe, potem ko so se Ljubljančani sporazumno razšli z Vnukom. 38-letni Polončič je med letoma 1999 in 2004 igral za Olimpijo in v vseh letih osvojil naslov državnega prvaka, nato pa se je preselil na Jesenice. Kariero je končal pred desetimi leti. To je zanj prvi veliki trenerski izziv.

"Lani smo osvojili vse, kar je bilo mogoče. Ocenili smo, da nam primanjkuje želje, Gregor pa je po naši oceni prava oseba za to. Ima veliko energije in čustev, je zelo analitičen, pozna hokej in izkazal je vodstvene sposobnosti. Ima pa tudi motiv za uspeh in s svojim zagonom bo dal ekipi prepotrebno motivacijo, da naredimo korak naprej," je pojasnil predsednik kluba Miha Butara na novinarski konferenci pred jubilejnim 500. derbijem med Jeseničani in Ljubljančani.

Direktor Vnuk pričakuje pravi obraz v Brunicu in na derbiju

Prvo veliko razočaranje je Polončič doživel pretekli konec tedna, ko je Olimpija zasedla skromno tretje mesto na turnirju celinskega pokala v Rittnu. Poraz proti gostiteljem z 1:2 po kazenskih strelih in nato še proti Ferencvarosu z 2:3 sta pustila posledice.

Sestanek po nedeljskem koncu turnirja je trajal kar eno uro, navzoč je bil tudi Tomaž Vnuk. Direktorja smo danes srečali v Tivoliju in prav nič ni bil zadovoljen z igro, pričakuje pa popolnoma drugačen obraz ekipe že v četrtek na ponovitvi aprilskega finala Alpske lige v Brunicu, nato pa seveda tudi na večnem derbiju v soboto ob 17.30 v Tivoliju.

Stvari za nazaj ne bodo več pogrevali

"Celinski pokal je bil cilj začetka sezone. Ni nam uspelo in zmenili smo se, da je ta zgodba popolnoma pozabljena. Ne pogrevajo se več stvari za nazaj. Gledamo samo naprej. Pogovori z igralci potekajo o četrtkovi tekmi. O Jesenicah se še nismo pogovarjali, saj je najprej na sporedu zelo težka tekma v Brunicu. Po tej tekmi se bo glava ohladila in to bo priprava na večni derbi," je pojasnil Polončič.

Na zadnji tekmi proti San Sebastianu je potegnil odločno potezo. Žan Jezovšek, Anže Ropret, Aleš Kranjc, Enes Gorše in Žiga Svete so ostali na tribuni.

"Zanima me samo še, kaj se bo zgodila v prihodnosti. Nekateri fantje niso dali vsega od sebe na turnirju v Rittnu. Vsi ostajajo v kadru in vsem zaupam. Že na prvi tekmi smo prevladovali. V ključnih trenutkih smo zatajili. Ko gre tekma na nož, moramo imeti pravo kemijo. Izzvati je treba športne bogove, da ti srečo naklonijo. Mi jih nismo izzvali, bili smo preveč pasivni in nismo si zaslužili zmage. Velikokrat ti šport vzame. Prišli smo zadevi do dna. Kemija moramo biti pristna. Umreti je treba na igrišču za uspeh."

Težko je oditi domov sklonjenih glav in po kanalih

"Favorit smo na derbiju le zaradi domačega terena, na derbijih je vedno vse mogoče. V polnem Tivoliju je treba majhno prednost unovčiti. Motivacija bo velika na 500. derbiju. Sklonjenih glav in po kanalih oditi domov je zelo težko, " je v svojem slogu poudaril Polončič, ki ga ni presenetilo, da mu je vodstvo kluba zaupalo mandat do konca sezone. Zaveda se, da je odgovornost velika.

Velika razlika je, če si vagon ali lokomotiva

Olimpija je v lanski sezoni osvojila tri lovorike, letošnjo sezono pa je začela z zmago v Pokalu Slovenije z 8:4. Nekateri igralci so nato precej padli v formi. "Velika razlika je, če si vagon ali lokomotiva. Lokomotiva mora stopiti v velike čevlje. To je treba dokazati na ledu, ne pa le govoriti v garderobi. Moramo imeti sklonjeno glavo in vsak dan moramo biti 100-odstotni," je še dodal Polončič.

Mitja Šivic je zelo zadovoljen z napredkom ekipe. Sobotna zmaga nad Feldkirchom je vnesla samozavest. Foto: www.alesfevzer.com

Šivic in Polončič nekdanja soigralca

Trener železarjev Mitja Šivic in Polončič sta nekdanja soigralca in dolgoletna prijatelja. V obeh taborih poudarjajo, da derbi ne bo prinesel le točk, ampak bo zmagovalec dobil tudi veliko zagona za nadaljevanje sezone.

"Z Gregorjem sva bila prijatelja, sva še zdaj, čeprav se zdaj ne vidiva tako pogosto. Tudi s tega vidika bo derbi zanimiv, si pa želim, da bi oboji pokazali dobro igro in da bo dvorana polna ali nabito polna. Brez kulise derbi ni isti," je poudaril Šivic.

Tudi Polončič se veseli srečanja s starim znancem Šivicem. "Skupaj sva igrala, veliko sva se družila. Zelo dobro ga poznam, super osebnost je, ima veliko znanja. Skupaj sva gledala hokej in se pogovarjala, kako bi bilo dobro delati z mladimi. In glej ga zlomka. Vem, kakšna je njegova hokejska filozofija, njegova ekipa bo napredovala in dobro igrala."

Tavželj ima še vedno tremo pred derbijem

Derbi bo seveda posebnega pomena za igralce obeh moštev, kar poudarjata oba kapetana Andrej Tavželj in Aleš Mušič.

"Pred derbijem nas sicer čaka še ena tekma v četrtek, a v petek bo vse drugače. Zase vem, da sem odigral veliko derbijev in vsak je bil zelo pomemben. Imam še vedno tremo, ko grem na led," je dejal Tavželj, ki se zaveda, da bo zelo težka naloga že v četrtek zvečer, ko v Podmežaklo prihaja Cortina.

Mušič: Edini cilj pa bo izenačenje po številu zmag

Derbija se veseli tudi Mušič, še toliko bolj, ker bo v jubilejni izvedbi. "V čast mi je, da bom lahko po vseh teh letih dodal še eno takšno številko. Edini cilj pa bo izenačenje po številu zmag, borili se bomo za to in mislim, da smo na to zelo dobro pripravljeni," je poudaril dolgoletni kapetan Olimpije.

Zelo zanimiva bo tudi tekma legend

Na Celovški 25 bo v soboto zares pestro, saj bo na sporedu tudi tekma legend obeh klubov. Na sporedu bo ob 16.00, veterani in nekdanji udeleženci derbijev bodo igrali dvakrat po deset minut. Ekipi pa bosta nastopili v posebnih spominskih dresih z logotipoma ekip iz časov prvega derbija leta 1954.

Za Jeseničane bodo igrali Matevž Grabnar (letnik 1989), Borut Vukčevič (1973), Andrej Razinger (1967), Matjaž Kopitar (1965), Boris Kunčić (1970), Milan Hafner (1977), Aleš Sodja (1971), Robert Kristan (1983), Peter Rožič (1974) in Matevž Erman (1988).

Olimpijo bodo zastopali Luka Simšič (1969), Bojan Zajc (1965), Igor Hriberšak (1968), Domen Lajevec (1981), Andrej Vidmar (1956), Dejan Kontrec (1970), Egon Murič (1982), Dušan Lepša (1961), Igor Beribak (1964), Martin Pirnat (1979) in Marko Kumar (1975).

"Mi smo bolj obrobna tema derbija, a nič manj lepa. Vsi smo doživljali isto, kot bodo zdajšnji akterji, derbi je bil vedno čustven in poln naboja. Tokrat ga na tekmi med nami ne bo, upam pa, da bo naša tekma lep uvod v poznejši derbi," je dejal generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.