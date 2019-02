Miha Brus je izenačil na 2:2 četrt ure pred koncem rednega dela. Foto: www.alesfevzer.com

Izbranci Marcela Rodmana zaostajajo za Vipitenom štiri točke, imajo pa tekmo manj in zelo ugoden razpored na preostalih petih srečanjih rednega dela. Vipiteno, ki je prejšnjo soboto izgubil v Podmežakli z 1:4, je bil tokrat nemočen proti vodilnemu Pustertalu (0:2). Jeseničani se bodo z varovanci Iva Jana skoraj zagotovo srečali v uvodnem krogu končnice (v kvalifikacijah za četrtfinale se igra na dve zmagi), osmo mesto pa prinaša prednost domačega ledu.

Jeseničani dvakrat izenačili

Po prvi tretjini brez zadetkov so v drugi hitro povedli gostitelji. Robert Joseph Bina je po minuti in 39 sekundah igre ukanil Matta Climieja. Šest minut zatem je po podaji Davida Rodmana izenačil Mathieu Gagnon.

Tudi zadnjo tretjino je bolje začel Asiago. Mark Allan Naclerio je v 43. minuti zadel za 2:1. Tri minute zatem je Miha Brus unovčil podajo Blaža Tomaževiča. Do konca rednega dela se izid nato ni več spremenil. Pet minut igre treh proti trem tudi ni prineslo zadetka. Po 65 minutah je bilo razmerje v strelih na vrata izenačeno (33:33).

Pri kazenskih strelih odločil ostrostrelec Bardaro

Na vrsti so bili kazenski streli. Odločil je najboljši strelec Alpske lige Anthony Bardaro. Ostrostrelec je v letošnji sezoni dosegel že 28 golov in prispeval še 32 podaj.

Ugoden razpored do konca rednega dela

Železarji imajo do konca rednega dela sezone še pet tekem. V soboto bodo gostili Lusteanu, ki že v petek prihaja v Tivoli. V torek bodo gostili še Milano, nato pa sledijo gostovanja pri Fassi, Bregenzerwaldu in Cortini. Vse te štiri ekipe so v spodnjem delu lestvice.

41. krog:

ASIAGO - SIJ ACRONI JESENICE

* 3:2 (0:0, 1:1, 1:1)

740; Bina 22., Naclerio 43.; Gagnon 28., Brus 46.

* - po kazenskih strelih

Petek ob 19.15:

SŽ OLIMPIJA - LUSTENAU

FASSA - KAC MLADI

VIPITENO - PUSTERTAL 0:2

CORTINA - BREGENZERWALD 6:1

Sobota:

RITTEN - SALZBURG MLADI