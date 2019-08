Sašo Rajsar je po protinapadu dosegel tretji zadetek za Olimpijo. Foto: www.alesfevzer.com

Izbranci Jureta Vnuka so bili precej boljši tekmec. Manjkala sta poškodovana Anže Ropret in Luka Zorko. Vratar Triglava Kristjan Šenk se je nekajkrat zares izkazal in reševal selekcijo Slovenije, ki je sestavljena iz moštev iz preostalih slovenskih klubov, ki tekmujejo v mednarodni Ligi IHL. V četrtek so se zares izkazali proti Jeseničanom, ko so klonili šele po kazenskih strelih z 1:2.

Zmaji so povedli že v 3. minuti, ko je Miha Logar izza vrat lepo podal do Aljaža Chvatala, ki je iz bližine zatresel mrežo.

V drugi tretjini je Šenk blestel. Zdržal je vse do 38. minute, ko je Žiga Svete po lepem preigravanju z diagonalnim strelom povišal na 2:0. Minuto zatem je Sašo Rajsar spretno zaključil protinapad. Z desne strani je potisnil plošček v mrežo po podaji Nika Simšiča.

V zadnji tretjini je najprej David Planko po prodoru še četrtič zatresel mrežo. V 54. minuti je Luka Ulamec sijajno prodrl in s strelom med nogama matiral Šenka. Vratar Olimpije Tilen Spreitzer je mrežo ohranil nedotaknjeno, najbližje zadetku je bil Aljaž Ogrizek na začetku zadnje tretjine.

Beljak z zmago že v nedeljskem finalu

Na prvi petkovi tekmi je Beljak v obračunu ekip iz Lige Ebel ugnal Fehervar z 2:1. S tem so se Beljačani že uvrstili v nedeljski finale, Madžari pa bodo igrali za drugo mesto. Grenoble bo v soboto odigral zadnjo tekmo na turnirju, saj morajo Francozi nato takoj odpotovati na tekmo Lige prvakov.

Skupina A:

EKIPA SLOVENIJE - SŽ OLIMPIJA

0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Chvatal 3., Svete 38., Rajsar 39., Planko 44., Ulamec 54.

SIJ ACRONI JESENICE - EKIPA SLOVENIJE

* 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)

Urukalo 27.; Ogrizek 3.

* - po kazenskih strelih

Sobota ob 20.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

Skupina B:

GRENOBLE - VSV BELJAK

8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Kara 4., Champagne 10., Fleury 25., 50., 58., Sauve 29., Dair 34., Treille 38.

VSV BELJAK - FEHERVAR

2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Schmidt 12., Lahti 40.; Lehtonen 41.

Sobota ob 16.30:

GRENOBLE - FEHERVAR

Finale, nedelja ob 20.00

Tekma za 3. mesto, nedelja ob 16.30