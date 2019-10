Nik Simšič je izenačil na 2:2. Foto: www.alesfevzer.com

Olimpija je tekmo začela dobro, že v uvodnih minutah je imela dvakrat igralca več, toda mreže madžarskega vratarja Gergelyja Aranyja ji ni uspelo zatresti.

Ljubljančani so povedli v 9. minuti, ko je po podaji Nika Simšiča zadel Luka Zorko. Vodstvo je trajalo le minuto in 18 sekund, saj je izenačil Attila Pavuk. 23 sekund zatem so Madžari zadeli še enkrat, natančen je bil Lauri Karmeniemi. Ko se je s kazenske klopi vrnil Gergo Nagy, so igralci Fernecvarosa prejeli zadetek. Simšič je v 19. minuti izenačil na 2:2 po podaji Aneja Kujavca.

Tilen Spreitzer je dobil priložnost, potem ko je v petek proti Rittnu branil Žan Us. Foto: www.alesfevzer.com

Kulmala dosegel odločilni gol

V 27. minuti je odločilni zadetek dosegel Rasmus Kulmala. Izbranci Gregorja Polončiča so imeli v drugi tretjini preveč izključitev, Sašo Rajsar, Enes Gorše in Nik Simšič so morali na kazensko klop.

V zadnji tretjini so se Madžari organizirano branili. Minuto in devet sekund pred koncem je Tilen Spreitzer zapustil vrata, a tudi igra s šestimi igralci v polju ni prinesla izenačenja. Zadnjih 52 sekund je Olimpija pritisnila s šestimi proti štirim, saj je bil izključern Adam Hegyi zaradi spotikanja.

Olimpija se bo v nedeljo pomerila še s špansko ekipo Txuri Urdin San Sebastian, a tekma bo odločala le o tretjem mestu.

V Vojens potuje le zmagovalec

V Rittnu igrajo v skupini D drugega kroga tega drugoligaškega evropskega klubskega tekmovanja. Prvo mesto vodi naprej, na turnir tretjega kroga. Ta bo na sporedu med 15. in 17. novembrom, zmagovalec iz Rittna se bo pridružil skupini v Vojensu, kjer so že domači klub, britanski Nottingham in francoski Amiens.

Celinski pokal, 2. krog, Ritten:

FERENCVAROS - SŽ OLIMPIJA

3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Pavuk 11., Karmeniemi 11., Kulmala 27.; Zorko 9., Simšič 19.

Ob 20.00:

RITTEN - TXURI URDIN SAN SEBASTIAN

Odigrano v petek:

SŽ OLIMPIJA - RITTEN

* 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)

Rajsar 29.; Obuchowski 1.

* - kazenski streli

FERENCVAROS - TXURI URDIN SAN SEBASTIAN

6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Nedelja ob 14.00:

TXURI URDIN SAN SEBASTIAN - SŽ OLIMPIJA

Ob 18.00:

RITTEN - FERENCVAROS

Vrstni red: Fernecvaros 6, Ritten 2, SŽ Olimpija 1, San Sebastian 0 točk.